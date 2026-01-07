Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лацио – Фиорентина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Чемпионат Италии
Лацио
07.01.2026 21:45 - : -
Фиорентина
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
07 января 2026, 13:59 | Обновлено 07 января 2026, 14:32
32
0

Лацио – Фиорентина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 7 января в 21:45 по Киеву

07 января 2026, 13:59 | Обновлено 07 января 2026, 14:32
32
0
Лацио – Фиорентина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

7 января, между собой в очередном туре Серии А проведут Лацио – Фиорентина. Старт встречи запланирован на 21:45 по киевскому времени.

Лацио

Римский клуб сильно огорчает своих фанатов, даже не отвлекаясь на еврокубки, команда играет в силу нестабильного середняка. Лацио идет только девятым в чемпионате, отставание от зоны вылета составляет 6 очков, а до желаемой четверки и вовсе девять баллов.

В последнем туре подопечные Маурицио Сарри уступили на своем поле сильному Наполи со счетом 0:2, пропустив оба мяча еще в первом тайме. Серия без побед в чемпионате достигла трех матчей, за этот период удалось набрать всего два очка и забить один мяч. Впереди еще половина чемпионата, но есть ощущение, что Лацио снова может остаться за бортом еврокубков. Из-за дисквалификации не сыграют Марушич и Нослин, вызваны в сборные Деле-Баширу и Диа, травмирован Жиго, под вопросом Патрик.

Фиорентина

«Фиалки» многих удивили своим большим провалом в чемпионате, после 15 туров у команды вовсе не было побед в активе. Сейчас просматривается прогресс, ведь удалось выиграть две встречи из последних трех в Серии А, пока Фиорентина предпоследняя, хотя все три команды из зоны вылета имеют одинаковое количество очков. Отставание от спасительного 17 места составляет всего три очка.

В последнем туре команда дома в драматичном матче одолела Кремонезе со счетом 1:0, единственный мяч на 90+2 минуте записал на свой счет, вышедший на замену, Мойзе Кин. Пропустит этот матч из-за травмы Лемпти, под вопросом Джеко и Фаццини.

Личные встречи

Статистика свидетельствует о том, что команды играют с переменным успехом, но последние три встречи остались за Фиорентиной. В прошлом сезоне Лацио проиграл оба матча с одинаковым счетом 1:2.

Прогноз

Обе команды идут хуже, чем планировали перед началом сезона, поэтому остро нуждаются в очках. Римляне небольшие фавориты, но коэффициент на их успех постепенно растет. Чтоб достичь желаемого результата, надо сыграть смело, рискну предположить, что команды покажут результативную игру. Поставлю здесь на тотал больше 2,5 голов за 2,25.

Прогноз Sport.ua
Лацио
7 января 2026 -
21:45
Фиорентина
Тотал больше 2.5 2.25 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Барселона – Атлетик. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Суперкубка Испании
Энрике покинет ПСЖ в конце сезона. Испанец нашел себе новый клуб
Бенфика – Брага. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка лиги Португалии
Лацио Серия A чемпионат Италии по футболу прогнозы прогнозы на футбол Фиорентина Лацио - Фиорентина
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
Хоккей | 07 января 2026, 07:25 1
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей

Чемпионат мира в США

Гол и травма Довбика. Рома вернулась в топ-5 чемпионата Италии
Футбол | 06 января 2026, 20:54 4
Гол и травма Довбика. Рома вернулась в топ-5 чемпионата Италии
Гол и травма Довбика. Рома вернулась в топ-5 чемпионата Италии

Римский клуб с забитым мячом от украинца одолел «Лечче»

Легионеры из Венесуэлы массово едут в УПЛ. Что с футболом в этой стране?
Футбол | 07.01.2026, 11:55
Легионеры из Венесуэлы массово едут в УПЛ. Что с футболом в этой стране?
Легионеры из Венесуэлы массово едут в УПЛ. Что с футболом в этой стране?
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Слава Богу, что он ушел. Надеюсь, они тоже это сделают»
Футбол | 07.01.2026, 06:02
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Слава Богу, что он ушел. Надеюсь, они тоже это сделают»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Слава Богу, что он ушел. Надеюсь, они тоже это сделают»
Новости для Забарного: Энрике принял шокирующее решение
Футбол | 07.01.2026, 12:39
Новости для Забарного: Энрике принял шокирующее решение
Новости для Забарного: Энрике принял шокирующее решение
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В УАФ выступили с официальным заявлением по поводу Михаила Мудрика
В УАФ выступили с официальным заявлением по поводу Михаила Мудрика
06.01.2026, 09:11 4
Футбол
Вратарю сборной Украины указали на дверь. Клуб лишится десяти игроков
Вратарю сборной Украины указали на дверь. Клуб лишится десяти игроков
05.01.2026, 09:03 8
Футбол
Итаума выступил с заявлением об Усике. Один человек сможет это сделать
Итаума выступил с заявлением об Усике. Один человек сможет это сделать
06.01.2026, 07:24 2
Бокс
Шахтер получил солидное предложение по игроку. Ожидается трансфер
Шахтер получил солидное предложение по игроку. Ожидается трансфер
05.01.2026, 15:01
Футбол
Шахтер согласился на громкий трансфер. Горняки очень обижены
Шахтер согласился на громкий трансфер. Горняки очень обижены
06.01.2026, 08:58 5
Футбол
Футболист Динамо не вернулся в Бразилию после отпуска
Футболист Динамо не вернулся в Бразилию после отпуска
06.01.2026, 07:48 4
Футбол
«Гонг уже прозвучал». Усик выступил с заявлением к фанатам
«Гонг уже прозвучал». Усик выступил с заявлением к фанатам
06.01.2026, 00:42
Бокс
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция и Чехия сыграли драматичный матч за золото
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция и Чехия сыграли драматичный матч за золото
06.01.2026, 11:05 2
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем