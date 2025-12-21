Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. КОЗЛОВСКИЙ: «Верес может купить разве что копочки Сапуги»
Украина. Премьер лига
21 декабря 2025, 18:59 | Обновлено 21 декабря 2025, 19:07
598
0

КОЗЛОВСКИЙ: «Верес может купить разве что копочки Сапуги»

Ровенскому клубу приписывают интерес к капитану Руха

21 декабря 2025, 18:59 | Обновлено 21 декабря 2025, 19:07
598
0
КОЗЛОВСКИЙ: «Верес может купить разве что копочки Сапуги»
ФК Рух. Марко Сапуга

Основатель львовского футбольного клуба «Рух» Григорий Козловский прокомментировал информацию о возможном переходе капитана команды Марка Сапуги в ровненский «Верес».

В соцсетях Козловский с иронией отреагировал на трансферные слухи: «Верес может купить разве что копочки Марка».

Ранее СМИ сообщали, что 22-летний хавбек Руха рассматривался как потенциальная замена для Валерия Кучерова, который покинет «Верес» в начале следующего года.

Марко Сапуга является воспитанником «Руха» и выступает за основную команду с 2021 года. В текущем сезоне он провел 10 матчей за львовскую команду, а всего за «Рух» на его счету – 52 поединка, 1 гол и 3 результативные передачи.

Контракт Сапуги действует до 31 декабря 2028 года, веб-портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 300 тысяч евро.

«Рух» занимает 10-е место в турнирной таблице УПЛ с 19 очками, а «Верес» находится на 11-й позиции, имея 18 баллов.

По теме:
Экс-игрок сборной и известный нападающий. Черноморец покинут лидеры команды
Милан договорился о подписании нападающего из клуба АПЛ
Форвард Левого Берега склоняется к переходу в Агробизнес из-за Чижевского
трансферы Верес Ровно Валерий Кучеров трансферы УПЛ Рух Львов Марко Сапуга Григорий Козловский юмор
Николай Степанов Источник: Instagram
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Месси получил сенсационное предложение о трансфере. Решение уже принято
Футбол | 21 декабря 2025, 09:21 0
Месси получил сенсационное предложение о трансфере. Решение уже принято
Месси получил сенсационное предложение о трансфере. Решение уже принято

Аргентинец мог вернуться в Аргентину

Джейк – со сломанной челюстью, Джошуа – с перспективами
Бокс | 20 декабря 2025, 17:43 7
Джейк – со сломанной челюстью, Джошуа – с перспективами
Джейк – со сломанной челюстью, Джошуа – с перспективами

Как прошел самый странный бой 2025 года в боксе

Шапаренко хочет покинуть Динамо, клуб готов его продать – журналист
Футбол | 21.12.2025, 09:45
Шапаренко хочет покинуть Динамо, клуб готов его продать – журналист
Шапаренко хочет покинуть Динамо, клуб готов его продать – журналист
Реал попрощается с легендой клуба. Уже подписали замену
Футбол | 20.12.2025, 18:15
Реал попрощается с легендой клуба. Уже подписали замену
Реал попрощается с легендой клуба. Уже подписали замену
Основного игрока украинского клуба забрали в ТЦК
Футбол | 21.12.2025, 17:11
Основного игрока украинского клуба забрали в ТЦК
Основного игрока украинского клуба забрали в ТЦК
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
КРАСЮК: «Бой Джошуа – Пол – это сон при температуре 39, но у Джейка...»
КРАСЮК: «Бой Джошуа – Пол – это сон при температуре 39, но у Джейка...»
20.12.2025, 12:55 2
Бокс
Известно решение Ярмоленко после сенсационного интереса иностранного клуба
Известно решение Ярмоленко после сенсационного интереса иностранного клуба
20.12.2025, 07:42 4
Футбол
Бенфика сделала официальное предложение в €20 млн за украинца. Есть решение
Бенфика сделала официальное предложение в €20 млн за украинца. Есть решение
20.12.2025, 08:49 20
Футбол
В Динамо приняли решение по новичку. Сделают игроком основы
В Динамо приняли решение по новичку. Сделают игроком основы
21.12.2025, 09:45 3
Футбол
Cелезнев стал вице-президентом украинского клуба
Cелезнев стал вице-президентом украинского клуба
20.12.2025, 15:44 10
Футбол
Анонс 17-го тура АПЛ. В понедельник без Ман Юнайтед, Тоттенхэм vs Ливерпуль
Анонс 17-го тура АПЛ. В понедельник без Ман Юнайтед, Тоттенхэм vs Ливерпуль
20.12.2025, 01:07 1
Футбол
Леннокс Льюис объяснил, почему Джошуа не уничтожил Пола в первых раундах
Леннокс Льюис объяснил, почему Джошуа не уничтожил Пола в первых раундах
21.12.2025, 07:22
Бокс
Усик отреагировал на брутальный нокаут Джошуа в бою против Пола
Усик отреагировал на брутальный нокаут Джошуа в бою против Пола
21.12.2025, 10:22
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем