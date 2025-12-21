КОЗЛОВСКИЙ: «Верес может купить разве что копочки Сапуги»

Основатель львовского футбольного клуба «Рух» Григорий Козловский прокомментировал информацию о возможном переходе капитана команды Марка Сапуги в ровненский «Верес».

В соцсетях Козловский с иронией отреагировал на трансферные слухи: «Верес может купить разве что копочки Марка».

Ранее СМИ сообщали, что 22-летний хавбек Руха рассматривался как потенциальная замена для Валерия Кучерова, который покинет «Верес» в начале следующего года.

Марко Сапуга является воспитанником «Руха» и выступает за основную команду с 2021 года. В текущем сезоне он провел 10 матчей за львовскую команду, а всего за «Рух» на его счету – 52 поединка, 1 гол и 3 результативные передачи.

Контракт Сапуги действует до 31 декабря 2028 года, веб-портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 300 тысяч евро.

«Рух» занимает 10-е место в турнирной таблице УПЛ с 19 очками, а «Верес» находится на 11-й позиции, имея 18 баллов.