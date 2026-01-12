Создатели интриги: как Ланс стал зимним чемпионом Лиги 1

Доминирование «ПСЖ» в последнее время во многом определило уровень Лиги 1. Парижане выиграли 11 из последних 13 титулов, включая 4 подряд в настоящее время, и после того, как команда Луиса Энрике триумфально завоевала свой первый в истории титул Лиги чемпионов в прошлом сезоне, предполагалось, что это продолжится.

Однако любой, кто не следил за чемпионатом Франции в этом сезоне, мог бы сильно удивиться, увидев, что, когда Лига 1 ушла на зимний перерыв, турнирную таблицу возглавил «Ланс». Год назад Пьера Сажа уволили с должности главного тренера его родного «Лиона», а сейчас, по итогам первой половины текущего сезона, его «Ланс» является лидером Лиги 1.

Все могло сложиться совсем иначе до его назначения в июне, поскольку Саж нацеливался на работу в Англии, где всегда мечтал оказаться. Но, как показало время, специалист принял правильное решение, оставшись в своей стране и помогая «Лансу», который выиграл всего один титул чемпиона Лиги 1 за всю свою историю, в сезоне 1997/98, когда обошел «Метц» по разнице голов.

Удержать «ПСЖ» позади во второй половине сезона будет непросто, поскольку разница между клубами минимальная, но сам факт того, что «красно-золотые» ушли на зимний перерыв с преимуществом, является достижением, достойным похвалы. Особенно учитывая, что в прошлом сезоне «Ланс» финишировал на 8-м месте в чемпионате Франции, не показав никаких признаков того, что в нынешней кампании будет прорыв.

Тем не менее «красно-золотые» выиграли наибольшее количество матчей в национальном первенстве (13) и имеют лучшую оборону в лиге (13 пропущенных голов). Все это казалось далеким, когда Саж стартовал во главе нового клуба с поражения от своего предыдущего клуба, но после этого результаты стали улучшаться.

Самое интересное то, что «красно-золотые» возглавили Лигу 1 в довольно конкурентом сезоне: это всего третий раз в истории, когда после первой половины сезона сразу 4 команды набрали минимум по 32 очка: «Ланс», «ПСЖ», «Марсель» и «Лилль». И это при том, что «Лансу» пришлось перестраивать состав в 2025-м году.

В январе «красно-золотые» потеряли центральных защитников Абдукодира Хусанова и Кевина Дансо, перешедших в АПЛ, а также продали вратаря Бриса Самбу в «Ренн». Летом они расстались с другими ключевыми игроками – Нилом Эль Айнауи и Энди Диуфом – оба перешли в Серию А. Однако клуб поддержал Сажа новыми трансферами: в межсезонье «Ланс» подписал 14 игроков, и многие из них действительно хорошо себя проявили.

Полузащитник Мамаду Сангаре, перешедший из «Рапида», стал одним из лучших игроков чемпионата Франции в этом сезоне. Он совершил наибольшее количество отборов в Лиге 1 (50) и чаще других возвращал владение мячом для своей команды (106). Он играет важную роль в отборе мяча для «Ланса» между штрафными площадками.

Молодой голкипер Робин Риссер перешел из «Страсбурга» и отлично проявил себя в новом клубе. Только у Эрве Коффи из «Анже» процент сэйвов выше, чем у Риссера (79,5% против 78%). Согласно модели Opta, Робин должен был пропустить 19,3 гола в этом сезоне Лиги 1, но в его ворота влетело всего 13 мячей. Перед ним на поле располагается молодой защитник Самсон Байду, перешедший из «Зальцбурга», который помог «красно-золотым» создать самую надежную оборону в чемпионате.

Помимо молодежи «Ланс» подписал в свои ряды опытных игроков, что тоже принесло свои плоды. Флориан Товен, перешедший из «Удинезе», добавил команде голевых моментов и креативности. 32-летний вингер стал важным игроком в атаке (5 голов и 2 ассиста), выходя на поле в стартовом составе почти в каждом матче.

Матье Удоль стал удачным приобретением из «Метца», блистая на позиции левого фулбека. У него и у капитана «Ланса» Адриена Томассона по 5 результативных передач – больше только у Витиньи из «ПСЖ» (6). Но, пожалуй, самым неожиданным примером успеха стал Одсонн Эдуар.

Экс-игрок «Кристал Пэлас» провел слабый прошлый сезон, но сейчас преуспевает во Франции, забив 7 мячей в Лиге 1 – больше только у троих игроков. Эдуар хорошо себя проявляет, но «Лансу» есть куда расти в атаке: по количеству забитых голов (31) «красно-золотые» уступают всем командам из первой четверки в турнирной таблице.

Кроме того, «Ланс» в среднем владеет мячом всего 47,8% времени за матч – это 10-й показатель в лиге. Подопечные Сажа не доминируют над соперниками во многих аспектах, особенно по сравнению с «ПСЖ». При этом «красно-золотые» предпочитают стремительно продвигаться вперед, когда владеют мячом.

«Ланс» нанес наибольшее количество ударов по воротам в контратаках (26) и забил наибольшее количество мячей в быстрых прорывах (4) в текущем сезоне чемпионата Франции. Они являются одной из самых прямолинейных команд в Лиге 1, но при этом и одной из самых эффективных, а быстрее них атакует только «Тулуза».

Саж в основном использует схему 3-4-2-1, но еще до назначения в «Ланс» давал понять, что является сторонником гибкости в тактике. Эта готовность к адаптации может стать ключом к успеху для «красно-золотых», если они хотят сохранить шансы на чемпионство во второй половине сезона. Они надеются, что к моменту встречи с «ПСЖ» 12 апреля все еще будут либо на вершине турнирной таблицы, либо, по крайней мере, в пределах досягаемости.

Но даже если борьба за титул потерпит неудачу, у «Ланса» есть фантастический шанс квалифицироваться в Лигу чемпионов, а это принесет много денег без необходимости продавать игроков. В потенциальной таблице ожидаемых очков «красно-золотые» занимают 3-е место в Лиге 1. Это говорит о том, что в реальности команда Сажа набрала больше баллов, чем предполагают данные xG, поэтому не исключается их спад во второй половине сезона.

С другой стороны, если до этого момента «Ланс» превзошел все ожидания, почему бы не предположить, что он сможет продолжать в том же духе в 2026 году? Суперкомпьютер Opta не слишком верит в шансы «красно-золотых», оценивая вероятность завоевания их первого титула за 28 лет всего в 7,6% по сравнению с 87,3% у «ПСЖ», но кто знает. Их неожиданный взлет по крайней мере сделал борьбу за титул в Лиге 1 более интересной, чем многие ожидали в августе.

Сергей ЗАВАЛКО, по материалам The Analyst