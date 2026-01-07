7 января, между собой в очередном туре Серии А проведут Лацио – Фиорентина. Старт встречи запланирован на 21:45 по киевскому времени.

Лацио

Римский клуб сильно огорчает своих фанатов, даже не отвлекаясь на еврокубки, команда играет в силу нестабильного середняка. Лацио идет только девятым в чемпионате, отставание от зоны вылета составляет 6 очков, а до желаемой четверки и вовсе девять баллов.

В последнем туре подопечные Маурицио Сарри уступили на своем поле сильному Наполи со счетом 0:2, пропустив оба мяча еще в первом тайме. Серия без побед в чемпионате достигла трех матчей, за этот период удалось набрать всего два очка и забить один мяч. Впереди еще половина чемпионата, но есть ощущение, что Лацио снова может остаться за бортом еврокубков. Из-за дисквалификации не сыграют Марушич и Нослин, вызваны в сборные Деле-Баширу и Диа, травмирован Жиго, под вопросом Патрик.

Фиорентина

«Фиалки» многих удивили своим большим провалом в чемпионате, после 15 туров у команды вовсе не было побед в активе. Сейчас просматривается прогресс, ведь удалось выиграть две встречи из последних трех в Серии А, пока Фиорентина предпоследняя, хотя все три команды из зоны вылета имеют одинаковое количество очков. Отставание от спасительного 17 места составляет всего три очка.

В последнем туре команда дома в драматичном матче одолела Кремонезе со счетом 1:0, единственный мяч на 90+2 минуте записал на свой счет, вышедший на замену, Мойзе Кин. Пропустит этот матч из-за травмы Лемпти, под вопросом Джеко и Фаццини.

Личные встречи

Статистика свидетельствует о том, что команды играют с переменным успехом, но последние три встречи остались за Фиорентиной. В прошлом сезоне Лацио проиграл оба матча с одинаковым счетом 1:2.

Прогноз

Обе команды идут хуже, чем планировали перед началом сезона, поэтому остро нуждаются в очках. Римляне небольшие фавориты, но коэффициент на их успех постепенно растет. Чтоб достичь желаемого результата, надо сыграть смело, рискну предположить, что команды покажут результативную игру. Поставлю здесь на тотал больше 2,5 голов за 2,25.