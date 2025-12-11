В четверг, 11 декабря, состоится поединок 5 тура основного раунда Лиги конференций, в котором будут играть итальянская «Фиорентина» и киевское «Динамо». Матч пройдет во Флоренции на поле стадиона «Артемио Франки», начало – в 19:45.

Фиорентина

Еврокубковый путь «Фиорентины» в этом сезоне начался с раунда плей-офф Лиги конференций. И сразу появляется украинский след, ведь соперниками «фиалок» в тех матчах стало житомирское «Полесье». В первой игре тогда «Фиорентина» спокойно выиграла 3:0, а в ответном матче заставила своих болельщиков понервничать, ведь по ходу игры горела 0:2 и была в шаге от того, чтобы счет стал равным по итогам двух матчей. Правда, впоследствии опыт итальянцев (напомним, «Фиорентина», несмотря на короткую историю Лиги конференций, успела в этом турнире дважды сыграть в финалах, правда, безуспешно) взял свое, житомирские «волки» устали, потеряли концентрацию и пропустили трижды.

В основном раунде флорентийцы начали неплохо, выиграв в двух стартовых матчах у чешской «Сигмы» 2:0 и у австрийского «Рапида» 3:0, но затем началась серия поражений – 1:2 от немецкого «Майнца» и 0:1 от греческого АЕКа.

А в национальном чемпионате дела подопечных Паоло Ваноли (кстати, этот специалист возглавил команду только месяц назад, заменив Стефано Пиоли) идут гораздо хуже. Да что там хуже – ужасно, команда занимает последнее место, ни разу не выиграв в 14 турах и только шесть раз сыграв вничью. Поэтому интересно, сделают ли итальянцы ставку на Лигу конференций, учитывая, что в чемпионате им уже ничего хорошего не светит, или, наоборот, пожертвуют еврокубками, чтобы сохранить силы на внутреннее первенство.

Динамо

Хорошо писать о Лиге конференций в контексте киевского клуба, ведь априори серии из четырех поражений, как в УПЛ, подряд не может быть в этом сезоне. На данный момент киевляне проиграли три матча из стартовых четырех, но между после неудач против против «Кристалл Пэлас» и «Самсунспора» была победа над «Зрински» со счетом 6:0, которая немного отсрочила увольнение Александра Шовковского с должности главного тренера.

А уволили его после поражения в следующем матче против практически непреодолимых для украинских команд представителей Кипра. «Динамо» в этом сезоне успело дважды опозориться с киприотами, сначала вылетев из ЛЧ от «Пафоса», а затем в упомянутом выше матче проиграв «Омонии», дав возможность болельщикам дальше горько шутить, что кипрский футбол на подъеме.

Игорь Костюк, заменивший Александра Шовковского, вводит в состав своих подопечных из юношеской команды, поэтому все больше шансов в УПЛ получали Захарченко, Редушко и Пономаренко. Однако двое последних точно не сыграют, поскольку Редушко банально нет в заявке команды на Лигу конференций, а Пономаренко накануне играл за «Динамо» в Юношеской лиге УЕФА.

Также не сыграют из-за повреждения Попов (здоровье Денису, но его отсутствие не будет потерей, учитывая, сколько проблем он приносил в защите) и Буяльский, зато восстановились Биловар (при всем скепсисе, который присутствует в отношении Кристиана, интересно, что неудачи команды начались после его травмы) и Ярмоенко.

Кроме того, команда стремится усилить физическую подготовку, которая находится на ужасном уровне (как и техническая, как и психологическая), и намерена заменить ответственных за это тренеров.

Шансы на проход в плей-офф есть, но нужно обязательно выигрывать в обоих оставшихся матчах. И что-то не очень верится в шесть очков в следующих матчах, но, как говорил классик, шансы есть, даже если их нет.

История встреч

Шесть матчей провели между собой команды. Ни разу не выигрывали «динамовцы», трижды сыграв вничью и трижды проиграв, забив при этом только дважды и пропустив шесть голов.

Последние противостояния происходили весной 2015 года в четвертьфинале Лиги Европы. Тогда «Динамо» сначала потеряло в домашнем матче победу, пропустив на последних минутах и ​​сыграв 1:1 с голом Ленса, а в ответной игре уступило 0:2.

Ориентировочные составы

«Фиорентина»: де Хеа – Погранчич, Мари, Раньери – Додо, Фаджоли, Мандрагора, Зом, Паризи – Гудмундссон, Пикколи

«Динамо»: Нещерет – Караваев, Тиаре, Захарченко, Вивчаренко – Михайленко, Яцык – Волошин, Пихаленок, Кабаев – Герреро

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Самсунспор 4 3 1 0 9 - 2 11.12.25 19:45 Самсунспор - АЕК 27.11.25 Брейдаблик 2:2 Самсунспор 06.11.25 Самсунспор 3:0 Хамрун Спартанс 23.10.25 Самсунспор 3:0 Динамо Киев 02.10.25 Легия 0:1 Самсунспор 10 2 Страсбург 4 3 1 0 7 - 4 11.12.25 22:00 Абердин - Страсбург 27.11.25 Страсбург 2:1 Кристал Пэлас 06.11.25 Хеккен 1:2 Страсбург 23.10.25 Страсбург 1:1 Ягеллония 02.10.25 Слован Братислава 1:2 Страсбург 10 3 Целе 4 3 0 1 8 - 4 11.12.25 22:00 Риека - Целе 27.11.25 Сигма 2:1 Целе 06.11.25 Целе 2:1 Легия 23.10.25 Шемрок Роверс 0:2 Целе 02.10.25 Целе 3:1 АЕК 9 4 Шахтер Донецк 4 3 0 1 8 - 5 11.12.25 22:00 Хамрун Спартанс - Шахтер Донецк 27.11.25 Шемрок Роверс 1:2 Шахтер Донецк 06.11.25 Шахтер Донецк 2:0 Брейдаблик 23.10.25 Шахтер Донецк 1:2 Легия 02.10.25 Абердин 2:3 Шахтер Донецк 9 5 Майнц 4 3 0 1 4 - 2 11.12.25 22:00 Лех - Майнц 27.11.25 Университатя Крайова 1:0 Майнц 06.11.25 Майнц 2:1 Фиорентина 23.10.25 Майнц 1:0 Зриньски 02.10.25 Омония 0:1 Майнц 9 6 Ракув 4 2 2 0 7 - 2 11.12.25 22:00 Ракув - Зриньски 27.11.25 Ракув 4:1 Рапид Вена 06.11.25 Спарта Прага 0:0 Ракув 23.10.25 Сигма 1:1 Ракув 02.10.25 Ракув 2:0 Университатя Крайова 8 7 АЕК Ларнака 4 2 2 0 5 - 0 11.12.25 19:45 Хеккен - АЕК Ларнака 27.11.25 Риека 0:0 АЕК Ларнака 06.11.25 АЕК Ларнака 0:0 Абердин 23.10.25 Кристал Пэлас 0:1 АЕК Ларнака 02.10.25 АЕК Ларнака 4:0 АЗ Алкмаар 8 8 Дрита 4 2 2 0 4 - 2 11.12.25 19:45 Дрита - АЗ Алкмаар 27.11.25 Дрита 1:0 Шкендия 06.11.25 Шелбурн 0:1 Дрита 23.10.25 Дрита 1:1 Омония 02.10.25 КуПС 1:1 Дрита 8 9 Ягеллония 4 2 2 0 4 - 2 11.12.25 19:45 Ягеллония - Райо Вальекано 27.11.25 Ягеллония 1:0 КуПС 06.11.25 Шкендия 1:1 Ягеллония 23.10.25 Страсбург 1:1 Ягеллония 02.10.25 Ягеллония 1:0 Хамрун Спартанс 8 10 АЕК 4 2 1 1 9 - 4 11.12.25 19:45 Самсунспор - АЕК 27.11.25 Фиорентина 0:1 АЕК 06.11.25 АЕК 1:1 Шемрок Роверс 23.10.25 АЕК 6:0 Абердин 02.10.25 Целе 3:1 АЕК 7 11 Спарта Прага 4 2 1 1 5 - 2 11.12.25 19:45 Университатя Крайова - Спарта Прага 27.11.25 Легия 0:1 Спарта Прага 06.11.25 Спарта Прага 0:0 Ракув 24.10.25 Риека 1:0 Спарта Прага 02.10.25 Спарта Прага 4:1 Шемрок Роверс 7 12 Райо Вальекано 4 2 1 1 8 - 6 11.12.25 19:45 Ягеллония - Райо Вальекано 27.11.25 Слован Братислава 2:1 Райо Вальекано 06.11.25 Райо Вальекано 3:2 Лех 23.10.25 Хеккен 2:2 Райо Вальекано 02.10.25 Райо Вальекано 2:0 Шкендия 7 13 Лозанна 4 2 1 1 5 - 3 11.12.25 22:00 КуПС - Лозанна 27.11.25 Лех 2:0 Лозанна 06.11.25 Лозанна 1:1 Омония 23.10.25 Хамрун Спартанс 0:1 Лозанна 02.10.25 Лозанна 3:0 Брейдаблик 7 14 Сигма 4 2 1 1 5 - 5 11.12.25 22:00 Линкольн Ред Импс - Сигма 27.11.25 Сигма 2:1 Целе 06.11.25 Ноа 1:2 Сигма 23.10.25 Сигма 1:1 Ракув 02.10.25 Фиорентина 2:0 Сигма 7 15 Университатя Крайова 4 2 1 1 3 - 3 11.12.25 19:45 Университатя Крайова - Спарта Прага 27.11.25 Университатя Крайова 1:0 Майнц 06.11.25 Рапид Вена 0:1 Университатя Крайова 23.10.25 Университатя Крайова 1:1 Ноа 02.10.25 Ракув 2:0 Университатя Крайова 7 16 Лех 4 2 0 2 9 - 6 11.12.25 22:00 Лех - Майнц 27.11.25 Лех 2:0 Лозанна 06.11.25 Райо Вальекано 3:2 Лех 23.10.25 Линкольн Ред Импс 2:1 Лех 02.10.25 Лех 4:1 Рапид Вена 6 17 Фиорентина 4 2 0 2 6 - 3 11.12.25 19:45 Фиорентина - Динамо Киев 27.11.25 Фиорентина 0:1 АЕК 06.11.25 Майнц 2:1 Фиорентина 23.10.25 Рапид Вена 0:3 Фиорентина 02.10.25 Фиорентина 2:0 Сигма 6 18 Кристал Пэлас 4 2 0 2 6 - 4 11.12.25 22:00 Шелбурн - Кристал Пэлас 27.11.25 Страсбург 2:1 Кристал Пэлас 06.11.25 Кристал Пэлас 3:1 АЗ Алкмаар 23.10.25 Кристал Пэлас 0:1 АЕК Ларнака 02.10.25 Динамо Киев 0:2 Кристал Пэлас 6 19 Зриньски 4 2 0 2 7 - 8 11.12.25 22:00 Ракув - Зриньски 27.11.25 Зриньски 2:1 Хеккен 06.11.25 Динамо Киев 6:0 Зриньски 23.10.25 Майнц 1:0 Зриньски 02.10.25 Зриньски 5:0 Линкольн Ред Импс 6 20 АЗ Алкмаар 4 2 0 2 4 - 7 11.12.25 19:45 Дрита - АЗ Алкмаар 27.11.25 АЗ Алкмаар 2:0 Шелбурн 06.11.25 Кристал Пэлас 3:1 АЗ Алкмаар 23.10.25 АЗ Алкмаар 1:0 Слован Братислава 02.10.25 АЕК Ларнака 4:0 АЗ Алкмаар 6 21 Омония 4 1 2 1 4 - 3 11.12.25 22:00 Рапид Вена - Омония 27.11.25 Омония 2:0 Динамо Киев 06.11.25 Лозанна 1:1 Омония 23.10.25 Дрита 1:1 Омония 02.10.25 Омония 0:1 Майнц 5 22 КуПС 4 1 2 1 4 - 3 11.12.25 22:00 КуПС - Лозанна 27.11.25 Ягеллония 1:0 КуПС 06.11.25 КуПС 3:1 Слован Братислава 23.10.25 Брейдаблик 0:0 КуПС 02.10.25 КуПС 1:1 Дрита 5 23 Ноа 4 1 2 1 4 - 4 11.12.25 19:45 Ноа - Легия 27.11.25 Абердин 1:1 Ноа 06.11.25 Ноа 1:2 Сигма 23.10.25 Университатя Крайова 1:1 Ноа 02.10.25 Ноа 1:0 Риека 5 24 Риека 4 1 2 1 2 - 2 11.12.25 22:00 Риека - Целе 27.11.25 Риека 0:0 АЕК Ларнака 06.11.25 Линкольн Ред Импс 1:1 Риека 24.10.25 Риека 1:0 Спарта Прага 02.10.25 Ноа 1:0 Риека 5 25 Шкендия 4 1 1 2 2 - 4 11.12.25 19:45 Шкендия - Слован Братислава 27.11.25 Дрита 1:0 Шкендия 06.11.25 Шкендия 1:1 Ягеллония 23.10.25 Шкендия 1:0 Шелбурн 02.10.25 Райо Вальекано 2:0 Шкендия 4 26 Линкольн Ред Импс 4 1 1 2 4 - 10 11.12.25 22:00 Линкольн Ред Импс - Сигма 27.11.25 Хамрун Спартанс 3:1 Линкольн Ред Импс 06.11.25 Линкольн Ред Импс 1:1 Риека 23.10.25 Линкольн Ред Импс 2:1 Лех 02.10.25 Зриньски 5:0 Линкольн Ред Импс 4 27 Динамо Киев 4 1 0 3 6 - 7 11.12.25 19:45 Фиорентина - Динамо Киев 27.11.25 Омония 2:0 Динамо Киев 06.11.25 Динамо Киев 6:0 Зриньски 23.10.25 Самсунспор 3:0 Динамо Киев 02.10.25 Динамо Киев 0:2 Кристал Пэлас 3 28 Легия 4 1 0 3 3 - 5 11.12.25 19:45 Ноа - Легия 27.11.25 Легия 0:1 Спарта Прага 06.11.25 Целе 2:1 Легия 23.10.25 Шахтер Донецк 1:2 Легия 02.10.25 Легия 0:1 Самсунспор 3 29 Слован Братислава 4 1 0 3 4 - 7 11.12.25 19:45 Шкендия - Слован Братислава 27.11.25 Слован Братислава 2:1 Райо Вальекано 06.11.25 КуПС 3:1 Слован Братислава 23.10.25 АЗ Алкмаар 1:0 Слован Братислава 02.10.25 Слован Братислава 1:2 Страсбург 3 30 Хамрун Спартанс 4 1 0 3 3 - 6 11.12.25 22:00 Хамрун Спартанс - Шахтер Донецк 27.11.25 Хамрун Спартанс 3:1 Линкольн Ред Импс 06.11.25 Самсунспор 3:0 Хамрун Спартанс 23.10.25 Хамрун Спартанс 0:1 Лозанна 02.10.25 Ягеллония 1:0 Хамрун Спартанс 3 31 Хеккен 4 0 2 2 4 - 6 11.12.25 19:45 Хеккен - АЕК Ларнака 27.11.25 Зриньски 2:1 Хеккен 06.11.25 Хеккен 1:2 Страсбург 23.10.25 Хеккен 2:2 Райо Вальекано 02.10.25 Шелбурн 0:0 Хеккен 2 32 Брейдаблик 4 0 2 2 2 - 7 11.12.25 19:45 Брейдаблик - Шемрок Роверс 27.11.25 Брейдаблик 2:2 Самсунспор 06.11.25 Шахтер Донецк 2:0 Брейдаблик 23.10.25 Брейдаблик 0:0 КуПС 02.10.25 Лозанна 3:0 Брейдаблик 2 33 Абердин 4 0 2 2 3 - 10 11.12.25 22:00 Абердин - Страсбург 27.11.25 Абердин 1:1 Ноа 06.11.25 АЕК Ларнака 0:0 Абердин 23.10.25 АЕК 6:0 Абердин 02.10.25 Абердин 2:3 Шахтер Донецк 2 34 Шелбурн 4 0 1 3 0 - 4 11.12.25 22:00 Шелбурн - Кристал Пэлас 27.11.25 АЗ Алкмаар 2:0 Шелбурн 06.11.25 Шелбурн 0:1 Дрита 23.10.25 Шкендия 1:0 Шелбурн 02.10.25 Шелбурн 0:0 Хеккен 1 35 Шемрок Роверс 4 0 1 3 3 - 9 11.12.25 19:45 Брейдаблик - Шемрок Роверс 27.11.25 Шемрок Роверс 1:2 Шахтер Донецк 06.11.25 АЕК 1:1 Шемрок Роверс 23.10.25 Шемрок Роверс 0:2 Целе 02.10.25 Спарта Прага 4:1 Шемрок Роверс 1 36 Рапид Вена 4 0 0 4 2 - 12 11.12.25 22:00 Рапид Вена - Омония 27.11.25 Ракув 4:1 Рапид Вена 06.11.25 Рапид Вена 0:1 Университатя Крайова 23.10.25 Рапид Вена 0:3 Фиорентина 02.10.25 Лех 4:1 Рапид Вена 0 Полная таблица

Прогноз на противостояние

С кем бы ни играло «Динамо» и какая бы ни была текущая ситуация, в прогнозах я упорно ставлю на победу киевлян, даже если этому нет логического объяснения. Но кто ищет логику в футболе?

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.43 для хозяев поля и 6.78 для киевской команды.