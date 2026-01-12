Малиновский сыграет 170-й матч в Серии А и 190-й – в топ-5 лигах в целом

Украинский полузащитник Дженоа Руслан Малиновский сыграет 170-й матч в Серии А и 190-й в топ-5 европейских чемпионатах.

Произойдет это в матче 20-го тура чемпионата Италии, в котором Дженоа будет принимать Кальяри.

За свою карьеру с учетом сегодняшнего матча Малиновский сыграл 115 поединков за Аталанту и 55 за Дженоа в Серии А, а также 20 игр за Марсель в Лиге 1.

По количеству сыгранных матчей как в чемпионате Италии, так и в топ-5 лигах, полузащитник Дженоа уступает только одному украинскому футболисту – Андрею Шевченко, в активе которого 226 матчей за Милан в Серии А и 48 – за Челси в АПЛ.

Матчи украинцев в Серии А (с учетом поединка Дженоа – Кальяри)

226 – Андрей Шевченко (Милан)

170 – Руслан Малиновский (115 – Аталанта, 55 – Дженоа)

68 – Виктор Коваленко (44 – Специя, 23 – Эмполи, 1 – Аталанта)

60 – Александр Заваров (Ювентус)

45 – Артем Довбик (Рома)

24 – Алексей Михайличенко (Сампдория)

24 – Евгений Шахов (Лечче)

16 – Сергей Ателькин (Лечче)

5 – Василий Прийма (Фрозиноне)

3 – Александр Яковенко (Фиорентина)

1 – Владислав Супряга (Сампдория)

Украинские футболисты, сыгравшие 100+ матчей в топ-5 чемпионатах (с учетом поединка Дженоа – Кальяри)