Лига конференций
Фиорентина
11.12.2025 19:45 – FT 2 : 1
Динамо Киев
Лига конференций
Не без шансов, но с очередным поражением. Динамо проиграло Фиорентине

Киевляне не сумели увезти очки из Флоренции

Не без шансов, но с очередным поражением. Динамо проиграло Фиорентине
Getty Images/Global Images Ukraine

После очередной неудачи в Лиге конференций, где киевское «Динамо» уступило кипрской «Омонии» со счётом 0:2, столичный клуб остался без главного тренера. Александр Шовковский был отправлен в отставку, и уже к пятому туру еврокубков команду готовил исполняющий обязанности наставника Игорь Костюк. Бело-синие отправлялись на выезд к итальянской «Фиорентине» в положении, близком к критическому: им были нужны очки кровь из носу, а по-хорошему — только победа, чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф Лиги конференций. Некоторый оптимизм киевлянам давал матч чемпионата накануне — наконец-то удалось прервать затянувшуюся серию без побед, обыграв «Кудровку» (2:1). Эта виктория стала первой для Игоря Костюка у руля основной команды.

«Фиалки» же переживают, мягко говоря, странный сезон. В Серии А они провалили первую половину чемпионата: ни одной победы в 14 турах и закономерное последнее место. Парадоксально, но все свои успехи в текущем сезоне итальянцы добыли именно в еврокубках. Более того, две из них — над украинским «Полесьем» в раунде плей-офф квалификации Лиги конференций. В групповом этапе «Фиорентина» чередовала всплески и провалы, набрав в четырёх турах по две победы и два поражения.

Хотя наставник итальянцев Паоло Ваноли и провёл серьёзную ротацию перед матчем с «Динамо», выпустив сразу семь новых игроков по сравнению с поединком против «Сассуоло», именно «фиалки» выглядели предпочтительнее в первом тайме. Бело-синие снова провели блеклую первую половину — уже привычную в нынешней Лиге конференций — и, несмотря на более высокий процент владения мячом, так и не создали ни одного по-настоящему острого момента у ворот Давида де Хеа.

Getty Images/Global Images Ukraine

«Фиорентина», напротив, владела мячом реже, но атаковала куда острее. Хозяева регулярно тревожили Руслана Нещерета. Уже в дебюте встречи Эдин Джеко мог открывать счёт — его удар головой прошёл всего в нескольких сантиметрах над перекладиной. Навес выполнял хорошо знакомый украинским болельщикам Додо, бывший защитник донецкого «Шахтёра».

А ближе к середине тайма именно его очередной навес стал результативным: Додо подал точно на Мойзе Кина, который оказался за спиной Тиаре и аккуратно переправил мяч головой в ворота. В целом Кин был главным источником угрозы для обороны «Динамо» в первом тайме. В одном из эпизодов Нещерет вовремя прочитал ситуацию и выбежал из ворот, перехватив передачу, которая выводила Мойзе один на один. А под занавес тайма форвард «Фиорентины» мощно пробил в ближний угол — и снова вратарь киевлян выручил свою команду, парировав опасный удар.

Перерыв явно пошёл «Динамо» на пользу: на второй тайм вышла будто совершенно другая команда. Киевляне заиграли агрессивнее, смелее и значительно острее. Первым тревогу у ворот де Хеа поднял Волошин — он пробил с острого угла штрафной, и испанский голкипер уверенно справился с этим ударом.

Но уже спустя минуту де Хеа оказался бессилен. Михайленко получил точную скидку от Пихалёнка и мощным выстрелом из-за пределов штрафной отправил мяч точно в правую «девятку». Удар получился идеальным — сильным, точным и без шансов для вратаря, что моментально вернуло киевлян в игру.

Getty Images/Global Images Ukraine

Однако счастье оказалось недолгим. После пропущенного мяча итальянцы сразу же усилили давление на ворота гостей и начали создавать один момент за другим. К тому же Ваноли выпустил свежих игроков, которые добавили «Фиорентине» агрессии в атаке. Гол назревал — и он не заставил себя ждать. Кин замкнул очередной навес ударом головой, но Нещерет совершил потрясающий сейв. Однако на добивании первым оказался Гудмундссон, который и вывел «Фиорентину» вперёд в матче.

В оставшееся время матча игроки «Динамо», к сожалению, так и не смогли создать опасных моментов у ворот хозяев, чтобы хотя бы сравнять счёт. Киевляне потерпели четвёртое поражение в пяти матчах еврокубка и продолжают оставаться с 3 очками на групповом этапе Лиги конференций.

В последнем туре Лиги конференций «Динамо» дома примет армянский «Ноа», а «Фиорентина» сыграет со швейцарской «Лозанной». 

Лига конференций. Основной раунд.

«Фиорентина» – «Динамо» – 2:1

Голы: Кин (18), Гудмундссон (74) – Михайленко (55)

Предупреждения: Ндур (44), Гудмундссон (83), Куадьо (93)– Дубинчак (51), Тиаре (86), Вивчаренко (90)

«Фиорентина»: де Хеа, Понграчич, Комуццо, Вити (Паризи, 67), Додо (Куадьо, 86), Ричардсон, Николусси (Куаме, 67), Ндур (Мандрагора, 80), Фортини, Джеко (Гидмундссон, 67), Кин

«Динамо»: Нещерет, Тымчик, Захарченко, Тиаре, Дубинчак (Вивчаренко, 71), Пихаленок (Яцик, 77), Михайленко, Шапаренко, Волошин, Герреро (Ярмоленко, 71), Кабаев (Огундана, 77).

Арбитр: Милош Миланович (Сербия)

Стадион «Артемио Франки» (Флоренция, Италия)

ФИОРЕНТИНА – ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Фиорентина Динамо Киев Лига конференций
Кирилл Соловей
Кирилл Соловей Sport.ua
Vit Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Дуже прикро, що з таким мегакрутим голом⚽ і гідною граю, все ж не вдалось зачепитись за бали...😢😢 Співчуття киянам від донеччан.
Ответить
+5
Микола Захарченко
Старалися , боролися , але знову прикра поразка . Чекаємо на перерву та зміни ГТ , хоча цей сезон може бути провальним . Потрібно будувати нову команду з перспективою , але чи потрібно це власникам Динамо .
Ответить
+3
sahka1981
Ну для нинішнього Динамо, цілком ще нормальний матч. Слід відзначити Нещерета, Михайленко чудовий гол забив, дебют в єврокубках за дорослу команду пацана Захарченка з ю 19. Волошин наче і активний, але з пасами, пострілами, ну все не туди. Шапа в кінці навіть подачу нормальну не може зробити зі штрафного. А так конкурентний матч, в принципі. 
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
Alex86 1
Тот случай шо даже комментировать уже не хочется 
Ответить
+3
luceorius
 То солідне підкріплення в особі Ярмоленка знову по м'ячу не втрапило? А я ж вчора писав, а я ж, курва, писав, що Ярмоленко здатен солідно підкріпити лише ветеранське ДК. 
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
mayakovskiy1
На 99% вилетіли з найслабшого турніру з усіх можливих. Бо зараз вище Динамо навіть клуб з Гібралтару. Минулого року були відмазки про "берегли сили на чемпіонат" А цього року що? 
Ответить
+2
Показать Скрыть 5 ответов
Александр Бондарь
Как Кварцяный говорил "памятники ебан...е".
Ответить
+1
VadyaMetal
Все те саме: катання м'яча поперек поля, паси не в темп, без загострень і ударів по воротам. Гол гарний, але скоріше, не по грі. Таке Динамо нам не потрібно.
Ответить
+1
8number
Динамо виглядає настільки розбитим, що якісь там помилки Шапаренка, марність Гереро та рівень інших гравців навіть коментувати не хочеться. Команди немає, не те що якоїсь минулої легендарної команди, а взагалі футбольної команди. Хаос і безпорадність. 
Ответить
+1
Bulba_sumkin
Странно, а куда постоянно после таких матчей сливаются шпрот, dk, serhii, puma, boodya, шевченко и прочее убогое ботье?)) и задам вопрос жекепусси, его же словами - не, ну а серьезно, кто-то видел жеку?)))
Ответить
0
Показать Скрыть 4 ответа
Chemp83
Хоча б в оперу сходять 
Ответить
0
Bulba_sumkin
А как так вышло что в турнире для лузеров (как писала шпротяра тупорылая) дырка в числе лузеров?)))
Ответить
0
RomеоBoss
Так обхідний програш, але ні чого
можливо на слідуючій сезон Динамо,
(дивлячись на якому вони зараз місті)
взаголі залишаться без Єврокубків!
І ми можемо відпочіти від сорому !
Ответить
0
Олександр
Одна роспасовка. В футболі треба ж голи забивать??? Дуже дивний футбол. Дуже низький рівень всіх футболістів. Нема кого виділити.
Ответить
0
Лёша Херсон
Для тех ,кто видел хоть какой-нибудь позитив в игре. Фиорентина в чемпе 20я из 20 ,14 игр - 0 (Ноооль) побед...
Все могут с Фиалками играть,только вот нашим всегда тяжело...
Ответить
0
Panda1818
Пане срукіс можна звернутись до вас: " йобаний ти гандон продай вже Динамо, чи програй його в казино, бо клубу далі ганьбитись вже нікуди"
Ответить
0
TradyT
Минулого сезону фанати кричали, що ЛЄ спеціально злили щоб виграти УПЛ (мабуть не "зливали" б то всіх в тій ЛЄ порвали)...а цього року що? Зливають ЛК заради кубку України??? 
Ответить
0
MaximusOne
Цьому Тіаре потрібно було в баскетбол або волейбол йти, футбол це не його.
Ответить
0
8number
Дінамо вже по всій Європі свого туза прокатали і всюди з одним і тим же порваним результатом 🥴😀
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
Микола Унгурян
Динамо все((((
На жаль, але тренер фіалок випускає свіжих гравців, які посилюють гру, тренер динамо - Ярмоленка, який в межах 9-метрового квадрату лише може грати
Ответить
-1
