Легенда Динамо назвал известных игроков, которые скоро покинут клуб

Легенда киевского «Динамо» Олег Саленко поделился мнением, какие футболисты должны покинуть клуб в ближайшем будущем.

«Если уж делать ставку на молодежь, то Костюк знает ее как никто другой. Ветеранов, похоже, будут отпускать: еще полгода – и Ярмоленко закончит, Буяльского, видимо, отпустят, Шапаренко тоже. Надо строить новую команду», – сказал Саленко.

Ранее легендарный экс-игрок «Динамо» Олег Саленко обвинил защитников киевлян в поражении в матче Лиги конференций против «Фиорентины».