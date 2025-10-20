Аль-Ахли и Аль-Иттихад разгромно выиграли матчи Лиги чемпионов Азии

20 октября состоялись матчи 3-го тура Лиги чемпионов Азии.

В Западной зоне Аль-Ахли и Аль-Иттихад разгромно выиграли поединки и взяли по 3 очка.

Клубы Аль-Ахли и Аль-Вахда с 7 очками возглавляют Западную зону.

В Восточной зоне лидирует японский клуб Виссел Кобе, который имеет две победы (6 очков).

По 8 команд из каждой зоны выйдут в плей-офф.

Лига чемпионов Азии. 2-й тур. 2 октября 2025

Аль-Вахда (ОАЭ) – Аль-Духаиль (Катар) – 3:1

Голы: Хрибин, 35 (пен), Диарра, 45+2, Зухир, 67 – Пентек, 20

Аль-Шарджа (ОАЭ) – Трактор Сази (Иран) – 0:5

Голы: Лушкья, 8, 11, Хашемнежад, 40, Эсмаэлифар, 45+3, Каземайни, 84

Аль-Шорта (Ирак) – Аль-Иттихад (Саудовская Аравия) – 1:4

Голы: Шакир, 5 – Диаби, 17, Фабиньо, 29, Ауар, 60, 76

Аль-Ахли (Саудовская Аравия) – Аль-Гарафа (Катар) – 4:0

Голы: Мийо, 32, Кессье, 38, 41, Абу Аль-Шамат, 76

Турнирные таблицы