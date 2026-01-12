Малиновский сыграет 170-й матч в Серии А и 190-й – в топ-5 лигах в целом
Больше него сыграл только один украинский футболист – Андрей Шевченко
Украинский полузащитник Дженоа Руслан Малиновский сыграет 170-й матч в Серии А и 190-й в топ-5 европейских чемпионатах.
Произойдет это в матче 20-го тура чемпионата Италии, в котором Дженоа будет принимать Кальяри.
За свою карьеру с учетом сегодняшнего матча Малиновский сыграл 115 поединков за Аталанту и 55 за Дженоа в Серии А, а также 20 игр за Марсель в Лиге 1.
По количеству сыгранных матчей как в чемпионате Италии, так и в топ-5 лигах, полузащитник Дженоа уступает только одному украинскому футболисту – Андрею Шевченко, в активе которого 226 матчей за Милан в Серии А и 48 – за Челси в АПЛ.
Матчи украинцев в Серии А (с учетом поединка Дженоа – Кальяри)
- 226 – Андрей Шевченко (Милан)
- 170 – Руслан Малиновский (115 – Аталанта, 55 – Дженоа)
- 68 – Виктор Коваленко (44 – Специя, 23 – Эмполи, 1 – Аталанта)
- 60 – Александр Заваров (Ювентус)
- 45 – Артем Довбик (Рома)
- 24 – Алексей Михайличенко (Сампдория)
- 24 – Евгений Шахов (Лечче)
- 16 – Сергей Ателькин (Лечче)
- 5 – Василий Прийма (Фрозиноне)
- 3 – Александр Яковенко (Фиорентина)
- 1 – Владислав Супряга (Сампдория)
Украинские футболисты, сыгравшие 100+ матчей в топ-5 чемпионатах (с учетом поединка Дженоа – Кальяри)
- 274 – Андрей Шевченко (226 – Милан, 48 – Челси)
- 190 – Руслан Малиновский (115 – Аталанта, 55 – Дженоа, 20 – Марсель)
- 182 – Андрей Воронин (92 – Байер, 27 – Ливерпуль, 27 – Герта, 19 – Кельн, 10 – Фортуна, 7 – Боруссия Менхенгладбах)
- 150 – Александр Зинченко (76 – Манчестер Сити, 69 – Арсенал, 5 – Ноттингем Форест)
- 138 – Виктор Скрипник (138 – Вердер)
- 128 – Виталий Миколенко (128 – Эвертон)
- 118 – Александр Заваров (60 – Ювентус, 58 – Нанси)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Владислав Герич в нынешнем сезоне провел 12 матчей в составе одесского «Черноморца»
Тренер Атлетико извинился перед мадридском клубом