Лучший вратарь УПЛ настроен перейти в итальянский клуб
Ермаков мечтает сыграть в Серии А
Лучший вратарь прошлого сезона УПЛ Георгий Ермаков сообщил, что мечтает сыграть в итальянской Серии А.
– Если в будущем у тебя будет выбор, то в каком европейском топ-чемпионате ты хотел бы поиграть?
– В итальянской Серии А. Мне нравится сама страна и, конечно, чемпионат.
– А команда?
– У меня нет фаворита. В Италии много клубов с большой историей, поэтому окунуться в эту атмосферу – мечта.
Ранее украинский голкипер «Маккаби» Хайфа Георгий Ермаков в эксклюзивном интервью sport.ua рассказал об адаптации к клубу и чемпионату и уровне соревнований в первенстве Израиля.
