Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Соглашение достигнуто. Игрок, который не подошел Динамо, уедет за границу
Украина. Премьер лига
Соглашение достигнуто. Игрок, который не подошел Динамо, уедет за границу

Слюбик продолжит карьеру в Чехии

Соглашение достигнуто. Игрок, который не подошел Динамо, уедет за границу
ФК Рух. Богдан Слюбик

Львовский «Рух» продаст своего защитника Богдана Слюбика.

По данным ТаТоТаке, накануне состоялся финальный раунд переговоров между представителями украинского клуба и чешского «Пардубице», по итогам которого стороны достигли принципиальной договоренности о трансфере.

Ожидается, что уже в ближайшие дни 21-летний центральный защитник отправится в Чехию, где присоединится к новой команде и начнет подготовку на зимних сборах. Переход Слюбика может стать одним из первых выходных трансферов «Руха» в этом межсезонье.

Ранее Слюбика хотело подписать «Динамо». Он даже находился на просмотре у киевлян, но в итоге столичный клуб от него отказался.

Динамо Киев трансферы чемпионат Украины по футболу чемпионат Чехии по футболу Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ Рух Львов Богдан Слюбик
Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
