Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Испанские СМИ: «Цыганков стал Довбиком. Есть только одна проблема»
Испания
07 января 2026, 17:45 | Обновлено 07 января 2026, 18:04
1075
0

Испанские СМИ: «Цыганков стал Довбиком. Есть только одна проблема»

Эксперты нахваливают украинца, но отмечают травмы

07 января 2026, 17:45 | Обновлено 07 января 2026, 18:04
1075
0
Испанские СМИ: «Цыганков стал Довбиком. Есть только одна проблема»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Популярное испанское издание AS выпустило материал с заголовком «Цыганков стал для Жироны Довбиком».

Отмечается, что украинский хавбек является ключевым игроком для команды в попытках спастись от вылета в Сегунду. Виктор голами и результативными передачами поучаствовал в 46% голов Жироны в нынешнем сезоне – и это несмотря на травмы на старте чемпионата.

Главной проблемой названы как раз травмы. Если Цыганков избежит повреждений до конца сезона, то «у Жироны не будет проблем с тем, чтобы остаться в элите».

В нынешнем сезоне Виктор забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.

Еще один украинец, Владислав Ванат, забил 5 голов и сделал ассист.

По теме:
На сколько выбыл? Стали известны подробности по травме Довбика
В Роме обратились к Довбику после матча, где он забил и травмировался
«Довбик должен остаться». Реакция фанов Ромы на гол украинца
Виктор Цыганков Жирона Артем Довбик Ла Лига
Иван Зинченко Источник: AS
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер устроил борьбу с московскими клубами за громкий трансфер
Футбол | 06 января 2026, 18:46 3
Шахтер устроил борьбу с московскими клубами за громкий трансфер
Шахтер устроил борьбу с московскими клубами за громкий трансфер

Джеффиньо заинтересовал «горняков»

Флик подтвердил топовый трансфер Барселоны. Игрок присоединится уже зимой
Футбол | 06 января 2026, 17:04 1
Флик подтвердил топовый трансфер Барселоны. Игрок присоединится уже зимой
Флик подтвердил топовый трансфер Барселоны. Игрок присоединится уже зимой

Жоау Канселу покинет «Аль-Хиляль»

Новый тренер Челси Росеньор принял решение о будущем Мудрика
Футбол | 07.01.2026, 08:20
Новый тренер Челси Росеньор принял решение о будущем Мудрика
Новый тренер Челси Росеньор принял решение о будущем Мудрика
Умер экс-капитан и тренер Зирки, сын рефери ФИФА
Футбол | 07.01.2026, 16:20
Умер экс-капитан и тренер Зирки, сын рефери ФИФА
Умер экс-капитан и тренер Зирки, сын рефери ФИФА
Камбек с разгромом. Костюк удачно начала сезон, одолев Путинцеву в Брисбене
Теннис | 07.01.2026, 11:05
Камбек с разгромом. Костюк удачно начала сезон, одолев Путинцеву в Брисбене
Камбек с разгромом. Костюк удачно начала сезон, одолев Путинцеву в Брисбене
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Молодежный ЧМ по хоккею. Сборная Канады завершила турнир яркой победой
Молодежный ЧМ по хоккею. Сборная Канады завершила турнир яркой победой
06.01.2026, 10:05 1
Хоккей
В УАФ выступили с официальным заявлением по поводу Михаила Мудрика
В УАФ выступили с официальным заявлением по поводу Михаила Мудрика
06.01.2026, 09:11 4
Футбол
Джошуа принял важное решение о своей карьере после трагедии в Нигерии
Джошуа принял важное решение о своей карьере после трагедии в Нигерии
06.01.2026, 13:37 1
Бокс
Стратегическая ошибка. Мудрик потерял шанс смягчить срок дисквалификации
Стратегическая ошибка. Мудрик потерял шанс смягчить срок дисквалификации
06.01.2026, 10:29 4
Футбол
Шахтер согласился на громкий трансфер. Горняки очень обижены
Шахтер согласился на громкий трансфер. Горняки очень обижены
06.01.2026, 08:58 4
Футбол
Итаума выступил с заявлением об Усике. Один человек сможет это сделать
Итаума выступил с заявлением об Усике. Один человек сможет это сделать
06.01.2026, 07:24 2
Бокс
Джейк Пол столкнулся с серьезными проблемами после поражения от Джошуа
Джейк Пол столкнулся с серьезными проблемами после поражения от Джошуа
05.01.2026, 19:23
Бокс
Динамо сообщило о потере легендарной фигуры
Динамо сообщило о потере легендарной фигуры
07.01.2026, 07:11 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем