Каникулы закончились. Игроки Шахтера U-19 вернулись из отпуска

В понедельник, 12 января, игроки Шахтера U-19 вернулись к работе после зимнего отпуска. В течение трех дней футболисты будут проходить плановый медосмотр и беговые тесты. Это позволит определить уровень функциональной готовности организма каждого из игроков.

До 23 января «Шахтер» U-19 в режиме двукратных занятий будет работать в режиме двукратных занятий над общей физической формой на базе Академии в Счастливом. Завершится первый тренировочный цикл контрольным матчем с «Оболонью» U-19. Поединок запланирован 22 января. После этого подопечные Алексея Белика отправятся на учебный сбор в Турцию, где и продолжат подготовку ко второй части сезона.