Украина. Премьер лига
20 декабря 2025, 17:55 | Обновлено 20 декабря 2025, 17:56
Клуб УПЛ рискует потерять капитана. На него нашелся претендент

«Верес» может подписать Марко Сапугу

ФК Рух. Марко Сапуга

Украинский полузащитник львовского «Руха» Марко Сапуга привлекает внимание «Вереса». Об этом сообщает телеграм-канал «Inside UPL».

По информации источника, клуб из Ровно нацелился на 22-летнего капитана «желто-черных» после того, как команду покинул Валерий Кучеров. Ранее Марко был привлекал внимание «Карпат», но их интерес охладел.

В текущем сезоне Марко Сапуга провел 10 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых не отличился ни одним результативным действием. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 300 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что Бабукарр Фаал может продолжить карьеру в «Карпатах».

Марко Сапуга Верес Ровно Рух Львов трансферы трансферы УПЛ Валерий Кучеров
Даниил Кирияка Источник: Telegram
