Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Холанд забил 150 голов за Манчестер Сити. У кого больше?
Англия
07 января 2026, 23:43 |
242
0

Холанд забил 150 голов за Манчестер Сити. У кого больше?

Вспомним лучших бомбардиров «горожан» во всех турнирах

07 января 2026, 23:43 |
242
0
Холанд забил 150 голов за Манчестер Сити. У кого больше?
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Норвежский нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд забил 150-й гол за клуб во всех турнирах.

Случилось это в матче 21-го тура, в котором «горожане» дома сыграли вничью с Брайтоном со счетом 1:1.

Для того чтобы достичь отметки в 150 забитых мячей, Холанду понадобилось всего 173 матча.

В истории Манчестер Сити норвежец стал лишь 7-м футболистом со 150+ голами.

Лучшие бомбардиры Манчестер Сити во всех турнирах (150+ голов)

  • 260 – Серхио Агуэро (Аргентина)
  • 177 – Эрик Брук (Англия)
  • 166 – Томми Джонсон (Англия)
  • 153 – Колин Белл (Англия)
  • 152 – Билли Мередит (Уэльс)
  • 152 – Джо Хейз (Англия)
  • 150 – Эрлинг Холанд (Норвегия)
По теме:
Увольнение Аморима не помогло. МЮ потерял очки с аутсайдером АПЛ
Джеймс Милнер стал 5-м полевым игроком, сыгравшим матч АПЛ в 40+ лет
Челси потерпел фиаско в дебютном матче нового тренера
чемпионат Англии по футболу статистика Манчестер Сити Английская Премьер-лига Эрлинг Холанд Серхио Агуэро
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Слава Богу, что он ушел. Надеюсь, они тоже это сделают»
Футбол | 07 января 2026, 06:02 1
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Слава Богу, что он ушел. Надеюсь, они тоже это сделают»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Слава Богу, что он ушел. Надеюсь, они тоже это сделают»

Функционер – об уходе Аморима из «МЮ»

«Важно отметить». Спортивный врач высказался о травме Довбика
Футбол | 07 января 2026, 23:56 0
«Важно отметить». Спортивный врач высказался о травме Довбика
«Важно отметить». Спортивный врач высказался о травме Довбика

Дмитрий Бабелюк обратил внимание на рецидив нападающего Ромы

Новый тренер Челси Росеньор принял решение о будущем Мудрика
Футбол | 07.01.2026, 08:20
Новый тренер Челси Росеньор принял решение о будущем Мудрика
Новый тренер Челси Росеньор принял решение о будущем Мудрика
«Некоторые украинцы празднуют сегодня». Усик сказал по поводу Рождества
Бокс | 07.01.2026, 17:45
«Некоторые украинцы празднуют сегодня». Усик сказал по поводу Рождества
«Некоторые украинцы празднуют сегодня». Усик сказал по поводу Рождества
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я планирую важный бой. Усик, извини...»
Бокс | 07.01.2026, 04:32
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я планирую важный бой. Усик, извини...»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я планирую важный бой. Усик, извини...»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция и Чехия сыграли драматичный матч за золото
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция и Чехия сыграли драматичный матч за золото
06.01.2026, 11:05 2
Хоккей
Гол и травма Довбика. Рома вернулась в топ-5 чемпионата Италии
Гол и травма Довбика. Рома вернулась в топ-5 чемпионата Италии
06.01.2026, 20:54 5
Футбол
Шахтер согласился на громкий трансфер. Горняки очень обижены
Шахтер согласился на громкий трансфер. Горняки очень обижены
06.01.2026, 08:58 4
Футбол
Решение принято. Забарный отправится играть в экзотическую страну
Решение принято. Забарный отправится играть в экзотическую страну
06.01.2026, 19:17 23
Футбол
Джошуа принял важное решение о своей карьере после трагедии в Нигерии
Джошуа принял важное решение о своей карьере после трагедии в Нигерии
06.01.2026, 13:37 1
Бокс
В УАФ выступили с официальным заявлением по поводу Михаила Мудрика
В УАФ выступили с официальным заявлением по поводу Михаила Мудрика
06.01.2026, 09:11 5
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Сборная Канады завершила турнир яркой победой
Молодежный ЧМ по хоккею. Сборная Канады завершила турнир яркой победой
06.01.2026, 10:05 1
Хоккей
Шахтер сообщил, что готов продать футболиста за 113 миллионов
Шахтер сообщил, что готов продать футболиста за 113 миллионов
06.01.2026, 10:04 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем