Украина. Премьер лига13 декабря 2025, 19:59 |
692
0
Олег Саленко нашел виновных в поражении Динамо от Фиорентины
Экс-игрок киевлян остался недоволен игрой защитников
13 декабря 2025, 19:59 |
692
0
Легендарный экс-игрок «Динамо» Олег Саленко обвинил защитников киевлян в поражении в матче Лиги конференций против «Фиорентины», который лишил киевлян шанса на розыгрыш плей-офф еврокубка.
– Пропущенные мячи на совести Тиаре?
– На совести всех игроков, которые защищались. Нужно играть по сопернику, а не по мячу.
11 декабря прошел матч 5-го тура Лиги конференций сезона 2025/26, в котором «Фиорентина» принимала киевское «Динамо». Поединок прошел на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции. Хозяева победили 2:1.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 12 декабря 2025, 20:10 2
Анонсируем предстоящие поединки в чемпионате Италии
Футбол | 12 декабря 2025, 23:53 26
Каталонцы благодаря Виктору обыграли «Реал Сосьедад»
Бокс | 13.12.2025, 06:22
Биатлон | 13.12.2025, 16:26
Футбол | 13.12.2025, 19:08
Комментарии 0
Популярные новости
Футбол
13.12.2025, 09:12 3
13.12.2025, 08:35 14
13.12.2025, 07:52 8
13.12.2025, 15:05
12.12.2025, 00:22 5
12.12.2025, 11:17
11.12.2025, 17:41 18