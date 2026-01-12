Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
12 января 2026, 13:47
Легионер Динамо не приехал на медосмотр. Он не входит в планы Костюка

Имя Владислава Бленуце находилось в списке игроков, которые прибыли в «Оксфорд Медикал»

Легионер Динамо не приехал на медосмотр. Он не входит в планы Костюка
ФК Динамо Киев. Владислав Бленуце

Форвард киевского «Динамо» Владислав Бленуце не прибыл на медосмотр, который состоялся в понедельник, 12 января. Именно в этот день «бело-синие» вышли из отпуска и прибыли в клинику «Оксфорд Медикал».

Изначально, имя Бленуце было в списке тех футболистов, кто должен приехать на традиционное медицинское обследование. Однако, румынского форварда так и не увидели среди игроков «Динамо».

Сообщается, что футболист не входит в планы главного тренера Игоря Костюка и с высокой вероятностью покинет чемпионат Украины во время зимнего трансферного окна. В Киеве рассматривают аренду в один из иностранных клубов.

В субботу, 10 января, президент бухарестского «Динамо» Андрей Николеску сообщил, что румынский клуб направил официальное предложение «Динамо» об аренде форварда Бленуце.

В нынешнем сезоне Владислав провел десять матчей во всех турнирах, в которых забил один гол. Контракт форварда истекает в июне 2030 года, а его трансферная стоимость составляет 1,5 млн евро.

Николай Тытюк
