ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец отпустил основного защитника за границу

Чешская «Карвина» официально объявила, что украинский центральный защитник одесского «Черноморца» Евгений Скиба присоединился к команде на тренировочных сборах в Турции.

При этом ни «Черноморец», ни «Карвина» пока не сообщали о договоренности по трансферу 22-летнего футболиста.

В сезоне 2025/26 Евгений Скиба провел 21 матч на клубном уровне, но не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро, а его контракт с одесситами действует до лета 2026 года.

Ранее сообщалось, что «Черноморец» покинет целая группа футболистов.