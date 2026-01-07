Англия07 января 2026, 23:57 |
Дождались! Стала известна оценка Ярмолюка за первый гол в АПЛ
Украинский хавбек провел на поле всю игру
Стала известна оценка украинского полузащитника «Брентфорда» Егора Ярмолюка за матч чемпионата АНглии с «Сандерлендом».
Поединок завершился победой «пчел» со счетмо 3:0.
Егор Ярмолюк провел на поел весь матч и забил гол, который стал для него дебютным в составе «Брентфорда». Статистические порталы WofaScore и WhoScored оценили его игру в 7.3 и 7.8 баллов соответственно.
Лучшим по версии обоих порталов стал нападающий хозяев поля Игор Тиаго. На его счету дубль и оценки 8.7 и 9.2.
