Бывший защитник сборной Украины покинет чемпионат Франции

Бывший футболист сборной Украины, защитник «Страсбурга» Эдуард Соболь покинет чемпионат Франции во время зимнего трансферного окна.

Украинец перебрался в Лигу 1 в июне 2024 года, однако в нынешнем сезоне не сумел завоевать место в стартовом составе и провел всего одну игру на официальном уровне.

По информации источника, Соболь продолжит карьеру в чемпионате Чехии, где подпишет контракт с ФК «Яблонец» сроком на полтора года. Действующее соглашение защитника со «Страсбургом» был рассчитан до завершения сезона 2025/26.

Эдуард уже выступал за «Яблонец» с августа 2018 года по июнь 2019-го на правах аренды из донецкого «Шахтера». После ухода из Чехии защитник играл за «Брюгге» (аренда), а в июле 2021 года окончательно покинул Украину и перебрался в чемпионат Бельгии, где также защищал цвета «Генка».

«Яблонец» набрал 35 баллов и занимает третье место в элитном дивизионе. Отставание от лидера – пражской «Славии» – составляет десять очков.