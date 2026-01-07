Лучший вратарь УПЛ настроен перейти в итальянский клуб

Лучший вратарь прошлого сезона УПЛ Георгий Ермаков сообщил, что мечтает сыграть в итальянской Серии А.

– Если в будущем у тебя будет выбор, то в каком европейском топ-чемпионате ты хотел бы поиграть?

– В итальянской Серии А. Мне нравится сама страна и, конечно, чемпионат.

– А команда?

– У меня нет фаворита. В Италии много клубов с большой историей, поэтому окунуться в эту атмосферу – мечта.

