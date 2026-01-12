Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
12 января 2026, 15:25 | Обновлено 12 января 2026, 15:31
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты попрощались с экс-нападающим олимпийской сборной

Игорь Краснопир покинул львовский клуб

ФК Карпаты. Игорь Краснопир

Львовские «Карпаты» официально объявили об уходе украинского нападающего Игоря Краснопира.

Отмечается, что форвард продолжит карьеру в житомирском «Полесье», но житомиряне переход еще не подтвердили.

«Футбольный клуб «Карпаты» благодарит Игоря Краснопира за выступления в команде и желает успехов в будущем», – говорится в сообщении пресс-службы.

23-летний нападающий подписал контракт с «Карпатами» в январе 2025 года. За это время Игорь провел 29 матчей в составе «львов», забив 5 голов и отдав одну голевую передачу.

Комментарии
