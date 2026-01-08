Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шахтер нашел форварда для основы. Он забил кучу голов в Украине
Украина. Премьер лига
08 января 2026, 22:02 |
2062
0

Мохамаду Канте получит шанс проявить себя

ФК Шахтар. Мохамаду Канте

Нападающий из Буркина-Фасо Ласина Траоре в ближайшее время может покинуть донецкий «Шахтер», футболиста активно пытается купить «Антверпен» из Бельгии.

По информации источника, в случае продажи Траоре донецкий клуб не будет выходить на трансферный рынок в поисках футболиста. В основной состав команды будет переведен Мохамаду Канте – представитель юношеской команды, который уже забил множество голов на юношеском уровне в Украине.

Ранее обозреватель Sport.ua Алексей Сливченко подробнее рассказывал о 18-летнем форварде юношеской команды донецкого «Шахтера» U-19 Мохамаду Канте.

По теме:
Пробой заполнит межсезонье девятью спаррингами
Экс-игрок молодежной сборной Украины перешел в клуб Первой лиги
В Турции ЛНЗ проведет по два спарринга в день
Лассина Траоре Мохамаду Канте чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Шахтер Донецк U-19 Украинская Премьер-лига
Дмитрий Олийченко Источник: Камон, Плей!
