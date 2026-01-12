Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец отпустил основного защитника за границу
Украина. Первая лига
12 января 2026, 15:38 | Обновлено 12 января 2026, 15:39
808
0

ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец отпустил основного защитника за границу

Евгений Скиба присоединился к Карвину на сборах

12 января 2026, 15:38 | Обновлено 12 января 2026, 15:39
808
0
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец отпустил основного защитника за границу
ФК Черноморец. Евгений Скиба

Чешская «Карвина» официально объявила, что украинский центральный защитник одесского «Черноморца» Евгений Скиба присоединился к команде на тренировочных сборах в Турции.

При этом ни «Черноморец», ни «Карвина» пока не сообщали о договоренности по трансферу 22-летнего футболиста.

В сезоне 2025/26 Евгений Скиба провел 21 матч на клубном уровне, но не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро, а его контракт с одесситами действует до лета 2026 года.

Ранее сообщалось, что «Черноморец» покинет целая группа футболистов.

По теме:
Стало известно, где может продолжить карьеру Авагимян, который покинул ЛНЗ
Игрок сборной Бразилии покинет АПЛ. Он уже договорился с именитым клубом
ОФИЦИАЛЬНО. Астон Вилла подписала форварда из Лиги 1
Евгений Скиба Черноморец Одесса чемпионат Чехии по футболу Карвина Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Петр Слонка трансферы учебно-тренировочные сборы
Дмитрий Вус Источник: Instagram
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
Футбол | 12 января 2026, 06:55 0
Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре

Клуб поздравил резервного вратаря Дениса Игнатенко

ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты попрощались с экс-нападающим олимпийской сборной
Футбол | 12 января 2026, 15:25 0
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты попрощались с экс-нападающим олимпийской сборной
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты попрощались с экс-нападающим олимпийской сборной

Игорь Краснопир покинул львовский клуб

От Мудрика ждут возвращения в сборную. Он сменит клуб – есть два варианта
Футбол | 12.01.2026, 08:30
От Мудрика ждут возвращения в сборную. Он сменит клуб – есть два варианта
От Мудрика ждут возвращения в сборную. Он сменит клуб – есть два варианта
Бывший тренер Динамо призвал россиян ехать воевать в Украину
Футбол | 12.01.2026, 08:00
Бывший тренер Динамо призвал россиян ехать воевать в Украину
Бывший тренер Динамо призвал россиян ехать воевать в Украину
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало контракт с игроком сборной Украины
Футбол | 11.01.2026, 18:07
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало контракт с игроком сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало контракт с игроком сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Барселона – Реал – 3:2. Битва за Суперкубок Испании. Видео голов и обзор
Барселона – Реал – 3:2. Битва за Суперкубок Испании. Видео голов и обзор
11.01.2026, 23:35
Футбол
Ребров принял решение об участии Ярмоленко в матчах сборной Украины
Ребров принял решение об участии Ярмоленко в матчах сборной Украины
12.01.2026, 06:30 5
Футбол
ВИДЕО. Ударом пяткой! Ванат поразил ворота Осасуны в Ла Лиге
ВИДЕО. Ударом пяткой! Ванат поразил ворота Осасуны в Ла Лиге
10.01.2026, 20:24 10
Футбол
Костюк не сумела выиграть трофей в Брисбене, уступив в финале Соболенко
Костюк не сумела выиграть трофей в Брисбене, уступив в финале Соболенко
11.01.2026, 09:29 48
Теннис
Владимир КЛИЧКО: «Не смогу смотреть в зеркало, если это сделаю»
Владимир КЛИЧКО: «Не смогу смотреть в зеркало, если это сделаю»
11.01.2026, 05:12 2
Бокс
МИЧЕЛ: «Ванат? Он не такой зверь, как этот парень. Мне нужно от него...»
МИЧЕЛ: «Ванат? Он не такой зверь, как этот парень. Мне нужно от него...»
11.01.2026, 08:08 1
Футбол
ВИДЕО. Реакция Соболенко на решение Костюк не жать руку после финала
ВИДЕО. Реакция Соболенко на решение Костюк не жать руку после финала
11.01.2026, 17:21 16
Теннис
Алонсо нашел виновных в поражении Реала от Барсы и выгонит футболиста
Алонсо нашел виновных в поражении Реала от Барсы и выгонит футболиста
12.01.2026, 08:08 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем