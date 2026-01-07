Холанд забил 150 голов за Манчестер Сити. У кого больше?
Вспомним лучших бомбардиров «горожан» во всех турнирах
Норвежский нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд забил 150-й гол за клуб во всех турнирах.
Случилось это в матче 21-го тура, в котором «горожане» дома сыграли вничью с Брайтоном со счетом 1:1.
Для того чтобы достичь отметки в 150 забитых мячей, Холанду понадобилось всего 173 матча.
В истории Манчестер Сити норвежец стал лишь 7-м футболистом со 150+ голами.
Лучшие бомбардиры Манчестер Сити во всех турнирах (150+ голов)
- 260 – Серхио Агуэро (Аргентина)
- 177 – Эрик Брук (Англия)
- 166 – Томми Джонсон (Англия)
- 153 – Колин Белл (Англия)
- 152 – Билли Мередит (Уэльс)
- 152 – Джо Хейз (Англия)
- 150 – Эрлинг Холанд (Норвегия)
Players to score 150+ goals for Manchester City:— Squawka (@Squawka) January 7, 2026
◎ Sergio Aguero (260)
◎ Eric Brook (177)
◎ Tommy Johnson (166)
◎ Colin Bell (153)
◎ Billy Meredith (152)
◎ Joe Hayes (152)
◉ Erling Haaland 🆕
It’s taken the Norwegian just 173 games. 🤖 pic.twitter.com/DG98Q3AnIf
