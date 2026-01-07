Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
07 января 2026, 17:12 | Обновлено 07 января 2026, 17:17
0

Расписание матчей украинок на турнирах в Брисбене и Окленде на 8 января

В четверг в Австралии и Новой Зеландии выступят пять украинских теннисисток

Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

8 января на хардовых турнирах WTА 500 в Брисбене и WTA 250 в Окленде продолжатся матчи как в одиночном, так и в парном разрядах.

На пятисотнике в Австралии сыграют четыре представительницы Украины. Марта Костюк и Даяна Ястремкая проведут свои встречи третьего раунда в одиночке, а сестры Киченок Людмила и Надежда сыграют в четвертьфинале парных соревнований.

В Окленде свой поединок второго круга проведет первая ракетка Украины Элина Свитолина.

Также на турнире WTA 125 в Канберре выступления продолжит Дарья Снигур, которая ориентировочно в 01:30 по Киеву проведет четвертьфинальный матч против первой сеяной Симоны Вальтерт.

WTA 500 Брисбен. Одиночный разряд, 1/8 финала

Pat Rafter Arena. 5-й запуск (не ранее 12:00)

Марта Костюк [16] – Аманда Анисимова [2]

Корт №1. 4-й запуск (не ранее 08:00)

Даяна Ястремская – Джессика Пегула [4]

WTA 500 Брисбен. Парный разряд, 1/4 финала

Корт №2. 1-й запуск (не ранее 03:00)

Людмила Киченок / Надежда Киченок – Ирина Хромачева / Александра Панова [4]

WTA 250 Окленд. Одиночный разряд, 1/8 финала

Центральный корт. 1-й запуск вечерней сессии (не ранее 07:00)

Элина Свитолина Кэти Бултер

WTA Брисбен WTA Окленд расписание Марта Костюк Аманда Анисимова Даяна Ястремская Джессика Пегула Людмила Киченок Надежда Киченок Ирина Хромачева Александра Панова Элина Свитолина Кэти Бултер
