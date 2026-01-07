Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Важно отметить». Спортивный врач высказался о травме Довбика
Италия
07 января 2026, 23:56 |
208
0

«Важно отметить». Спортивный врач высказался о травме Довбика

Дмитрий Бабелюк обратил внимание на рецидив нападающего Ромы

07 января 2026, 23:56 |
208
0
«Важно отметить». Спортивный врач высказался о травме Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк высказался о травме украинского нападающего римской «Ромы» Артема Довбика:

«Не люблю анализировать что-то без видео, но по Довбику важно заметить, что это СНОВА левое бедро. В начале ноября у Артема диагностировали травму сухожилия прямой мышцы левого бедра, на этот раз снова сообщают о том же бедре.

Учитывая, что Артем совсем недавно вернулся, эту проблему можно трактовать как рецидив. Правда, если верить инсайдерам, то незначительный, ведь ожидают его возвращения уже через 2 недели. Сложно сказать, это снова сухожилие или мышца, ведь не видел видео, не анализировал механизм травмы и поведение игрока. Поэтому говорить что-то сложно, кроме того, что все это выглядит как нежелательный рецидив. Если это все-таки подтвердится, то рецидивы продлевают срок лечения вдвое, по сравнению с предыдущим восстановлением. Поэтому и удивляет инсайдерский прогноз всего о 2 неделях.

В любом случае посмотрим. Есть надежда, что это незначительный сетбэк, который не помешает Артему быстро вернуться».

По теме:
Гол на 90+8. Интер обыграл Парму и закрепился в лидерах Серии А
Подарок миланцам. Наполи потерял очки в матче Серии А
Парма – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Рома Рим Серия A Лечче травма чемпионат Италии по футболу Артем Довбик Дмитрий Бабелюк
Дмитрий Вус Источник: Hospital Pass
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Желаем возвращения...» Динамо обратилось к украинскому топ-таланту
Футбол | 07 января 2026, 23:59 0
«Желаем возвращения...» Динамо обратилось к украинскому топ-таланту
«Желаем возвращения...» Динамо обратилось к украинскому топ-таланту

Киевляне поздравили Редушко

Александр Усик выступил с обращением к украинцам и нарвался на критику
Бокс | 07 января 2026, 19:44 7
Александр Усик выступил с обращением к украинцам и нарвался на критику
Александр Усик выступил с обращением к украинцам и нарвался на критику

Боксер поздравил украинцев с православным Рождеством

Новый тренер Челси Росеньор принял решение о будущем Мудрика
Футбол | 07.01.2026, 08:20
Новый тренер Челси Росеньор принял решение о будущем Мудрика
Новый тренер Челси Росеньор принял решение о будущем Мудрика
Тайсон Фьюри согласился на бой с чемпионом мира, от которого отказался Усик
Бокс | 07.01.2026, 02:02
Тайсон Фьюри согласился на бой с чемпионом мира, от которого отказался Усик
Тайсон Фьюри согласился на бой с чемпионом мира, от которого отказался Усик
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Слава Богу, что он ушел. Надеюсь, они тоже это сделают»
Футбол | 07.01.2026, 06:02
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Слава Богу, что он ушел. Надеюсь, они тоже это сделают»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Слава Богу, что он ушел. Надеюсь, они тоже это сделают»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Гол и травма Довбика. Рома вернулась в топ-5 чемпионата Италии
Гол и травма Довбика. Рома вернулась в топ-5 чемпионата Италии
06.01.2026, 20:54 5
Футбол
В УАФ выступили с официальным заявлением по поводу Михаила Мудрика
В УАФ выступили с официальным заявлением по поводу Михаила Мудрика
06.01.2026, 09:11 5
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Сборная Канады завершила турнир яркой победой
Молодежный ЧМ по хоккею. Сборная Канады завершила турнир яркой победой
06.01.2026, 10:05 1
Хоккей
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я планирую важный бой. Усик, извини...»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я планирую важный бой. Усик, извини...»
07.01.2026, 04:32
Бокс
Шахтер согласился на громкий трансфер. Горняки очень обижены
Шахтер согласился на громкий трансфер. Горняки очень обижены
06.01.2026, 08:58 4
Футбол
Усик выступил с заявлением о будущем. Он не хочет повторить судьбу Кличко
Усик выступил с заявлением о будущем. Он не хочет повторить судьбу Кличко
07.01.2026, 06:22 3
Бокс
Стратегическая ошибка. Мудрик потерял шанс смягчить срок дисквалификации
Стратегическая ошибка. Мудрик потерял шанс смягчить срок дисквалификации
06.01.2026, 10:29 4
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция и Чехия сыграли драматичный матч за золото
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция и Чехия сыграли драматичный матч за золото
06.01.2026, 11:05 2
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем