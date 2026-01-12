Выгодное предложение. Шапаренко имеет 2 варианта продолжения карьеры
Николай может либо ждать перехода в Жирону, либо подписать новый контракт с Динамо
Украинский полузащитник киевского «Динамо» Николай Шапаренко имеет два варианта продолжения карьеры, сообщает издание Динамомания.
По информации источника, 27-летним футболистом действительно интересуется каталонская «Жирона», но она до сих пор не сформировала конкретное предложение для столичного клуба.
При этом на руках у игрока есть «достаточно выгодное» предложение по продлению контракта с «Динамо».
В сезоне 2025/26 Николай Шапаренко провел 22 матча на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро, а его контракт с киевлянами действует до лета 2026 года.
Ранее сообщалось, что Николаем Шапаренко интересуется «Фенербахче».
