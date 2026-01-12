Историческое унижение: Гранд АПЛ повторил свой худший кошмар за 44 года

«Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от «Брайтона» в рамках третьего раунда Кубка Англии со счетом 1:2. Этот проигрыш на стартовом этапе турнира привел к тому, что «красные дьяволы» повторили свой антирекорд 44–летней давности.

По сведениям Opta Sport, манкунианцы прекратили борьбу в первом же раунде сразу двух турниров – Кубка лиги и Кубка Англии – впервые с сезона–1981/1982.

Напомним, ранее «МЮ» досрочно завершил выступление в Кубке английской лиги сезона–2025/2026. В своем первом матче в этом розыгрыше (второй раунд) команда уступила представителю низшего дивизиона «Гримсби Таун» в затяжной серии пенальти (2:2, 11:12 пен.).