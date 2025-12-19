Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
19 декабря 2025, 08:18
Легенда Динамо назвал известных игроков, которые скоро покинут клуб

Олег Саленко считает, что из команды скоро уйдут Ярмоленко, Буяльский и Шапаренко

ФК Динамо. Андрей Ярмоленко и Николай Шапаренко

Легенда киевского «Динамо» Олег Саленко поделился мнением, какие футболисты должны покинуть клуб в ближайшем будущем.

«Если уж делать ставку на молодежь, то Костюк знает ее как никто другой. Ветеранов, похоже, будут отпускать: еще полгода – и Ярмоленко закончит, Буяльского, видимо, отпустят, Шапаренко тоже. Надо строить новую команду», – сказал Саленко.

Ранее легендарный экс-игрок «Динамо» Олег Саленко обвинил защитников киевлян в поражении в матче Лиги конференций против «Фиорентины».

Олег Саленко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Виталий Буяльский Андрей Ярмоленко Николай Шапаренко
Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
