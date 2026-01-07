Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
07 января 2026, 20:02
2

Лучший вратарь УПЛ настроен перейти в итальянский клуб

Ермаков мечтает сыграть в Серии А

2 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Ермаков

Лучший вратарь прошлого сезона УПЛ Георгий Ермаков сообщил, что мечтает сыграть в итальянской Серии А.

– Если в будущем у тебя будет выбор, то в каком европейском топ-чемпионате ты хотел бы поиграть?

– В итальянской Серии А. Мне нравится сама страна и, конечно, чемпионат.

– А команда?

– У меня нет фаворита. В Италии много клубов с большой историей, поэтому окунуться в эту атмосферу – мечта.

Ранее украинский голкипер «Маккаби» Хайфа Георгий Ермаков в эксклюзивном интервью sport.ua рассказал об адаптации к клубу и чемпионату и уровне соревнований в первенстве Израиля.

Георгий Ермаков чемпионат Италии по футболу Серия A
Mark4854590
Мрія не така вже і не здійснена. Саме про Італію, а не про серію А)
Saar
Як я його розумію!
