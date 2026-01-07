Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дождались! Стала известна оценка Ярмолюка за первый гол в АПЛ
Англия
07 января 2026, 23:57 |
302
0

Дождались! Стала известна оценка Ярмолюка за первый гол в АПЛ

Украинский хавбек провел на поле всю игру

07 января 2026, 23:57 |
302
0
Дождались! Стала известна оценка Ярмолюка за первый гол в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

Стала известна оценка украинского полузащитника «Брентфорда» Егора Ярмолюка за матч чемпионата АНглии с «Сандерлендом».

Поединок завершился победой «пчел» со счетмо 3:0.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Егор Ярмолюк провел на поел весь матч и забил гол, который стал для него дебютным в составе «Брентфорда». Статистические порталы WofaScore и WhoScored оценили его игру в 7.3 и 7.8 баллов соответственно.

Лучшим по версии обоих порталов стал нападающий хозяев поля Игор Тиаго. На его счету дубль и оценки 8.7 и 9.2.

По теме:
Увольнение Аморима не помогло. МЮ потерял очки с аутсайдером АПЛ
Джеймс Милнер стал 5-м полевым игроком, сыгравшим матч АПЛ в 40+ лет
Холанд забил 150 голов за Манчестер Сити. У кого больше?
Сандерленд чемпионат Англии по футболу Брентфорд Английская Премьер-лига Борнмут Егор Ярмолюк оценки WhoScored SofaScore
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Некоторые украинцы празднуют сегодня». Усик сказал по поводу Рождества
Бокс | 07 января 2026, 17:45 38
«Некоторые украинцы празднуют сегодня». Усик сказал по поводу Рождества
«Некоторые украинцы празднуют сегодня». Усик сказал по поводу Рождества

Боксер поздравил с праздником

«Желаем возвращения...» Динамо обратилось к украинскому топ-таланту
Футбол | 07 января 2026, 23:59 0
«Желаем возвращения...» Динамо обратилось к украинскому топ-таланту
«Желаем возвращения...» Динамо обратилось к украинскому топ-таланту

Киевляне поздравили Редушко

Деонтей УАЙЛДЕР: «Я планирую важный бой. Усик, извини...»
Бокс | 07.01.2026, 04:32
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я планирую важный бой. Усик, извини...»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я планирую важный бой. Усик, извини...»
Энрике покинет ПСЖ в конце сезона. Испанец нашел себе новый клуб
Футбол | 07.01.2026, 14:46
Энрике покинет ПСЖ в конце сезона. Испанец нашел себе новый клуб
Энрике покинет ПСЖ в конце сезона. Испанец нашел себе новый клуб
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Слава Богу, что он ушел. Надеюсь, они тоже это сделают»
Футбол | 07.01.2026, 06:02
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Слава Богу, что он ушел. Надеюсь, они тоже это сделают»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Слава Богу, что он ушел. Надеюсь, они тоже это сделают»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Стратегическая ошибка. Мудрик потерял шанс смягчить срок дисквалификации
Стратегическая ошибка. Мудрик потерял шанс смягчить срок дисквалификации
06.01.2026, 10:29 4
Футбол
«Гонг уже прозвучал». Усик выступил с заявлением к фанатам
«Гонг уже прозвучал». Усик выступил с заявлением к фанатам
06.01.2026, 00:42
Бокс
В УАФ выступили с официальным заявлением по поводу Михаила Мудрика
В УАФ выступили с официальным заявлением по поводу Михаила Мудрика
06.01.2026, 09:11 5
Футбол
Флик подтвердил топовый трансфер Барселоны. Игрок присоединится уже зимой
Флик подтвердил топовый трансфер Барселоны. Игрок присоединится уже зимой
06.01.2026, 17:04 1
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Сборная Канады завершила турнир яркой победой
Молодежный ЧМ по хоккею. Сборная Канады завершила турнир яркой победой
06.01.2026, 10:05 1
Хоккей
Динамо сообщило о потере легендарной фигуры
Динамо сообщило о потере легендарной фигуры
07.01.2026, 07:11 4
Футбол
Тайсон Фьюри согласился на бой с чемпионом мира, от которого отказался Усик
Тайсон Фьюри согласился на бой с чемпионом мира, от которого отказался Усик
07.01.2026, 02:02 2
Бокс
Шахтер сообщил, что готов продать футболиста за 113 миллионов
Шахтер сообщил, что готов продать футболиста за 113 миллионов
06.01.2026, 10:04 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем