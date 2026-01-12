Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ястремская получила новую соперницу в 1-м раунде турнира WTA 500 в Аделаиде
WTA
12 января 2026, 14:24
Сорана Кырстя снялась с пятисотника, румынку заменила Катерина Синякова

Ястремская получила новую соперницу в 1-м раунде турнира WTA 500 в Аделаиде
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Синякова

У украинской теннисистки Даяны Ястремской (WTA 27) изменилась первая соперница на хардовом турнире WTA 500 в Аделаиде, Австралия.

Изначально в 1/16 финала Даяна должна была встретиться с Сораной Кырстей (Румыния, WTA 41), но румынка снялась с пятисотника из-за травмы щиколотки.

Кырстю заменила Катерина Синякова (Чехия, WTA 46), которая получила статус лаки-лузер. Синякова на старте квалификации одолела Эмили Чен [6:2, 6:0], а затем уступила Елене-Габриэле Русе [6:3, 3:6, 2:6].

Встреча Ястремской и Синяковой состоится 13 января ориентировочно в 08:30 по Киеву. Это будет первое очное противостояние украинки и чешки.

Если Даяна сумеет пройти Катерину, то во втором круге поборется либо с Дианой Шнайдер, либо с Лейлой Фернандес.

Даяна Ястремская WTA Аделаида Катерина Синякова Сорана Кырстя
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
