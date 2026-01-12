Зидан достиг соглашения с новой командой на фоне слухов о Ман Юнайтед

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
12 января 2026, 05:30
У Зизу одна цель – сборная Франции

Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

Французский специалист Зинедин Зидан не возглавит английский «Манчестер Юнайтед», сообщает Фабрицио Романо.

По словам журналиста, Зидан имеет устную договоренность возглавить сборную Франции после чемпионата мира, сменив Дидье Дешама. Романо подчеркнул, что на данный момент ему ничего не известно о каких-либо конкретных контактах между французским специалистом и «Манчестер Юнайтед».

Зидан тренировал «Реал» с 2016 по 2018 и с 2019 по 2021. Тренер выиграл за это время с «бланкос» три Лиги чемпионов и две Ла Лиги.

Ранее легендарный французский футболист и тренер Зинедин Зидан назвал своего футбольного кумира. Француз выделил уругвайца Энцо Франческоли.

Источник: GiveMeSport
