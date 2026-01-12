Стало известно, кто организовал трансфер Слюбика в чешскую команду

В ближайшее время 21-летний центральный защитник Богдан Слюбик покинет Рух Львов и подпишет контракт с чешским клубом Пардубице.

Как стало известно Sport.ua, этот трансфер организовал агент ФИФА Владимир Бербека, хотя Богдан является клиентом ProStar.

Именно Бербека, который также является агентом Виталия Романа принес менеджменту Руха вариант с продажей Слюбика в Пардубице.

Слюбик в эксклюзивном комментарии Sport.ua подтвердил, что уже «на чемоданах» и скоро отправится в Чехию для подписания контракта.

Богдан выступает за основную команду Руха с сезона 2022/23. На его счету 81 матч за львовский коллектив и четыре забитых гола.

Рух в таблице УПЛ занимает 10-е место с 19 очками. Пардубице в чемпионате Чехии располагается на 11-й позиции с 21 баллом.