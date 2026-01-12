Симеоне извинился перед Винисиусом и Реалом: «Я был неправ, так нельзя»

Наставник Атлетико Диего Симеоне решил извиниться перед форвардом Реала Винисиусом Жуниором и президентом мадридского клуба Флорентино Пересом.

В полуфинале Суперкубка Испании у Симеоне возник конфликт с игроком соперника, а затем тренер раскритиковал Реал и его президента.

«Я бы хотел извиниться перед Флорентино Пересом и Винисиусом. Я был неправ, и я признаю свои ошибки. Та команда, которая победила, заслуженно вышла в финал».

«Но в финале заслуженно победила Барселона», – сказал Симеоне.

При этом аргентинец отметил, что извиняется, но не выпрашивает у Винисиуса и Переса прощения.