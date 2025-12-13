Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Олег Саленко нашел виновных в поражении Динамо от Фиорентины
Украина. Премьер лига
13 декабря 2025, 19:59 |
692
0

Олег Саленко нашел виновных в поражении Динамо от Фиорентины

Экс-игрок киевлян остался недоволен игрой защитников

13 декабря 2025, 19:59 |
692
0
Олег Саленко нашел виновных в поражении Динамо от Фиорентины
Getty Images/Global Images Ukraine. Олег Саленко

Легендарный экс-игрок «Динамо» Олег Саленко обвинил защитников киевлян в поражении в матче Лиги конференций против «Фиорентины», который лишил киевлян шанса на розыгрыш плей-офф еврокубка.

– Пропущенные мячи на совести Тиаре?

– На совести всех игроков, которые защищались. Нужно играть по сопернику, а не по мячу.

11 декабря прошел матч 5-го тура Лиги конференций сезона 2025/26, в котором «Фиорентина» принимала киевское «Динамо». Поединок прошел на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции. Хозяева победили 2:1.

По теме:
Шахтер или Динамо? Как выглядит таблица ЧУ U-19 перед зимней паузой
Фиорентина – Верона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Феномен Фиорентины. Выиграли 5 раз в евросезоне, а в Серии А – ни одного
Фиорентина Динамо Киев Лига конференций Фиорентина - Динамо Олег Саленко
Дмитрий Олийченко Источник: Meta.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анонс 15-го тура Серии А: будет битва аутсайдеров! Поболеем за Наполи и Юве
Футбол | 12 декабря 2025, 20:10 2
Анонс 15-го тура Серии А: будет битва аутсайдеров! Поболеем за Наполи и Юве
Анонс 15-го тура Серии А: будет битва аутсайдеров! Поболеем за Наполи и Юве

Анонсируем предстоящие поединки в чемпионате Италии

Дубль Цыганкова, он герой. Жирона сенсационно выиграла на выезде
Футбол | 12 декабря 2025, 23:53 26
Дубль Цыганкова, он герой. Жирона сенсационно выиграла на выезде
Дубль Цыганкова, он герой. Жирона сенсационно выиграла на выезде

Каталонцы благодаря Виктору обыграли «Реал Сосьедад»

Деонтей Уайлдер официально отказался от громкого боя
Бокс | 13.12.2025, 06:22
Деонтей Уайлдер официально отказался от громкого боя
Деонтей Уайлдер официально отказался от громкого боя
Испортили результат: женская сборная Украины не удержалась в топ-3 эстафеты
Биатлон | 13.12.2025, 16:26
Испортили результат: женская сборная Украины не удержалась в топ-3 эстафеты
Испортили результат: женская сборная Украины не удержалась в топ-3 эстафеты
Лупашко гарантировано будет уволен с Карпат. Кто возглавит команду?
Футбол | 13.12.2025, 19:08
Лупашко гарантировано будет уволен с Карпат. Кто возглавит команду?
Лупашко гарантировано будет уволен с Карпат. Кто возглавит команду?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Турнирная таблица Лиги Европы после 6 туров. 6 команд уже вышли в плей-офф
Турнирная таблица Лиги Европы после 6 туров. 6 команд уже вышли в плей-офф
12.12.2025, 06:05
Футбол
В команде Усика категорически отказались от безумного боя
В команде Усика категорически отказались от безумного боя
13.12.2025, 09:12 3
Бокс
В Италии сообщили, что футболист Динамо пропал без вести на футбольном поле
В Италии сообщили, что футболист Динамо пропал без вести на футбольном поле
13.12.2025, 08:35 14
Футбол
На Довбика появился сенсационный претендент, и Рома готова его продать
На Довбика появился сенсационный претендент, и Рома готова его продать
13.12.2025, 07:52 8
Футбол
Анонс 16-го тура АПЛ: Ириски для Марески и что покажет Ливерпуль?
Анонс 16-го тура АПЛ: Ириски для Марески и что покажет Ливерпуль?
13.12.2025, 15:05
Футбол
Фиорентина – Динамо – 2:1. Шедевр в ворота Де Хеа. Видеообзор матча
Фиорентина – Динамо – 2:1. Шедевр в ворота Де Хеа. Видеообзор матча
12.12.2025, 00:22 5
Футбол
Луис ЭНРИКЕ: «Люблю его. На мой взгляд, это лучший вратарь в чемпионате»
Луис ЭНРИКЕ: «Люблю его. На мой взгляд, это лучший вратарь в чемпионате»
12.12.2025, 11:17
Футбол
УАФ жестко наказала Ротаня. Длительная дисквалификация и рекордный штраф
УАФ жестко наказала Ротаня. Длительная дисквалификация и рекордный штраф
11.12.2025, 17:41 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем