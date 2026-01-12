Товарищеские матчи, 11 января. Матч команды Беседина завершен досрочно

11 января европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.

Чешская команда Артис Брно с украинцем Артемом Бесединым в стартовом составе уступила Кайсериспору из Турции (2:3).

Однако игру было завершено досрочно. Пресс-служба клуба Артис Брно рассказала о случившемся:

«Первый игровой тест на сборе в турецкой Анталье длился 62 минуты. Матч оказался богатым на голы. Турецкий клуб Кайсериспор, выступающий в топ-лиге, вел в счете 3:2. На поле вспыхнули эмоции, и по взаимной договоренности команд матч был досрочно завершен из-за опасений за здоровье игроков. Артис дважды реализовал пенальти – удары исполнили Адедеран и Вукадинович».

Главный тренер Артис Брно Иржи Хитры оценил первый товарищеский матч против турецкого соперника: «На поле эмоции обострились, поэтому мы договорились с соперником завершить матч. Это было логично. Это подготовка, и состояние здоровья игроков для всех самое важное».

Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.

Товарищеские матчи. 11 января 2026