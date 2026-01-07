Дождались! Стала известна оценка Ярмолюка за первый гол в АПЛ

Стала известна оценка украинского полузащитника «Брентфорда» Егора Ярмолюка за матч чемпионата АНглии с «Сандерлендом».

Поединок завершился победой «пчел» со счетмо 3:0.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Егор Ярмолюк провел на поел весь матч и забил гол, который стал для него дебютным в составе «Брентфорда». Статистические порталы WofaScore и WhoScored оценили его игру в 7.3 и 7.8 баллов соответственно.

Лучшим по версии обоих порталов стал нападающий хозяев поля Игор Тиаго. На его счету дубль и оценки 8.7 и 9.2.