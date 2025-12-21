Африканский вектор? Спортивный директор клуба УПЛ искал усиление в Гане

Как стало известно Sport.ua, у нескольких игроков ровенского «Вереса» 30 июня 2026 года истекают контракты.

В частности, 20-летний полузащитник Дмитрий Годя еще не дал согласия на пролонгацию соглашения. В первой части чемпионата он принял участие в 8 матчах.

За «Верес» больше не будет выступать только опорный полузащитник Валерий Кучеров, с которым решили не продлевать контракт, истекающий 31 декабря 2025 года.

Весь подготовительный период подопечные Олега Шандрука проведут в Турции. Клубу требуется усиление в каждую линию. Поэтому не исключено появление в расположении ровенского клуба на сборах и потенциальных новичков из Ганы, где в командировке недавно побывал спортивный директор «Вереса» Юрий Габовда.

Ровенский «Верес» занимает 11-е место в чемпионате Украины, набрав 18 очков.