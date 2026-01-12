Стало известно, где может продолжить карьеру Валерий Кучеров

32-летний хавбек Валерий Кучеров может продолжить карьеру в Первой лиге Украины.

Как стало известно Sport.ua, Кучеров находится в шорт-листе Феникса-Мариуполь.

Ранее Sport.ua сообщал, что Валерий рассчитывает получать в новом для себя клубе от 2200 долларов до 2700 в месяц. Также была информация о том, что вариант с подписанием Кучерова рассматривает ЮКСА.

В декабре Валерий завершил сотрудничество с ровенским Вересом, цвета которого защищал с перерывами с лета 2016 года, и стал свободным агентом.

За Верес в сезоне УПЛ 2025/26 Кучеров принял участие в 12 поединках и получил одно предупреждение.

В таблице Первой лиги Украины 2025/26 Феникс-Мариуполь занимает 14-е место с 16 очками.

