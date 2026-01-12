Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Младен БАРТУЛОВИЧ: «Говорю по-украински с ошибками. Но не стыжусь этого»
Украина. Премьер лига
12 января 2026, 16:25
341
1

Младен БАРТУЛОВИЧ: «Говорю по-украински с ошибками. Но не стыжусь этого»

Тренер пытается улучшить свои знания

ФК Металлист 1925. Младен Бартулович

Наставник Металлиста 1925 Младен Бартулович понимает, что допускает много ошибок во время общения на украинском, однако старается улучшать владение языком.

«Говорю по-украински – это уважение к тому месту, где ты работаешь. Да, где-то бывает сложно, я делаю ошибки, но не стыжусь этого. Я пытаюсь улучшать украинский язык».

«Я родился в Боснии, где была война, потом жил в Германии. У меня только уважение к Украине», – сказал Бартулович.

Металлист 1925 ушел на зимний перерыв на 7-м месте УПЛ.

Младен Бартулович Металлист 1925 Украинская Премьер-лига российско-украинская война
Иван Зинченко Источник: Игорь Бурбас
u6464u
респект Младену.
