Испанские СМИ: «Цыганков стал Довбиком. Есть только одна проблема»

Популярное испанское издание AS выпустило материал с заголовком «Цыганков стал для Жироны Довбиком».

Отмечается, что украинский хавбек является ключевым игроком для команды в попытках спастись от вылета в Сегунду. Виктор голами и результативными передачами поучаствовал в 46% голов Жироны в нынешнем сезоне – и это несмотря на травмы на старте чемпионата.

Главной проблемой названы как раз травмы. Если Цыганков избежит повреждений до конца сезона, то «у Жироны не будет проблем с тем, чтобы остаться в элите».

В нынешнем сезоне Виктор забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.

Еще один украинец, Владислав Ванат, забил 5 голов и сделал ассист.