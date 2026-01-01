Стало известно, какую зарплату хочет получать Кучеров в новой команде

32-летний хавбек Валерий Кучеров активно рассматривает варианты с продолжением карьеры.

Как стало известно Sport.ua, Кучеров рассчитывает на зарплату в новом клубе от 2200 долларов до 2700 в месяц.

В середине декабря Валерий официально покинул ровенский Верес, за который выступал (с перерывами) с лета 2016 года, и стал свободным агентом.

Пока что в СМИ был озвучен только один претендент на Кучерова – ЮКСА из Первой лиги Украины. По информации Sport.ua, Валерий действительно находится в шорт-листе команды из села Тарасовка.

В сезоне 2025/26 Кучеров отыграл 12 матчей в УПЛ и отметился одной желтой карточкой. Верес в таблице чемпионата Украины идет на 11-м месте с 18 очками.

Трансферная история Валерия Кучерова