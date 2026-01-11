Соглашение достигнуто. Игрок, который не подошел Динамо, уедет за границу

Львовский «Рух» продаст своего защитника Богдана Слюбика.

По данным ТаТоТаке, накануне состоялся финальный раунд переговоров между представителями украинского клуба и чешского «Пардубице», по итогам которого стороны достигли принципиальной договоренности о трансфере.

Ожидается, что уже в ближайшие дни 21-летний центральный защитник отправится в Чехию, где присоединится к новой команде и начнет подготовку на зимних сборах. Переход Слюбика может стать одним из первых выходных трансферов «Руха» в этом межсезонье.

Ранее Слюбика хотело подписать «Динамо». Он даже находился на просмотре у киевлян, но в итоге столичный клуб от него отказался.