«Важно отметить». Спортивный врач высказался о травме Довбика
Дмитрий Бабелюк обратил внимание на рецидив нападающего Ромы
Спортивный врач Дмитрий Бабелюк высказался о травме украинского нападающего римской «Ромы» Артема Довбика:
«Не люблю анализировать что-то без видео, но по Довбику важно заметить, что это СНОВА левое бедро. В начале ноября у Артема диагностировали травму сухожилия прямой мышцы левого бедра, на этот раз снова сообщают о том же бедре.
Учитывая, что Артем совсем недавно вернулся, эту проблему можно трактовать как рецидив. Правда, если верить инсайдерам, то незначительный, ведь ожидают его возвращения уже через 2 недели. Сложно сказать, это снова сухожилие или мышца, ведь не видел видео, не анализировал механизм травмы и поведение игрока. Поэтому говорить что-то сложно, кроме того, что все это выглядит как нежелательный рецидив. Если это все-таки подтвердится, то рецидивы продлевают срок лечения вдвое, по сравнению с предыдущим восстановлением. Поэтому и удивляет инсайдерский прогноз всего о 2 неделях.
В любом случае посмотрим. Есть надежда, что это незначительный сетбэк, который не помешает Артему быстро вернуться».
