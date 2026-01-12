Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Быть уволенным из МЮ и заработать. Суммы компенсации тренерам впечатляют
Англия
12 января 2026, 18:48 | Обновлено 12 января 2026, 18:49
Вспомним последних руководителей «красных дьяволов» и суммы, которые они получили при увольнении

Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

Манчестер Юнайтед, начиная с декабря 2018 года, заплатил сумасшедшие суммы компенсаций главным тренерам команды после их ухода с должности.

Рекордное количество денег за этот период получил Жозе Моуриньо после увольнения в 2018 году – 22.6 млн евро.

Ральф Рангник в 2022 году получил 16.9 млн евро, Эрик тен Хаг в 2024 году – 12 млн евро.

По 11,5 млн евро выплатили владельцы МЮ Уле-Гуннару Сульшеру в 2021 году и Рубену Амориму в 2026 году.

Тренеры Манчестер Юнайтед с суммой компенсации после ухода с должности, начиная с декабря 2018 года

  • 22.6 млн евро – Жозе Моуриньо (Португалия), 2018
  • 16.9 млн евро – Ральф Рангник (Германия), 2022
  • 12.0 млн евро – Эрик тен Хаг (Нидерланды), 2024
  • 11.5 млн евро – Рубен Аморим (Португалия), 2026
  • 11.5 млн евро – Уле-Гуннар Сульшер (Норвегия), 2021
