Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Малиновский сыграет 170-й матч в Серии А и 190-й – в топ-5 лигах в целом
12 января 2026, 19:02
Малиновский сыграет 170-й матч в Серии А и 190-й – в топ-5 лигах в целом

Больше него сыграл только один украинский футболист – Андрей Шевченко

Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Украинский полузащитник Дженоа Руслан Малиновский сыграет 170-й матч в Серии А и 190-й в топ-5 европейских чемпионатах.

Произойдет это в матче 20-го тура чемпионата Италии, в котором Дженоа будет принимать Кальяри.

За свою карьеру с учетом сегодняшнего матча Малиновский сыграл 115 поединков за Аталанту и 55 за Дженоа в Серии А, а также 20 игр за Марсель в Лиге 1.

По количеству сыгранных матчей как в чемпионате Италии, так и в топ-5 лигах, полузащитник Дженоа уступает только одному украинскому футболисту – Андрею Шевченко, в активе которого 226 матчей за Милан в Серии А и 48 – за Челси в АПЛ.

Матчи украинцев в Серии А (с учетом поединка Дженоа – Кальяри)

  • 226 – Андрей Шевченко (Милан)
  • 170 – Руслан Малиновский (115 – Аталанта, 55 – Дженоа)
  • 68 – Виктор Коваленко (44 – Специя, 23 – Эмполи, 1 – Аталанта)
  • 60 – Александр Заваров (Ювентус)
  • 45 – Артем Довбик (Рома)
  • 24 – Алексей Михайличенко (Сампдория)
  • 24 – Евгений Шахов (Лечче)
  • 16 – Сергей Ателькин (Лечче)
  • 5 – Василий Прийма (Фрозиноне)
  • 3 – Александр Яковенко (Фиорентина)
  • 1 – Владислав Супряга (Сампдория)

Украинские футболисты, сыгравшие 100+ матчей в топ-5 чемпионатах (с учетом поединка Дженоа – Кальяри)

  • 274 – Андрей Шевченко (226 – Милан, 48 – Челси)
  • 190 – Руслан Малиновский (115 – Аталанта, 55 – Дженоа, 20 – Марсель)
  • 182 – Андрей Воронин (92 – Байер, 27 – Ливерпуль, 27 – Герта, 19 – Кельн, 10 – Фортуна, 7 – Боруссия Менхенгладбах)
  • 150 – Александр Зинченко (76 – Манчестер Сити, 69 – Арсенал, 5 – Ноттингем Форест)
  • 138 – Виктор Скрипник (138 – Вердер)
  • 128 – Виталий Миколенко (128 – Эвертон)
  • 118 – Александр Заваров (60 – Ювентус, 58 – Нанси)
Малиновский стал лучшим украинцем в Серии А по количеству ассистов
ВИДЕО. Малиновский отметился ассистом в игре с Кальяри
Дженоа – Кальяри. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
