На каком месте Аль-Наср с Роналду? Аль-Хиляль удержал лидерство в лиге СА
10 января прошли последние матчи 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
«Аль-Ахли» на выезде минимально обыграл «Аль-Ахдуд» – 1:0. Героем встречи стал английский форвард Айвен Тоуни, гол которого решил исход поединка.
Матч между клубами «Аль-Рияд» и «Аль-Фейха» завершился без победителя: команды обменялись голами и сыграли вничью (1:1).
«Неом СК» дома не справился с клубом «Аль-Фатех», проиграв со счетом 0:1.
На первом месте в турнирной таблице остался «Аль-Хиляль», в активе которого 35 набранных очков.«Аль-Наср» вместе с Криштиану Роналду второй, проигрывая лидеру в четыре балла.
Чемпионат Саудовской Аравии. 14-й тур, 10 января
«Аль-Ахдуд» – «Аль-Ахли» – 0:1
Гол: Тоуни, 58
«Аль-Рияд» – «Аль-Фейха» – 1:1
Голы: Барбе, 90+7 – Вильянуэва, 26
«Неом СК» – «Аль-Фатех» – 0:1
Гол: Масоуд, 36
Турнирная таблица:
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Аль-Хиляль
|13
|11
|2
|0
|35 - 12
|12.01.26 19:30 Аль-Хиляль - Аль-Наср Эр-Рияд08.01.26 Аль-Хиляль 3:0 Аль-Хазм04.01.26 Дамак 0:2 Аль-Хиляль31.12.25 Аль-Холуд 1:3 Аль-Хиляль26.12.25 Аль-Хиляль 3:2 Аль-Халидж22.11.25 Аль-Хиляль 2:1 Аль-Фатех
|35
|2
|Аль-Наср Эр-Рияд
|13
|10
|1
|2
|38 - 12
|12.01.26 19:30 Аль-Хиляль - Аль-Наср Эр-Рияд08.01.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Кадaсиа02.01.26 Аль-Ахли Джидда 3:2 Аль-Наср Эр-Рияд30.12.25 Аль-Иттифак 2:2 Аль-Наср Эр-Рияд27.12.25 Аль-Наср Эр-Рияд 3:0 Аль-Ахдуд23.11.25 Аль-Наср Эр-Рияд 4:1 Аль-Халидж
|31
|3
|Аль-Таавун
|13
|10
|1
|2
|29 - 14
|14.01.26 19:30 Аль-Ахли Джидда - Аль-Таавун09.01.26 Аль-Таавун 2:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд03.01.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Таавун29.12.25 Аль-Таавун 1:0 Аль-Наджма26.12.25 Аль-Холуд 0:2 Аль-Таавун23.11.25 Аль-Таавун 1:1 Неом
|31
|4
|Аль-Ахли Джидда
|13
|8
|4
|1
|19 - 10
|14.01.26 19:30 Аль-Ахли Джидда - Аль-Таавун10.01.26 Аль-Ахдуд 0:1 Аль-Ахли Джидда02.01.26 Аль-Ахли Джидда 3:2 Аль-Наср Эр-Рияд30.12.25 Аль-Ахли Джидда 2:0 Аль-Фейха26.12.25 Аль-Фатех 2:1 Аль-Ахли Джидда21.11.25 Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Кадaсиа
|28
|5
|Аль-Кадaсиа
|13
|8
|3
|2
|26 - 13
|14.01.26 16:45 Аль-Кадaсиа - Аль-Фейха08.01.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Кадaсиа04.01.26 Аль-Кадaсиа 4:0 Аль-Рияд31.12.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:3 Аль-Кадaсиа27.12.25 Аль-Кадaсиа 1:1 Дамак21.11.25 Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Кадaсиа
|27
|6
|Аль-Иттихад
|13
|8
|2
|3
|27 - 16
|13.01.26 19:30 Дамак - Аль-Иттихад09.01.26 Аль-Холуд 0:4 Аль-Иттихад03.01.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Таавун31.12.25 Неом 1:3 Аль-Иттихад27.12.25 Аль-Иттихад 2:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд21.11.25 Аль-Иттихад 2:1 Аль-Рияд
|26
|7
|Аль-Иттифак
|13
|6
|4
|3
|23 - 23
|12.01.26 19:30 Аль-Иттифак - Аль-Халидж08.01.26 Аль-Наджма 3:4 Аль-Иттифак02.01.26 Аль-Иттифак 2:0 Аль-Ахдуд30.12.25 Аль-Иттифак 2:2 Аль-Наср Эр-Рияд25.12.25 Аль-Рияд 0:2 Аль-Иттифак22.11.25 Аль-Иттифак 3:2 Аль-Фейха
|22
|8
|Неом
|13
|6
|2
|5
|18 - 20
|14.01.26 19:30 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Неом10.01.26 Неом 0:1 Аль-Фатех04.01.26 Аль-Хазм 1:2 Неом31.12.25 Неом 1:3 Аль-Иттихад25.12.25 Неом 2:1 Аль-Наджма23.11.25 Аль-Таавун 1:1 Неом
|20
|9
|Аль-Халидж
|13
|5
|3
|5
|30 - 21
|12.01.26 19:30 Аль-Иттифак - Аль-Халидж09.01.26 Аль-Халидж 4:0 Дамак02.01.26 Аль-Наджма 2:2 Аль-Халидж29.12.25 Аль-Халидж 0:1 Аль-Фатех26.12.25 Аль-Хиляль 3:2 Аль-Халидж23.11.25 Аль-Наср Эр-Рияд 4:1 Аль-Халидж
|18
|10
|Аль-Фатех
|13
|5
|2
|6
|16 - 22
|13.01.26 19:30 Аль-Фатех - Аль-Рияд10.01.26 Неом 0:1 Аль-Фатех03.01.26 Аль-Фатех 2:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд29.12.25 Аль-Халидж 0:1 Аль-Фатех26.12.25 Аль-Фатех 2:1 Аль-Ахли Джидда22.11.25 Аль-Хиляль 2:1 Аль-Фатех
|17
|11
|Аль-Фейха
|13
|3
|4
|6
|12 - 21
|14.01.26 16:45 Аль-Кадaсиа - Аль-Фейха10.01.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Фейха03.01.26 Аль-Фейха 0:5 Аль-Холуд30.12.25 Аль-Ахли Джидда 2:0 Аль-Фейха25.12.25 Аль-Фейха 0:0 Аль-Хазм22.11.25 Аль-Иттифак 3:2 Аль-Фейха
|13
|12
|Аль-Хазм
|13
|3
|4
|6
|11 - 20
|12.01.26 17:10 Аль-Хазм - Аль-Наджма08.01.26 Аль-Хиляль 3:0 Аль-Хазм04.01.26 Аль-Хазм 1:2 Неом29.12.25 Аль-Рияд 1:2 Аль-Хазм25.12.25 Аль-Фейха 0:0 Аль-Хазм21.11.25 Аль-Холуд 1:2 Аль-Хазм
|13
|13
|Аль-Холуд
|13
|4
|0
|9
|19 - 26
|13.01.26 17:25 Аль-Ахдуд - Аль-Холуд09.01.26 Аль-Холуд 0:4 Аль-Иттихад03.01.26 Аль-Фейха 0:5 Аль-Холуд31.12.25 Аль-Холуд 1:3 Аль-Хиляль26.12.25 Аль-Холуд 0:2 Аль-Таавун21.11.25 Аль-Холуд 1:2 Аль-Хазм
|12
|14
|Дамак
|13
|1
|6
|6
|10 - 24
|13.01.26 19:30 Дамак - Аль-Иттихад09.01.26 Аль-Халидж 4:0 Дамак04.01.26 Дамак 0:2 Аль-Хиляль30.12.25 Аль-Ахдуд 0:1 Дамак27.12.25 Аль-Кадaсиа 1:1 Дамак22.11.25 Дамак 0:0 Аль-Наджма
|9
|15
|Аль-Рияд
|13
|2
|3
|8
|12 - 28
|13.01.26 19:30 Аль-Фатех - Аль-Рияд10.01.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Фейха04.01.26 Аль-Кадaсиа 4:0 Аль-Рияд29.12.25 Аль-Рияд 1:2 Аль-Хазм25.12.25 Аль-Рияд 0:2 Аль-Иттифак21.11.25 Аль-Иттихад 2:1 Аль-Рияд
|9
|16
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|13
|1
|5
|7
|9 - 20
|14.01.26 19:30 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Неом09.01.26 Аль-Таавун 2:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд03.01.26 Аль-Фатех 2:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд31.12.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:3 Аль-Кадaсиа27.12.25 Аль-Иттихад 2:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд23.11.25 Аль-Ахдуд 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд
|8
|17
|Аль-Ахдуд
|13
|1
|2
|10
|9 - 25
|13.01.26 17:25 Аль-Ахдуд - Аль-Холуд10.01.26 Аль-Ахдуд 0:1 Аль-Ахли Джидда02.01.26 Аль-Иттифак 2:0 Аль-Ахдуд30.12.25 Аль-Ахдуд 0:1 Дамак27.12.25 Аль-Наср Эр-Рияд 3:0 Аль-Ахдуд23.11.25 Аль-Ахдуд 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд
|5
|18
|Аль-Наджма
|13
|0
|2
|11
|13 - 29
|12.01.26 17:10 Аль-Хазм - Аль-Наджма08.01.26 Аль-Наджма 3:4 Аль-Иттифак02.01.26 Аль-Наджма 2:2 Аль-Халидж29.12.25 Аль-Таавун 1:0 Аль-Наджма25.12.25 Неом 2:1 Аль-Наджма22.11.25 Дамак 0:0 Аль-Наджма
|2
