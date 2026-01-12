Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
12 января 2026, 14:26 |
В тех матчах чемпионата Италии, в которых голами отмечался шотландец, Наполи еще не проигрывал

Мактоминей забил, Наполи снова не проиграл. Сколько уже длится серия?
Getty Images/Global Images Ukraine. Скотт Мактоминей

Наполи продолжил беспроигрышную серию в Серии А в тех матчах, в которых Скотт Мактоминей отмечался забитыми мячами, до 14 поединков.

В матче 20-го тура благодаря дублю шотландца в ворота Интера Наполи снова ушел от поражения (2:2).

В течение двух сезонов за неаполитанцев в Серии А Скотт Мактоминей забил уже 17 голов: 2024/25 – 12, 2025/26 – 5.

Сделал он это в 14 разных поединках, в которых Наполи не проиграл ни разу.

Беспроигрышная серия Наполи в матчах Серии А, в которых Скотт Мактоминей отмечался забитыми мячами (14)

  • 2025/26: Интер – Наполи – 2:2 (дубль)
  • 2025/26: Наполи – Верона – 2:2 (гол)
  • 2025/26: Наполи – Интер – 3:1 (гол)
  • 2025/26: Сассуоло – Наполи – 0:2 (гол)
  • 2024/25: Наполи – Кальяри – 2:0 (гол)
  • 2024/25: Наполи – Торино – 2:0 (дубль)
  • 2024/25: Монца – Наполи – 0:1 (гол)
  • 2024/25: Наполи – Эмполи – 3:0 (дубль)
  • 2024/25: Наполи – Удинезе – 1:1 (гол)
  • 2024/25: Аталанта – Наполи – 2:3 (гол)
  • 2024/25: Фиорентина – Наполи – 0:3 (гол)
  • 2024/25: Торино – Наполи – 0:1 (гол)
  • 2024/25: Интер – Наполи – 1:1 (гол)
  • 2024/25: Наполи – Комо – 3:1 (гол)
чемпионат Италии по футболу Серия A Интер - Наполи Наполи Интер Милан Скотт Мактоминей статистика
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
