Быть уволенным из МЮ и заработать. Суммы компенсации тренерам впечатляют
Вспомним последних руководителей «красных дьяволов» и суммы, которые они получили при увольнении
Манчестер Юнайтед, начиная с декабря 2018 года, заплатил сумасшедшие суммы компенсаций главным тренерам команды после их ухода с должности.
Рекордное количество денег за этот период получил Жозе Моуриньо после увольнения в 2018 году – 22.6 млн евро.
Ральф Рангник в 2022 году получил 16.9 млн евро, Эрик тен Хаг в 2024 году – 12 млн евро.
По 11,5 млн евро выплатили владельцы МЮ Уле-Гуннару Сульшеру в 2021 году и Рубену Амориму в 2026 году.
Тренеры Манчестер Юнайтед с суммой компенсации после ухода с должности, начиная с декабря 2018 года
- 22.6 млн евро – Жозе Моуриньо (Португалия), 2018
- 16.9 млн евро – Ральф Рангник (Германия), 2022
- 12.0 млн евро – Эрик тен Хаг (Нидерланды), 2024
- 11.5 млн евро – Рубен Аморим (Португалия), 2026
- 11.5 млн евро – Уле-Гуннар Сульшер (Норвегия), 2021
