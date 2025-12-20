Один из лучших легионеров Премьер-лиги продолжит карьеру в Карпатах
Львовский клуб заинтересован в приобретении форварда из Гамбии Бабукарра Фаала
Форвард львовского «Руха» Бабукарр Фаал с высокой вероятностью покинет команду во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщили в ТаТоТаке.
В услугах 22-летнего футболиста заинтересованы львовские «Карпаты», которые намерены усилить атакующее звено в связи с потенциальным уходом Игоря Невеса и нестабильностью Игоря Краснопира.
Сам гамбиец заинтересован к присоединении к команде, которую должен возглавить испанский специалист Фран Фернандес. «Рух» намерен заработать 1,5-2 млн евро за трансфер своего лидера.
Фаал перебрался в чемпионат Украины феврале 2025 года из хорватского «Ориента» за 50 тысяч евро. В нынешнем сезоне форвард является одним из лучших легионеров Премьер-лиги, занимая третье место в рейтинге бомбардиров.
Бабукарр провел 19 матчей во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал одну результативную передачу. Контракт гамбийца истекает в июне 2027 года, а его трансферная стоимость составляет 700 тысяч евро.
