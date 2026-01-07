Испанские СМИ: «Цыганков стал Довбиком. Есть только одна проблема»
Эксперты нахваливают украинца, но отмечают травмы
Популярное испанское издание AS выпустило материал с заголовком «Цыганков стал для Жироны Довбиком».
Отмечается, что украинский хавбек является ключевым игроком для команды в попытках спастись от вылета в Сегунду. Виктор голами и результативными передачами поучаствовал в 46% голов Жироны в нынешнем сезоне – и это несмотря на травмы на старте чемпионата.
Главной проблемой названы как раз травмы. Если Цыганков избежит повреждений до конца сезона, то «у Жироны не будет проблем с тем, чтобы остаться в элите».
В нынешнем сезоне Виктор забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.
Еще один украинец, Владислав Ванат, забил 5 голов и сделал ассист.
