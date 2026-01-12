В Динамо назвали клуб, в котором видят будущее Виталия Буяльского

Футбольный клуб «Динамо» дал понять, что рассчитывает на капитана Виталия Буяльского в будущем.

За время пребывания в Динамо Виталий Буяльский стал настоящим лидером коллектива как на поле, так и вне его. В результате партнеры по команде доверили ему ответственную и почетную роль – быть капитаном Динамо.

Среди достижений Виталия в Динамо четыре звания чемпиона Украины, три Кубка и четыре Суперкубка Украины.

Желаем Виталию побед и трофеев вместе с Динамо», – говорится в обращении клуба.