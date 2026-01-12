Младен БАРТУЛОВИЧ: «Говорю по-украински с ошибками. Но не стыжусь этого»

Наставник Металлиста 1925 Младен Бартулович понимает, что допускает много ошибок во время общения на украинском, однако старается улучшать владение языком.

«Говорю по-украински – это уважение к тому месту, где ты работаешь. Да, где-то бывает сложно, я делаю ошибки, но не стыжусь этого. Я пытаюсь улучшать украинский язык».

«Я родился в Боснии, где была война, потом жил в Германии. У меня только уважение к Украине», – сказал Бартулович.

Металлист 1925 ушел на зимний перерыв на 7-м месте УПЛ.