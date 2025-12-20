Клуб УПЛ рискует потерять капитана. На него нашелся претендент
«Верес» может подписать Марко Сапугу
Украинский полузащитник львовского «Руха» Марко Сапуга привлекает внимание «Вереса». Об этом сообщает телеграм-канал «Inside UPL».
По информации источника, клуб из Ровно нацелился на 22-летнего капитана «желто-черных» после того, как команду покинул Валерий Кучеров. Ранее Марко был привлекал внимание «Карпат», но их интерес охладел.
В текущем сезоне Марко Сапуга провел 10 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых не отличился ни одним результативным действием. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 300 тысяч евро.
Ранее сообщалось о том, что Бабукарр Фаал может продолжить карьеру в «Карпатах».
