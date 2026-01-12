Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  На чемоданах. Покинет Рух: Слюбик назвал свой следующий клуб
Украина. Премьер лига
12 января 2026, 14:57 | Обновлено 12 января 2026, 15:35
На чемоданах. Покинет Рух: Слюбик назвал свой следующий клуб

Богдан с 95% вероятностью продолжит карьеру в чешской команде Пардубице

На чемоданах. Покинет Рух: Слюбик назвал свой следующий клуб
ФК Рух. Богдан Слюбик

Эксклюзивно для Sport.ua один из лидеров «Руха» 21-летний Богдан Слюбик рассказал, где может продолжить карьеру.

«На 95 процентов моим следующим клубом будет чешский «Пардубице». Переговоры находятся на финальной стадии. Я, как говорится, на чемоданах и думаю, что скоро отправлюсь в Чехию, ведь уже 1 февраля «Пардубице» вторую часть сезона начнет с календарного матча с именитой «Славией». Поэтому нужно быть во всеоружии.

Были ли другие предложения? Конкретное только от «Пардубице». Еще уточняется, на какой срок подпишу контракт. Это будет для меня новый вызов и уверен, что не подведу».

В первой половине чемпионата УПЛ Богдан Слюбик провел в составе «Руха» 15 матчей.

Ожидается, что Слюбик в ближайшее время присоединится к «Пардубице» и проведет с командой зимнее учебно-тренировочные сборы.

Статистика Богдана Слюбика за карьеру

Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
