Стала известна сумма, за которую ЮКСА готова продать Сытникова
Никиту рассматривает Верес, другие команды УПЛ, а также клубы из-за границы
21-летний украинский хавбек Никита Сытников, вероятно, покинет команду ЮКСА из Тарасовки уже в зимнее трансферное окно.
По информации Sport.ua, ЮКСА готова продать игрока за 100 тысяч долларов.
Сытников присоединился к ЮКСА летом 2024 года из одесского Черноморца. В сезоне Первой лиги 2025/26 отыграл 18 матчей, забил один мяч и отдал две голевые передачи. Контракт Никиты с клубом рассчитан до лета 2026 года.
По версии Transfermarkt, трансферная стоимость Сытникова составляет 75 тысяч долларов.
По имеющейся информации, Сытникова хочет подписать ровенский Верес, а также еще две неназванные команды УПЛ. Кроме того, на Никиту претендуют клубы из Польши и Чехии, а также латвийский ФК Гробиня.
Переходы Сытникова за карьеру
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Президент «Руха» Григорий Козловский вложил внушительные деньги в новую академию
Имя Владислава Бленуце находилось в списке игроков, которые прибыли в «Оксфорд Медикал»