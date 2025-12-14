Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Верес попрощался с опытным игроком после матча с Динамо
Украина. Премьер лига
14 декабря 2025, 18:31
ОФИЦИАЛЬНО. Верес попрощался с опытным игроком после матча с Динамо

Валерий Кучеров покинул расположение ровенского «Вереса»

НК Верес. Валерий Кучеров

Ровенский Верес официально объявил о прекращении сотрудничества с украинским полузащитником Валерием Кучеровым. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, футболист и руководство «волков» приняли решение не продлевать соглашение. Действующий контракт Кучерова с клубом был рассчитан до конца 2025 года.

«Народный клуб благодарит Валерия Кучерова за годы успехов и побед», – лаконично говорится в сообщении.

Валерий Кучеров с перерывами выступал в составе ровенчан с лета 2016 года, пройдя путь от Второй лиги до УПЛ. За Верес футболист сыграл в абсолютно всех официальных турнирах. Завоевал бронзовые медали Первой лиги в сезоне 2016/2017 и золотые медали Первой лиги в сезоне 2020/2021

За девять неполных сезонов полузащитник отыграл в составе ровенского Вереса 230 матчей (118 поединков в УПЛ, 60 матчей в Первой лиге, 6 переходных игр, 26 поединков на уровне Второй лиги и еще 20 в Кубке Украины). Забил 6 голов (5 в УПЛ и 1 мяч в Первой лиге). Отдал 15 результативных передач

Валерий Кучеров Верес Ровно Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Верес
