Товарищеские матчи, 10 января. Зафиксированы счета 7:2, 8:0 и 11:1
Команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению чемпионатов
10 января европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.
В этот игровой день зафиксированы разгромы с крупными счетами 7:2, 8:0, 11:1
Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.
Товарищеские матчи. 10 января 2026
- Санта-Фе (Колумбия) – Депортиво Тачира (Венесуэла) – 2:3
- Мотагуа (Гондурас) – Луис Анхель Фирпо (Сальвадор) – 1:2
- Брисбен Найтс (Австралия) – Холланд Парк Хокс (Австралия) – 0:3
- Брно B (Чехия) – Артис Брно B (Чехия) – 4:0
- Кромержиж (Чехия) – Годонин (Чехия) – 1:1
- Аустрия Вена (Австрия) – Донауфельд Вена (Австрия) – 5:1
- Бекешчаба 1912 (Венгрия) – Кечкемет (Венгрия) – 1:0
- Белупо (Хорватия) – Арсими (Северная Македония) – 5:1
- Вараждин (Хорватия) – Сесвете (Хорватия) – 7:2
- Габала (Азербайджан) – Кяпаз (Азербайджан) – 3:1
- Герта Велс (Австрия) – БВ Линц (Австрия) – 2:2
- Истра 1961 (Хорватия) – Опатия (Хорватия) – 6:1
- Полония Бытом (Польша) – Острава B (Чехия) – 2:5
- Сигма Оломоуц (Чехия) – Пяст Гливице (Польша) – 2:0
- Словацко (Чехия) – Скалица (Словакия) – 1:2
- Сандеция Новы-Сонч (Польша) – Висла II (Польша) – 4:1
- Мехелен (Бельгия) – Серветт (Швейцария) – 2:1
- Тыхы (Польша) – Гочалковице-Здруй (Польша) – 3:1
- Униря Слобозия (Румыния) – Оцелул (Румыния) – 0:0
- Балкатта (Австралия) – Фримантл Сити (Австралия) – 3:0
- Бохум (Германия) – Алемания Ахен (Германия) – 2:1
- Брей (Ирландия) – Грейстоунс (Ирландия) – 11:1
- Жилина (Словакия) – Гурник Забже (Польша) – 0:1
- Михаловце (Словакия) – Казинцбарцика (Венгрия) – 2:2
- Шальке II (Германия) – Ваттеншайд (Германия) – 0:1
- Шленск Вроцлав (Польша) – Сленза Вроцлав (Польша) – 2:2
- Фарул Констанца (Румыния) – Черно Море (Болгария) – 1:2
- Ганза Росток (Германия) – БФК Пройссен (Германия) – 3:1
- Дармштадт (Германия) – Веен (Германия) – 2:1
- Ден Босх (Нидерланды) – Козаккен Бойз (Нидерланды) – 4:1
- Кромержиж (Чехия) – Поважска-Бистрица (Словакия) – 1:0
- ЛАСК (Австрия) – Янг Бойз (Швейцария) – 3:0
- МТК Будапешт (Венгрия) – Козармишлень СЕ (Венгрия) – 5:2
- Норшелланн (Дания) – Фредерисия (Дания) – 0:0
- Погонь Щецин (Польша) – Свит Щецин (Польша) – 3:1
- Уйпешт (Венгрия) – Кошице (Словакия) – 2:1
- ФК Паневежис (Литва) – Джюгас Тельшяй (Литва) – 1:1
- Арка Гдыня (Польша) – Меркуря-Чук (Румыния) – 1:1
- Ньиредьгаза (Венгрия) – Карвина (Чехия) – 1:5
- Термалица (Польша) – Мура (Словения) – 1:0
- Вайле (Дания) – Б-93 (Дания) – 4:0
- Вольфсберг (Австрия) – Атус Фельден (Австрия) – 8:0
- Джиппо (Финляндия) – КуПС Академия (Финляндия) – 1:0
- Дьер (Венгрия) – Партизан (Сербия) – 2:2
- Кайзерслаутерн (Германия) – Цюрих (Швейцария) – 3:1
- Либерец (Чехия) – Дюссельдорф (Германия) – 1:3
- Люцерн (Швейцария) – Альтах (Австрия) – 2:1
- Плоцк (Польша) – Рапид Бухарест (Румыния) – 2:1
- Ракув (Польша) – Зальцбург (Австрия) – 1:1
- Спарта Прага (Чехия) – Усти-над-Лабем (Чехия) – 3:0
- Университатя Крайова (Румыния) – Штутгарт II (Германия) – 2:3
- Ференцварош (Венгрия) – Гольштайн Киль (Германия) – 0:2
- Оснабрюк (Германия) – Шальке (Германия) – 0:2
- Ритеряй (Литва) – Банга (Литва) – 2:2
- Вуковар 1991 (Хорватия) – Приморье (Словения) – 3:0
- Горица (Хорватия) – Копер (Словения) – 1:1
- Коб Рамблерс (Ирландия) – Уотерфорд (Ирландия) – 1:3
- ПСЖ II (Франция) – Эйпен (Бельгия) – 3:2
- Гройтер Фюрт (Германия) – Регенсбург (Германия) – 0:2
- Оденсе (Дания) – Нествед (Дания) – 4:1
- Ризеспор (Турция) – Кишварда (Венгрия) – 2:1
- Црвена Звезда (Сербия) – Арау (Швейцария) – 4:1
- ЦСКА 1948 София (Болгария) – Гезтепе (Турция) – 1:2
- Карлсруэ (Германия) – Славия Прага (Чехия) – 1:1
- Бранн (Норвегия) – Копенгаген (Дания) – 1:1
- Виймси ЙК (Эстония) – Нымме Калью (Эстония) – 0:3
- Интер Богота (Колумбия) – Льянерос (Колумбия) – 1:0
- Миккели (Финляндия) – Атлантис (Финляндия) – 4:1
- СК Руселаре (Бельгия) – Патро Эйсден (Бельгия) – 0:0
- Помбал (Бразилия) – Соуза (Бразилия) – 1:2
- Энвигадо (Колумбия) – Индепендьенте Медельин (Колумбия) – 2:1
