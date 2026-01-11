Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
На каком месте Аль-Наср с Роналду? Аль-Хиляль удержал лидерство в лиге СА

10 января прошли последние матчи 14-го тура

На каком месте Аль-Наср с Роналду? Аль-Хиляль удержал лидерство в лиге СА
Getty Images/Global Images Ukraine

10 января прошли последние матчи 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

«Аль-Ахли» на выезде минимально обыграл «Аль-Ахдуд» – 1:0. Героем встречи стал английский форвард Айвен Тоуни, гол которого решил исход поединка.

Матч между клубами «Аль-Рияд» и «Аль-Фейха» завершился без победителя: команды обменялись голами и сыграли вничью (1:1).

«Неом СК» дома не справился с клубом «Аль-Фатех», проиграв со счетом 0:1.

На первом месте в турнирной таблице остался «Аль-Хиляль», в активе которого 35 набранных очков.«Аль-Наср» вместе с Криштиану Роналду второй, проигрывая лидеру в четыре балла.

Чемпионат Саудовской Аравии. 14-й тур, 10 января

«Аль-Ахдуд» – «Аль-Ахли» – 0:1

Гол: Тоуни, 58

«Аль-Рияд» – «Аль-Фейха» – 1:1

Голы: Барбе, 90+7 – Вильянуэва, 26

«Неом СК» – «Аль-Фатех» – 0:1

Гол: Масоуд, 36

Турнирная таблица:

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Аль-Хиляль 13 11 2 0 35 - 12 12.01.26 19:30 Аль-Хиляль - Аль-Наср Эр-Рияд08.01.26 Аль-Хиляль 3:0 Аль-Хазм04.01.26 Дамак 0:2 Аль-Хиляль31.12.25 Аль-Холуд 1:3 Аль-Хиляль26.12.25 Аль-Хиляль 3:2 Аль-Халидж22.11.25 Аль-Хиляль 2:1 Аль-Фатех 35
2 Аль-Наср Эр-Рияд 13 10 1 2 38 - 12 12.01.26 19:30 Аль-Хиляль - Аль-Наср Эр-Рияд08.01.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Кадaсиа02.01.26 Аль-Ахли Джидда 3:2 Аль-Наср Эр-Рияд30.12.25 Аль-Иттифак 2:2 Аль-Наср Эр-Рияд27.12.25 Аль-Наср Эр-Рияд 3:0 Аль-Ахдуд23.11.25 Аль-Наср Эр-Рияд 4:1 Аль-Халидж 31
3 Аль-Таавун 13 10 1 2 29 - 14 14.01.26 19:30 Аль-Ахли Джидда - Аль-Таавун09.01.26 Аль-Таавун 2:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд03.01.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Таавун29.12.25 Аль-Таавун 1:0 Аль-Наджма26.12.25 Аль-Холуд 0:2 Аль-Таавун23.11.25 Аль-Таавун 1:1 Неом 31
4 Аль-Ахли Джидда 13 8 4 1 19 - 10 14.01.26 19:30 Аль-Ахли Джидда - Аль-Таавун10.01.26 Аль-Ахдуд 0:1 Аль-Ахли Джидда02.01.26 Аль-Ахли Джидда 3:2 Аль-Наср Эр-Рияд30.12.25 Аль-Ахли Джидда 2:0 Аль-Фейха26.12.25 Аль-Фатех 2:1 Аль-Ахли Джидда21.11.25 Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Кадaсиа 28
5 Аль-Кадaсиа 13 8 3 2 26 - 13 14.01.26 16:45 Аль-Кадaсиа - Аль-Фейха08.01.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Кадaсиа04.01.26 Аль-Кадaсиа 4:0 Аль-Рияд31.12.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:3 Аль-Кадaсиа27.12.25 Аль-Кадaсиа 1:1 Дамак21.11.25 Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Кадaсиа 27
6 Аль-Иттихад 13 8 2 3 27 - 16 13.01.26 19:30 Дамак - Аль-Иттихад09.01.26 Аль-Холуд 0:4 Аль-Иттихад03.01.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Таавун31.12.25 Неом 1:3 Аль-Иттихад27.12.25 Аль-Иттихад 2:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд21.11.25 Аль-Иттихад 2:1 Аль-Рияд 26
7 Аль-Иттифак 13 6 4 3 23 - 23 12.01.26 19:30 Аль-Иттифак - Аль-Халидж08.01.26 Аль-Наджма 3:4 Аль-Иттифак02.01.26 Аль-Иттифак 2:0 Аль-Ахдуд30.12.25 Аль-Иттифак 2:2 Аль-Наср Эр-Рияд25.12.25 Аль-Рияд 0:2 Аль-Иттифак22.11.25 Аль-Иттифак 3:2 Аль-Фейха 22
8 Неом 13 6 2 5 18 - 20 14.01.26 19:30 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Неом10.01.26 Неом 0:1 Аль-Фатех04.01.26 Аль-Хазм 1:2 Неом31.12.25 Неом 1:3 Аль-Иттихад25.12.25 Неом 2:1 Аль-Наджма23.11.25 Аль-Таавун 1:1 Неом 20
9 Аль-Халидж 13 5 3 5 30 - 21 12.01.26 19:30 Аль-Иттифак - Аль-Халидж09.01.26 Аль-Халидж 4:0 Дамак02.01.26 Аль-Наджма 2:2 Аль-Халидж29.12.25 Аль-Халидж 0:1 Аль-Фатех26.12.25 Аль-Хиляль 3:2 Аль-Халидж23.11.25 Аль-Наср Эр-Рияд 4:1 Аль-Халидж 18
10 Аль-Фатех 13 5 2 6 16 - 22 13.01.26 19:30 Аль-Фатех - Аль-Рияд10.01.26 Неом 0:1 Аль-Фатех03.01.26 Аль-Фатех 2:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд29.12.25 Аль-Халидж 0:1 Аль-Фатех26.12.25 Аль-Фатех 2:1 Аль-Ахли Джидда22.11.25 Аль-Хиляль 2:1 Аль-Фатех 17
11 Аль-Фейха 13 3 4 6 12 - 21 14.01.26 16:45 Аль-Кадaсиа - Аль-Фейха10.01.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Фейха03.01.26 Аль-Фейха 0:5 Аль-Холуд30.12.25 Аль-Ахли Джидда 2:0 Аль-Фейха25.12.25 Аль-Фейха 0:0 Аль-Хазм22.11.25 Аль-Иттифак 3:2 Аль-Фейха 13
12 Аль-Хазм 13 3 4 6 11 - 20 12.01.26 17:10 Аль-Хазм - Аль-Наджма08.01.26 Аль-Хиляль 3:0 Аль-Хазм04.01.26 Аль-Хазм 1:2 Неом29.12.25 Аль-Рияд 1:2 Аль-Хазм25.12.25 Аль-Фейха 0:0 Аль-Хазм21.11.25 Аль-Холуд 1:2 Аль-Хазм 13
13 Аль-Холуд 13 4 0 9 19 - 26 13.01.26 17:25 Аль-Ахдуд - Аль-Холуд09.01.26 Аль-Холуд 0:4 Аль-Иттихад03.01.26 Аль-Фейха 0:5 Аль-Холуд31.12.25 Аль-Холуд 1:3 Аль-Хиляль26.12.25 Аль-Холуд 0:2 Аль-Таавун21.11.25 Аль-Холуд 1:2 Аль-Хазм 12
14 Дамак 13 1 6 6 10 - 24 13.01.26 19:30 Дамак - Аль-Иттихад09.01.26 Аль-Халидж 4:0 Дамак04.01.26 Дамак 0:2 Аль-Хиляль30.12.25 Аль-Ахдуд 0:1 Дамак27.12.25 Аль-Кадaсиа 1:1 Дамак22.11.25 Дамак 0:0 Аль-Наджма 9
15 Аль-Рияд 13 2 3 8 12 - 28 13.01.26 19:30 Аль-Фатех - Аль-Рияд10.01.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Фейха04.01.26 Аль-Кадaсиа 4:0 Аль-Рияд29.12.25 Аль-Рияд 1:2 Аль-Хазм25.12.25 Аль-Рияд 0:2 Аль-Иттифак21.11.25 Аль-Иттихад 2:1 Аль-Рияд 9
16 Аль-Шабаб Эр-Рияд 13 1 5 7 9 - 20 14.01.26 19:30 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Неом09.01.26 Аль-Таавун 2:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд03.01.26 Аль-Фатех 2:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд31.12.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:3 Аль-Кадaсиа27.12.25 Аль-Иттихад 2:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд23.11.25 Аль-Ахдуд 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд 8
17 Аль-Ахдуд 13 1 2 10 9 - 25 13.01.26 17:25 Аль-Ахдуд - Аль-Холуд10.01.26 Аль-Ахдуд 0:1 Аль-Ахли Джидда02.01.26 Аль-Иттифак 2:0 Аль-Ахдуд30.12.25 Аль-Ахдуд 0:1 Дамак27.12.25 Аль-Наср Эр-Рияд 3:0 Аль-Ахдуд23.11.25 Аль-Ахдуд 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд 5
18 Аль-Наджма 13 0 2 11 13 - 29 12.01.26 17:10 Аль-Хазм - Аль-Наджма08.01.26 Аль-Наджма 3:4 Аль-Иттифак02.01.26 Аль-Наджма 2:2 Аль-Халидж29.12.25 Аль-Таавун 1:0 Аль-Наджма25.12.25 Неом 2:1 Аль-Наджма22.11.25 Дамак 0:0 Аль-Наджма 2
Полная таблица

События матча

36’
ГОЛ ! Мяч забил Naif Masoud (Аль-Фатех), асcист Абдулла Аль-Анази.
Смена лидера. Аль-Наср упустил первое место в Саудовской Аравии
Упущенный шанс и отмененный гол: Аль-Иттихад остановил Аль-Таавун
Аль-Ахли – Аль-Наср – 3:2. Первое фиаско команды Роналду. Видео голов
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
