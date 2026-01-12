Стала известна сумма, за которую ЮКСА готова продать Сытникова

21-летний украинский хавбек Никита Сытников, вероятно, покинет команду ЮКСА из Тарасовки уже в зимнее трансферное окно.

По информации Sport.ua, ЮКСА готова продать игрока за 100 тысяч долларов.

Сытников присоединился к ЮКСА летом 2024 года из одесского Черноморца. В сезоне Первой лиги 2025/26 отыграл 18 матчей, забил один мяч и отдал две голевые передачи. Контракт Никиты с клубом рассчитан до лета 2026 года.

По версии Transfermarkt, трансферная стоимость Сытникова составляет 75 тысяч долларов.

По имеющейся информации, Сытникова хочет подписать ровенский Верес, а также еще две неназванные команды УПЛ. Кроме того, на Никиту претендуют клубы из Польши и Чехии, а также латвийский ФК Гробиня.

Переходы Сытникова за карьеру