Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Выгодное предложение. Шапаренко имеет 2 варианта продолжения карьеры
Украина. Премьер лига
12 января 2026, 17:07 |
2453
0

Николай может либо ждать перехода в Жирону, либо подписать новый контракт с Динамо

Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Шапаренко

Украинский полузащитник киевского «Динамо» Николай Шапаренко имеет два варианта продолжения карьеры, сообщает издание Динамомания.

По информации источника, 27-летним футболистом действительно интересуется каталонская «Жирона», но она до сих пор не сформировала конкретное предложение для столичного клуба.

При этом на руках у игрока есть «достаточно выгодное» предложение по продлению контракта с «Динамо».

В сезоне 2025/26 Николай Шапаренко провел 22 матча на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро, а его контракт с киевлянами действует до лета 2026 года.

Ранее сообщалось, что Николаем Шапаренко интересуется «Фенербахче».

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Колос продлил контракт с игроком основного состава
Замена Краснопиру. Карпаты оформили трансфер форварда из Руха
Молодой форвард вернулся в Динамо: «Стал взрослее и набрался опыта»
Николай Шапаренко Жирона Динамо Киев трансферы трансферы Ла Лиги трансферы УПЛ продление контракта
Дмитрий Вус Источник: Динамомания
Оцените материал
(43)
