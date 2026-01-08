Шахтер нашел форварда для основы. Он забил кучу голов в Украине

Нападающий из Буркина-Фасо Ласина Траоре в ближайшее время может покинуть донецкий «Шахтер», футболиста активно пытается купить «Антверпен» из Бельгии.

По информации источника, в случае продажи Траоре донецкий клуб не будет выходить на трансферный рынок в поисках футболиста. В основной состав команды будет переведен Мохамаду Канте – представитель юношеской команды, который уже забил множество голов на юношеском уровне в Украине.

Ранее обозреватель Sport.ua Алексей Сливченко подробнее рассказывал о 18-летнем форварде юношеской команды донецкого «Шахтера» U-19 Мохамаду Канте.