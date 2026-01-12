Товарищеские матчи, 11 января. Матч команды Беседина завершен досрочно
Команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению чемпионатов
11 января европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.
Чешская команда Артис Брно с украинцем Артемом Бесединым в стартовом составе уступила Кайсериспору из Турции (2:3).
Однако игру было завершено досрочно. Пресс-служба клуба Артис Брно рассказала о случившемся:
«Первый игровой тест на сборе в турецкой Анталье длился 62 минуты. Матч оказался богатым на голы. Турецкий клуб Кайсериспор, выступающий в топ-лиге, вел в счете 3:2. На поле вспыхнули эмоции, и по взаимной договоренности команд матч был досрочно завершен из-за опасений за здоровье игроков. Артис дважды реализовал пенальти – удары исполнили Адедеран и Вукадинович».
Главный тренер Артис Брно Иржи Хитры оценил первый товарищеский матч против турецкого соперника: «На поле эмоции обострились, поэтому мы договорились с соперником завершить матч. Это было логично. Это подготовка, и состояние здоровья игроков для всех самое важное».
Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.
Товарищеские матчи. 11 января 2026
- Депортво Кали (Колумбия) – Онсе Кальдас (Колумбия) – 0:0
- Зиген (Германия) – Виктория Кельн (Германия) – 0:3
- ГКС Катовице (Польша) – Петролул (Румыния) – 3:0
- Металоглобус Бухарест (Румыния) – Младост Лучани (Сербия) – 1:3
- Подбрезова (Словакия) – Погроне (Словакия) – 3:0
- Кайсериспор (Турция) – Артис Брно (Чехия) – 3:2
- Локомотива Загреб (Хорватия) – Одра Ополе (Польша) – 1:0
- Свит (Польша) – Погонь Седльце (Польша) – 0:4
- Динамо Бухарест (Румыния) – Канвон (Южная Корея) – 3:2
- Железничар Панчево (Сербия) – Алюминиум (Словения) – 1:0
- Подбрезова (Словакия) – Славия Кошице (Словакия) – 3:4
- Ботошани (Румыния) – Фарул Констанца (Румыния) – 1:0
- Дукла Прага (Чехия) – Университатя Клуж (Румыния) – 0:0
- Кроация Змиявци (Хорватия) – Хайдук Сплит (Хорватия) – 1:2
- Вележ Мостар (Босния и Герцеговина) – Капфенберг (Австрия) – 2:0
- Пакш (Венгрия) – Лудогорец (Болгария) – 2:3
- Рапид Бухарест (Румыния) – ЦСКА 1948 София (Болгария) – 2:1
- Црвена Звезда (Сербия) – Дебрецен (Венгрия) – 3:1
- ЭуПа (Финляндия) – ТПС 2 (Финляндия) – 3:1
- Тарту Калев (Эстония) – Эльва (Эстония) – 2:4
- ПуйУ (Финляндия) – ХИФК (Финляндия) – 2:2
- Петролера (Колумбия) – Унион Магдалена (Колумбия) – 1:1
