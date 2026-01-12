Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Каникулы закончились. Игроки Шахтера U-19 вернулись из отпуска
Молодежные турниры
12 января 2026, 15:48 | Обновлено 12 января 2026, 15:50
106
0

Каникулы закончились. Игроки Шахтера U-19 вернулись из отпуска

Юношеская команда «Шахтера» начинает подготовку ко второй части сезона

Каникулы закончились. Игроки Шахтера U-19 вернулись из отпуска
ФК Шахтер

В понедельник, 12 января, игроки Шахтера U-19 вернулись к работе после зимнего отпуска. В течение трех дней футболисты будут проходить плановый медосмотр и беговые тесты. Это позволит определить уровень функциональной готовности организма каждого из игроков.

До 23 января «Шахтер» U-19 в режиме двукратных занятий будет работать в режиме двукратных занятий над общей физической формой на базе Академии в Счастливом. Завершится первый тренировочный цикл контрольным матчем с «Оболонью» U-19. Поединок запланирован 22 января. После этого подопечные Алексея Белика отправятся на учебный сбор в Турцию, где и продолжат подготовку ко второй части сезона.

чемпионат Украины по футболу U-19 Шахтер Донецк U-19 Алексей Белик отпуск учебно-тренировочные сборы
Сергей Турчак Источник: ФК Шахтер Донецк
