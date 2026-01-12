Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Динамо назвали клуб, в котором видят будущее Виталия Буяльского
Украина. Премьер лига
12 января 2026, 06:00 |
476
0

В Динамо назвали клуб, в котором видят будущее Виталия Буяльского

Киевское «Динамо» рассчитывает на своего капитана

12 января 2026, 06:00 |
476
0
В Динамо назвали клуб, в котором видят будущее Виталия Буяльского
ФК Динамо. Виталий Буяльский

Футбольный клуб «Динамо» дал понять, что рассчитывает на капитана Виталия Буяльского в будущем.

За время пребывания в Динамо Виталий Буяльский стал настоящим лидером коллектива как на поле, так и вне его. В результате партнеры по команде доверили ему ответственную и почетную роль – быть капитаном Динамо.

Среди достижений Виталия в Динамо четыре звания чемпиона Украины, три Кубка и четыре Суперкубка Украины.

Желаем Виталию побед и трофеев вместе с Динамо», – говорится в обращении клуба.

По теме:
ФОТО. Отпуск позади. Александрия официально вернулась к работе
ФОТО. Житомирское Полесье вышло из отпуска и возвращается к работе
ТАЛЛЕС: «Выиграть чемпионат Японии очень трудно. Я этим горжусь»
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Виталий Буяльский Украинская Премьер-лига
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Реакция Соболенко на решение Костюк не жать руку после финала
Теннис | 11 января 2026, 17:21 12
ВИДЕО. Реакция Соболенко на решение Костюк не жать руку после финала
ВИДЕО. Реакция Соболенко на решение Костюк не жать руку после финала

11 января Марта уступила первой ракетке мира в решающем поединке пятисотника в Брисбене

Жена Конопли: «Оправдания таким поступкам нет. Мне так больно»
Футбол | 11 января 2026, 22:25 4
Жена Конопли: «Оправдания таким поступкам нет. Мне так больно»
Жена Конопли: «Оправдания таким поступкам нет. Мне так больно»

Анастасия отреагировала на резонансное преступление в Николаеве

Кубок Африки. Определены пары 1/2 финала: осталось 4 претендента на титул
Футбол | 11.01.2026, 06:23
Кубок Африки. Определены пары 1/2 финала: осталось 4 претендента на титул
Кубок Африки. Определены пары 1/2 финала: осталось 4 претендента на титул
МИЧЕЛ: «Ванат? Он не такой зверь, как этот парень. Мне нужно от него...»
Футбол | 11.01.2026, 08:08
МИЧЕЛ: «Ванат? Он не такой зверь, как этот парень. Мне нужно от него...»
МИЧЕЛ: «Ванат? Он не такой зверь, как этот парень. Мне нужно от него...»
Форвард Барселоны вышел на второе место по голам в ворота Реала
Футбол | 12.01.2026, 03:09
Форвард Барселоны вышел на второе место по голам в ворота Реала
Форвард Барселоны вышел на второе место по голам в ворота Реала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Барселона – Реал – 3:2. Битва за Суперкубок Испании. Видео голов и обзор
Барселона – Реал – 3:2. Битва за Суперкубок Испании. Видео голов и обзор
11.01.2026, 23:35
Футбол
Экс-игрок сборной Украины рассказал, как убили бывшего президента Шахтера
Экс-игрок сборной Украины рассказал, как убили бывшего президента Шахтера
11.01.2026, 07:54 15
Футбол
Костюк не сумела выиграть трофей в Брисбене, уступив в финале Соболенко
Костюк не сумела выиграть трофей в Брисбене, уступив в финале Соболенко
11.01.2026, 09:29 46
Теннис
Свитолина переиграла китаянку и завоевала трофей турнира WTA 250 в Окленде!
Свитолина переиграла китаянку и завоевала трофей турнира WTA 250 в Окленде!
11.01.2026, 08:05 20
Теннис
Луис Энрике окончательно решил покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
Луис Энрике окончательно решил покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
10.01.2026, 09:07 7
Футбол
Украинский нападающий, который провел полгода в Европе, вернется в Динамо
Украинский нападающий, который провел полгода в Европе, вернется в Динамо
10.01.2026, 14:57 1
Футбол
Марта Костюк – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на финал WTA 500 в Брисбене
Марта Костюк – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на финал WTA 500 в Брисбене
11.01.2026, 07:31 2
Теннис
Суркис на эмоциях отправил в отставку легенду Динамо
Суркис на эмоциях отправил в отставку легенду Динамо
11.01.2026, 07:16 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем