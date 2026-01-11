На каком месте Аль-Наср с Роналду? Аль-Хиляль удержал лидерство в лиге СА

10 января прошли последние матчи 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

«Аль-Ахли» на выезде минимально обыграл «Аль-Ахдуд» – 1:0. Героем встречи стал английский форвард Айвен Тоуни, гол которого решил исход поединка.

Матч между клубами «Аль-Рияд» и «Аль-Фейха» завершился без победителя: команды обменялись голами и сыграли вничью (1:1).

«Неом СК» дома не справился с клубом «Аль-Фатех», проиграв со счетом 0:1.

На первом месте в турнирной таблице остался «Аль-Хиляль», в активе которого 35 набранных очков.«Аль-Наср» вместе с Криштиану Роналду второй, проигрывая лидеру в четыре балла.

Чемпионат Саудовской Аравии. 14-й тур, 10 января

«Аль-Ахдуд» – «Аль-Ахли» – 0:1

Гол: Тоуни, 58

«Аль-Рияд» – «Аль-Фейха» – 1:1

Голы: Барбе, 90+7 – Вильянуэва, 26

«Неом СК» – «Аль-Фатех» – 0:1

Гол: Масоуд, 36

Турнирная таблица: