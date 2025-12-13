Олег Саленко нашел виновных в поражении Динамо от Фиорентины

Легендарный экс-игрок «Динамо» Олег Саленко обвинил защитников киевлян в поражении в матче Лиги конференций против «Фиорентины», который лишил киевлян шанса на розыгрыш плей-офф еврокубка.

– Пропущенные мячи на совести Тиаре?

– На совести всех игроков, которые защищались. Нужно играть по сопернику, а не по мячу.

11 декабря прошел матч 5-го тура Лиги конференций сезона 2025/26, в котором «Фиорентина» принимала киевское «Динамо». Поединок прошел на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции. Хозяева победили 2:1.