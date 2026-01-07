Расписание матчей украинок на турнирах в Брисбене и Окленде на 8 января
В четверг в Австралии и Новой Зеландии выступят пять украинских теннисисток
8 января на хардовых турнирах WTА 500 в Брисбене и WTA 250 в Окленде продолжатся матчи как в одиночном, так и в парном разрядах.
На пятисотнике в Австралии сыграют четыре представительницы Украины. Марта Костюк и Даяна Ястремкая проведут свои встречи третьего раунда в одиночке, а сестры Киченок Людмила и Надежда сыграют в четвертьфинале парных соревнований.
В Окленде свой поединок второго круга проведет первая ракетка Украины Элина Свитолина.
Также на турнире WTA 125 в Канберре выступления продолжит Дарья Снигур, которая ориентировочно в 01:30 по Киеву проведет четвертьфинальный матч против первой сеяной Симоны Вальтерт.
WTA 500 Брисбен. Одиночный разряд, 1/8 финала
Pat Rafter Arena. 5-й запуск (не ранее 12:00)
Марта Костюк [16] – Аманда Анисимова [2]
Корт №1. 4-й запуск (не ранее 08:00)
Даяна Ястремская – Джессика Пегула [4]
WTA 500 Брисбен. Парный разряд, 1/4 финала
Корт №2. 1-й запуск (не ранее 03:00)
Людмила Киченок / Надежда Киченок – Ирина Хромачева / Александра Панова [4]
WTA 250 Окленд. Одиночный разряд, 1/8 финала
Центральный корт. 1-й запуск вечерней сессии (не ранее 07:00)
Элина Свитолина – Кэти Бултер
