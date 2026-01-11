Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Товарищеские матчи, 10 января. Зафиксированы счета 7:2, 8:0 и 11:1
Другие новости
11 января 2026, 05:37 | Обновлено 11 января 2026, 05:46
60
0

Товарищеские матчи, 10 января. Зафиксированы счета 7:2, 8:0 и 11:1

Команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению чемпионатов

11 января 2026, 05:37 | Обновлено 11 января 2026, 05:46
60
0
Товарищеские матчи, 10 января. Зафиксированы счета 7:2, 8:0 и 11:1
adidas

10 января европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.

В этот игровой день зафиксированы разгромы с крупными счетами 7:2, 8:0, 11:1

Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.

Товарищеские матчи. 10 января 2026

  • Санта-Фе (Колумбия) – Депортиво Тачира (Венесуэла) – 2:3
  • Мотагуа (Гондурас) – Луис Анхель Фирпо (Сальвадор) – 1:2
  • Брисбен Найтс (Австралия) – Холланд Парк Хокс (Австралия) – 0:3
  • Брно B (Чехия) – Артис Брно B (Чехия) – 4:0
  • Кромержиж (Чехия) – Годонин (Чехия) – 1:1
  • Аустрия Вена (Австрия) – Донауфельд Вена (Австрия) – 5:1
  • Бекешчаба 1912 (Венгрия) – Кечкемет (Венгрия) – 1:0
  • Белупо (Хорватия) – Арсими (Северная Македония) – 5:1
  • Вараждин (Хорватия) – Сесвете (Хорватия) – 7:2
  • Габала (Азербайджан) – Кяпаз (Азербайджан) – 3:1
  • Герта Велс (Австрия) – БВ Линц (Австрия) – 2:2
  • Истра 1961 (Хорватия) – Опатия (Хорватия) – 6:1
  • Полония Бытом (Польша) – Острава B (Чехия) – 2:5
  • Сигма Оломоуц (Чехия) – Пяст Гливице (Польша) – 2:0
  • Словацко (Чехия) – Скалица (Словакия) – 1:2
  • Сандеция Новы-Сонч (Польша) – Висла II (Польша) – 4:1
  • Мехелен (Бельгия) – Серветт (Швейцария) – 2:1
  • Тыхы (Польша) – Гочалковице-Здруй (Польша) – 3:1
  • Униря Слобозия (Румыния) – Оцелул (Румыния) – 0:0
  • Балкатта (Австралия) – Фримантл Сити (Австралия) – 3:0
  • Бохум (Германия) – Алемания Ахен (Германия) – 2:1
  • Брей (Ирландия) – Грейстоунс (Ирландия) – 11:1
  • Жилина (Словакия) – Гурник Забже (Польша) – 0:1
  • Михаловце (Словакия) – Казинцбарцика (Венгрия) – 2:2
  • Шальке II (Германия) – Ваттеншайд (Германия) – 0:1
  • Шленск Вроцлав (Польша) – Сленза Вроцлав (Польша) – 2:2
  • Фарул Констанца (Румыния) – Черно Море (Болгария) – 1:2
  • Ганза Росток (Германия) – БФК Пройссен (Германия) – 3:1
  • Дармштадт (Германия) – Веен (Германия) – 2:1
  • Ден Босх (Нидерланды) – Козаккен Бойз (Нидерланды) – 4:1
  • Кромержиж (Чехия) – Поважска-Бистрица (Словакия) – 1:0
  • ЛАСК (Австрия) – Янг Бойз (Швейцария) – 3:0
  • МТК Будапешт (Венгрия) – Козармишлень СЕ (Венгрия) – 5:2
  • Норшелланн (Дания) – Фредерисия (Дания) – 0:0
  • Погонь Щецин (Польша) – Свит Щецин (Польша) – 3:1
  • Уйпешт (Венгрия) – Кошице (Словакия) – 2:1
  • ФК Паневежис (Литва) – Джюгас Тельшяй (Литва) – 1:1
  • Арка Гдыня (Польша) – Меркуря-Чук (Румыния) – 1:1
  • Ньиредьгаза (Венгрия) – Карвина (Чехия) – 1:5
  • Термалица (Польша) – Мура (Словения) – 1:0
  • Вайле (Дания) – Б-93 (Дания) – 4:0
  • Вольфсберг (Австрия) – Атус Фельден (Австрия) – 8:0
  • Джиппо (Финляндия) – КуПС Академия (Финляндия) – 1:0
  • Дьер (Венгрия) – Партизан (Сербия) – 2:2
  • Кайзерслаутерн (Германия) – Цюрих (Швейцария) – 3:1
  • Либерец (Чехия) – Дюссельдорф (Германия) – 1:3
  • Люцерн (Швейцария) – Альтах (Австрия) – 2:1
  • Плоцк (Польша) – Рапид Бухарест (Румыния) – 2:1
  • Ракув (Польша) – Зальцбург (Австрия) – 1:1
  • Спарта Прага (Чехия) – Усти-над-Лабем (Чехия) – 3:0
  • Университатя Крайова (Румыния) – Штутгарт II (Германия) – 2:3
  • Ференцварош (Венгрия) – Гольштайн Киль (Германия) – 0:2
  • Оснабрюк (Германия) – Шальке (Германия) – 0:2
  • Ритеряй (Литва) – Банга (Литва) – 2:2
  • Вуковар 1991 (Хорватия) – Приморье (Словения) – 3:0
  • Горица (Хорватия) – Копер (Словения) – 1:1
  • Коб Рамблерс (Ирландия) – Уотерфорд (Ирландия) – 1:3
  • ПСЖ II (Франция) – Эйпен (Бельгия) – 3:2
  • Гройтер Фюрт (Германия) – Регенсбург (Германия) – 0:2
  • Оденсе (Дания) – Нествед (Дания) – 4:1
  • Ризеспор (Турция) – Кишварда (Венгрия) – 2:1
  • Црвена Звезда (Сербия) – Арау (Швейцария) – 4:1
  • ЦСКА 1948 София (Болгария) – Гезтепе (Турция) – 1:2
  • Карлсруэ (Германия) – Славия Прага (Чехия) – 1:1
  • Бранн (Норвегия) – Копенгаген (Дания) – 1:1
  • Виймси ЙК (Эстония) – Нымме Калью (Эстония) – 0:3
  • Интер Богота (Колумбия) – Льянерос (Колумбия) – 1:0
  • Миккели (Финляндия) – Атлантис (Финляндия) – 4:1
  • СК Руселаре (Бельгия) – Патро Эйсден (Бельгия) – 0:0
  • Интер Богота (Колумбия) – Льянерос (Колумбия) – 1:0
  • Помбал (Бразилия) – Соуза (Бразилия) – 1:2
  • Энвигадо (Колумбия) – Индепендьенте Медельин (Колумбия) – 2:1
По теме:
Товарищеские матчи, 9 января. Команда Сидорчука сыграла 2 спарринга за день
Кривбасс взял 31 игрока на тренировочные сборы в Испании. Есть ли Мендоса?
Товарищеские матчи, 8 января. Брюгге и Штурм выдали результативный спарринг
товарищеские матчи
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер выиграл борьбу у Динамо за переход двух экс-игроков сборной Украины
Футбол | 10 января 2026, 08:47 16
Шахтер выиграл борьбу у Динамо за переход двух экс-игроков сборной Украины
Шахтер выиграл борьбу у Динамо за переход двух экс-игроков сборной Украины

В свое время Гладкий и Худжамов могли оказаться в Киеве

Костюк разгромила Пегулу и вышла в финал турнира WTA 500 в Брисбене!
Теннис | 10 января 2026, 08:55 28
Костюк разгромила Пегулу и вышла в финал турнира WTA 500 в Брисбене!
Костюк разгромила Пегулу и вышла в финал турнира WTA 500 в Брисбене!

Марта переиграла Джессику в двух сетах и поборется с Соболенко за трофей пятисотника

Луис Энрике принял решение о своем будущем в ПСЖ
Футбол | 11.01.2026, 03:02
Луис Энрике принял решение о своем будущем в ПСЖ
Луис Энрике принял решение о своем будущем в ПСЖ
С красивым голом Ваната. Жирона дома одолела Осасуну
Футбол | 10.01.2026, 21:27
С красивым голом Ваната. Жирона дома одолела Осасуну
С красивым голом Ваната. Жирона дома одолела Осасуну
Милевский ответил Кличко, который призвал временно покинуть Киев
Футбол | 10.01.2026, 13:17
Милевский ответил Кличко, который призвал временно покинуть Киев
Милевский ответил Кличко, который призвал временно покинуть Киев
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Луис Энрике окончательно решил покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
Луис Энрике окончательно решил покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
10.01.2026, 09:07 4
Футбол
Самый богатый клуб в мире готов сделать трансфер вратаря сборной Украины
Самый богатый клуб в мире готов сделать трансфер вратаря сборной Украины
09.01.2026, 08:03 8
Футбол
Пять лет сотрудничества. Динамо приняло решение разорвать отношения
Пять лет сотрудничества. Динамо приняло решение разорвать отношения
09.01.2026, 08:33 6
Футбол
«Просто-напросто орешник». Жена Конопли – про обстрелы Украины армией рф
«Просто-напросто орешник». Жена Конопли – про обстрелы Украины армией рф
09.01.2026, 13:43 49
Война
Джейк Пол столкнулся с тяжелыми последствиями своего поражения от Джошуа
Джейк Пол столкнулся с тяжелыми последствиями своего поражения от Джошуа
09.01.2026, 04:32
Бокс
Суркис на эмоциях отправил в отставку легенду Динамо
Суркис на эмоциях отправил в отставку легенду Динамо
10.01.2026, 22:02
Футбол
Избежала дисквалификации. Жанмонно нарушила правила на Кубке мира
Избежала дисквалификации. Жанмонно нарушила правила на Кубке мира
10.01.2026, 05:55 5
Биатлон
Костюк on fire. Стали известны пары 1/2 финала турнира WTA 500 в Брисбене
Костюк on fire. Стали известны пары 1/2 финала турнира WTA 500 в Брисбене
09.01.2026, 13:29 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем