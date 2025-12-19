Украина. Премьер лига19 декабря 2025, 08:18 |
1286
1
Легенда Динамо назвал известных игроков, которые скоро покинут клуб
Олег Саленко считает, что из команды скоро уйдут Ярмоленко, Буяльский и Шапаренко
19 декабря 2025, 08:18 |
1286
Легенда киевского «Динамо» Олег Саленко поделился мнением, какие футболисты должны покинуть клуб в ближайшем будущем.
«Если уж делать ставку на молодежь, то Костюк знает ее как никто другой. Ветеранов, похоже, будут отпускать: еще полгода – и Ярмоленко закончит, Буяльского, видимо, отпустят, Шапаренко тоже. Надо строить новую команду», – сказал Саленко.
Ранее легендарный экс-игрок «Динамо» Олег Саленко обвинил защитников киевлян в поражении в матче Лиги конференций против «Фиорентины».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 18 декабря 2025, 08:34 5
На Виталия претендует «Фенербахче»
Футбол | 18 декабря 2025, 16:02 0
Такие разные задачи у динамовцев и «горняков»
Футбол | 19.12.2025, 08:00
Футбол | 19.12.2025, 06:23
Футбол | 19.12.2025, 00:34
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Караваєва забув
Популярные новости
19.12.2025, 06:05 22
17.12.2025, 08:41 15
17.12.2025, 21:57 52
19.12.2025, 03:59 6
17.12.2025, 23:55 10
18.12.2025, 08:34 39
17.12.2025, 13:46 3
17.12.2025, 11:59