Лига конференций
Фиорентина
11.12.2025 19:45 - : -
Динамо Киев
Лига конференций
11 декабря 2025, 03:56 | Обновлено 11 декабря 2025, 04:05
Фиорентина – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций

Неужели чемпион Украины не справится с последней на данный момент командой Серии A?

Коллаж Sport.ua

В четверг, 11 декабря, состоится поединок 5 тура основного раунда Лиги конференций, в котором будут играть итальянская «Фиорентина» и киевское «Динамо». Матч пройдет во Флоренции на поле стадиона «Артемио Франки», начало – в 19:45.

Фиорентина

Еврокубковый путь «Фиорентины» в этом сезоне начался с раунда плей-офф Лиги конференций. И сразу появляется украинский след, ведь соперниками «фиалок» в тех матчах стало житомирское «Полесье». В первой игре тогда «Фиорентина» спокойно выиграла 3:0, а в ответном матче заставила своих болельщиков понервничать, ведь по ходу игры горела 0:2 и была в шаге от того, чтобы счет стал равным по итогам двух матчей. Правда, впоследствии опыт итальянцев (напомним, «Фиорентина», несмотря на короткую историю Лиги конференций, успела в этом турнире дважды сыграть в финалах, правда, безуспешно) взял свое, житомирские «волки» устали, потеряли концентрацию и пропустили трижды.

В основном раунде флорентийцы начали неплохо, выиграв в двух стартовых матчах у чешской «Сигмы» 2:0 и у австрийского «Рапида» 3:0, но затем началась серия поражений – 1:2 от немецкого «Майнца» и 0:1 от греческого АЕКа.

А в национальном чемпионате дела подопечных Паоло Ваноли (кстати, этот специалист возглавил команду только месяц назад, заменив Стефано Пиоли) идут гораздо хуже. Да что там хуже – ужасно, команда занимает последнее место, ни разу не выиграв в 14 турах и только шесть раз сыграв вничью. Поэтому интересно, сделают ли итальянцы ставку на Лигу конференций, учитывая, что в чемпионате им уже ничего хорошего не светит, или, наоборот, пожертвуют еврокубками, чтобы сохранить силы на внутреннее первенство.

Динамо

Хорошо писать о Лиге конференций в контексте киевского клуба, ведь априори серии из четырех поражений, как в УПЛ, подряд не может быть в этом сезоне. На данный момент киевляне проиграли три матча из стартовых четырех, но между после неудач против против «Кристалл Пэлас» и «Самсунспора» была победа над «Зрински» со счетом 6:0, которая немного отсрочила увольнение Александра Шовковского с должности главного тренера.

А уволили его после поражения в следующем матче против практически непреодолимых для украинских команд представителей Кипра. «Динамо» в этом сезоне успело дважды опозориться с киприотами, сначала вылетев из ЛЧ от «Пафоса», а затем в упомянутом выше матче проиграв «Омонии», дав возможность болельщикам дальше горько шутить, что кипрский футбол на подъеме.

Игорь Костюк, заменивший Александра Шовковского, вводит в состав своих подопечных из юношеской команды, поэтому все больше шансов в УПЛ получали Захарченко, Редушко и Пономаренко. Однако двое последних точно не сыграют, поскольку Редушко банально нет в заявке команды на Лигу конференций, а Пономаренко накануне играл за «Динамо» в Юношеской лиге УЕФА.

Также не сыграют из-за повреждения Попов (здоровье Денису, но его отсутствие не будет потерей, учитывая, сколько проблем он приносил в защите) и Буяльский, зато восстановились Биловар (при всем скепсисе, который присутствует в отношении Кристиана, интересно, что неудачи команды начались после его травмы) и Ярмоенко.

Кроме того, команда стремится усилить физическую подготовку, которая находится на ужасном уровне (как и техническая, как и психологическая), и намерена заменить ответственных за это тренеров.

Шансы на проход в плей-офф есть, но нужно обязательно выигрывать в обоих оставшихся матчах. И что-то не очень верится в шесть очков в следующих матчах, но, как говорил классик, шансы есть, даже если их нет.

История встреч

Шесть матчей провели между собой команды. Ни разу не выигрывали «динамовцы», трижды сыграв вничью и трижды проиграв, забив при этом только дважды и пропустив шесть голов.

Последние противостояния происходили весной 2015 года в четвертьфинале Лиги Европы. Тогда «Динамо» сначала потеряло в домашнем матче победу, пропустив на последних минутах и ​​сыграв 1:1 с голом Ленса, а в ответной игре уступило 0:2.

Ориентировочные составы

«Фиорентина»: де Хеа – Погранчич, Мари, Раньери – Додо, Фаджоли, Мандрагора, Зом, Паризи – Гудмундссон, Пикколи

«Динамо»: Нещерет – Караваев, Тиаре, Захарченко, Вивчаренко – Михайленко, Яцык – Волошин, Пихаленок, Кабаев – Герреро

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Самсунспор 4 3 1 0 9 - 2 11.12.25 19:45 Самсунспор - АЕК27.11.25 Брейдаблик 2:2 Самсунспор06.11.25 Самсунспор 3:0 Хамрун Спартанс23.10.25 Самсунспор 3:0 Динамо Киев02.10.25 Легия 0:1 Самсунспор 10
2 Страсбург 4 3 1 0 7 - 4 11.12.25 22:00 Абердин - Страсбург27.11.25 Страсбург 2:1 Кристал Пэлас06.11.25 Хеккен 1:2 Страсбург23.10.25 Страсбург 1:1 Ягеллония02.10.25 Слован Братислава 1:2 Страсбург 10
3 Целе 4 3 0 1 8 - 4 11.12.25 22:00 Риека - Целе27.11.25 Сигма 2:1 Целе06.11.25 Целе 2:1 Легия23.10.25 Шемрок Роверс 0:2 Целе02.10.25 Целе 3:1 АЕК 9
4 Шахтер Донецк 4 3 0 1 8 - 5 11.12.25 22:00 Хамрун Спартанс - Шахтер Донецк27.11.25 Шемрок Роверс 1:2 Шахтер Донецк06.11.25 Шахтер Донецк 2:0 Брейдаблик23.10.25 Шахтер Донецк 1:2 Легия02.10.25 Абердин 2:3 Шахтер Донецк 9
5 Майнц 4 3 0 1 4 - 2 11.12.25 22:00 Лех - Майнц27.11.25 Университатя Крайова 1:0 Майнц06.11.25 Майнц 2:1 Фиорентина23.10.25 Майнц 1:0 Зриньски02.10.25 Омония 0:1 Майнц 9
6 Ракув 4 2 2 0 7 - 2 11.12.25 22:00 Ракув - Зриньски27.11.25 Ракув 4:1 Рапид Вена06.11.25 Спарта Прага 0:0 Ракув23.10.25 Сигма 1:1 Ракув02.10.25 Ракув 2:0 Университатя Крайова 8
7 АЕК Ларнака 4 2 2 0 5 - 0 11.12.25 19:45 Хеккен - АЕК Ларнака27.11.25 Риека 0:0 АЕК Ларнака06.11.25 АЕК Ларнака 0:0 Абердин23.10.25 Кристал Пэлас 0:1 АЕК Ларнака02.10.25 АЕК Ларнака 4:0 АЗ Алкмаар 8
8 Дрита 4 2 2 0 4 - 2 11.12.25 19:45 Дрита - АЗ Алкмаар27.11.25 Дрита 1:0 Шкендия06.11.25 Шелбурн 0:1 Дрита23.10.25 Дрита 1:1 Омония02.10.25 КуПС 1:1 Дрита 8
9 Ягеллония 4 2 2 0 4 - 2 11.12.25 19:45 Ягеллония - Райо Вальекано27.11.25 Ягеллония 1:0 КуПС06.11.25 Шкендия 1:1 Ягеллония23.10.25 Страсбург 1:1 Ягеллония02.10.25 Ягеллония 1:0 Хамрун Спартанс 8
10 АЕК 4 2 1 1 9 - 4 11.12.25 19:45 Самсунспор - АЕК27.11.25 Фиорентина 0:1 АЕК06.11.25 АЕК 1:1 Шемрок Роверс23.10.25 АЕК 6:0 Абердин02.10.25 Целе 3:1 АЕК 7
11 Спарта Прага 4 2 1 1 5 - 2 11.12.25 19:45 Университатя Крайова - Спарта Прага27.11.25 Легия 0:1 Спарта Прага06.11.25 Спарта Прага 0:0 Ракув24.10.25 Риека 1:0 Спарта Прага02.10.25 Спарта Прага 4:1 Шемрок Роверс 7
12 Райо Вальекано 4 2 1 1 8 - 6 11.12.25 19:45 Ягеллония - Райо Вальекано27.11.25 Слован Братислава 2:1 Райо Вальекано06.11.25 Райо Вальекано 3:2 Лех23.10.25 Хеккен 2:2 Райо Вальекано02.10.25 Райо Вальекано 2:0 Шкендия 7
13 Лозанна 4 2 1 1 5 - 3 11.12.25 22:00 КуПС - Лозанна27.11.25 Лех 2:0 Лозанна06.11.25 Лозанна 1:1 Омония23.10.25 Хамрун Спартанс 0:1 Лозанна02.10.25 Лозанна 3:0 Брейдаблик 7
14 Сигма 4 2 1 1 5 - 5 11.12.25 22:00 Линкольн Ред Импс - Сигма27.11.25 Сигма 2:1 Целе06.11.25 Ноа 1:2 Сигма23.10.25 Сигма 1:1 Ракув02.10.25 Фиорентина 2:0 Сигма 7
15 Университатя Крайова 4 2 1 1 3 - 3 11.12.25 19:45 Университатя Крайова - Спарта Прага27.11.25 Университатя Крайова 1:0 Майнц06.11.25 Рапид Вена 0:1 Университатя Крайова23.10.25 Университатя Крайова 1:1 Ноа02.10.25 Ракув 2:0 Университатя Крайова 7
16 Лех 4 2 0 2 9 - 6 11.12.25 22:00 Лех - Майнц27.11.25 Лех 2:0 Лозанна06.11.25 Райо Вальекано 3:2 Лех23.10.25 Линкольн Ред Импс 2:1 Лех02.10.25 Лех 4:1 Рапид Вена 6
17 Фиорентина 4 2 0 2 6 - 3 11.12.25 19:45 Фиорентина - Динамо Киев27.11.25 Фиорентина 0:1 АЕК06.11.25 Майнц 2:1 Фиорентина23.10.25 Рапид Вена 0:3 Фиорентина02.10.25 Фиорентина 2:0 Сигма 6
18 Кристал Пэлас 4 2 0 2 6 - 4 11.12.25 22:00 Шелбурн - Кристал Пэлас27.11.25 Страсбург 2:1 Кристал Пэлас06.11.25 Кристал Пэлас 3:1 АЗ Алкмаар23.10.25 Кристал Пэлас 0:1 АЕК Ларнака02.10.25 Динамо Киев 0:2 Кристал Пэлас 6
19 Зриньски 4 2 0 2 7 - 8 11.12.25 22:00 Ракув - Зриньски27.11.25 Зриньски 2:1 Хеккен06.11.25 Динамо Киев 6:0 Зриньски23.10.25 Майнц 1:0 Зриньски02.10.25 Зриньски 5:0 Линкольн Ред Импс 6
20 АЗ Алкмаар 4 2 0 2 4 - 7 11.12.25 19:45 Дрита - АЗ Алкмаар27.11.25 АЗ Алкмаар 2:0 Шелбурн06.11.25 Кристал Пэлас 3:1 АЗ Алкмаар23.10.25 АЗ Алкмаар 1:0 Слован Братислава02.10.25 АЕК Ларнака 4:0 АЗ Алкмаар 6
21 Омония 4 1 2 1 4 - 3 11.12.25 22:00 Рапид Вена - Омония27.11.25 Омония 2:0 Динамо Киев06.11.25 Лозанна 1:1 Омония23.10.25 Дрита 1:1 Омония02.10.25 Омония 0:1 Майнц 5
22 КуПС 4 1 2 1 4 - 3 11.12.25 22:00 КуПС - Лозанна27.11.25 Ягеллония 1:0 КуПС06.11.25 КуПС 3:1 Слован Братислава23.10.25 Брейдаблик 0:0 КуПС02.10.25 КуПС 1:1 Дрита 5
23 Ноа 4 1 2 1 4 - 4 11.12.25 19:45 Ноа - Легия27.11.25 Абердин 1:1 Ноа06.11.25 Ноа 1:2 Сигма23.10.25 Университатя Крайова 1:1 Ноа02.10.25 Ноа 1:0 Риека 5
24 Риека 4 1 2 1 2 - 2 11.12.25 22:00 Риека - Целе27.11.25 Риека 0:0 АЕК Ларнака06.11.25 Линкольн Ред Импс 1:1 Риека24.10.25 Риека 1:0 Спарта Прага02.10.25 Ноа 1:0 Риека 5
25 Шкендия 4 1 1 2 2 - 4 11.12.25 19:45 Шкендия - Слован Братислава27.11.25 Дрита 1:0 Шкендия06.11.25 Шкендия 1:1 Ягеллония23.10.25 Шкендия 1:0 Шелбурн02.10.25 Райо Вальекано 2:0 Шкендия 4
26 Линкольн Ред Импс 4 1 1 2 4 - 10 11.12.25 22:00 Линкольн Ред Импс - Сигма27.11.25 Хамрун Спартанс 3:1 Линкольн Ред Импс06.11.25 Линкольн Ред Импс 1:1 Риека23.10.25 Линкольн Ред Импс 2:1 Лех02.10.25 Зриньски 5:0 Линкольн Ред Импс 4
27 Динамо Киев 4 1 0 3 6 - 7 11.12.25 19:45 Фиорентина - Динамо Киев27.11.25 Омония 2:0 Динамо Киев06.11.25 Динамо Киев 6:0 Зриньски23.10.25 Самсунспор 3:0 Динамо Киев02.10.25 Динамо Киев 0:2 Кристал Пэлас 3
28 Легия 4 1 0 3 3 - 5 11.12.25 19:45 Ноа - Легия27.11.25 Легия 0:1 Спарта Прага06.11.25 Целе 2:1 Легия23.10.25 Шахтер Донецк 1:2 Легия02.10.25 Легия 0:1 Самсунспор 3
29 Слован Братислава 4 1 0 3 4 - 7 11.12.25 19:45 Шкендия - Слован Братислава27.11.25 Слован Братислава 2:1 Райо Вальекано06.11.25 КуПС 3:1 Слован Братислава23.10.25 АЗ Алкмаар 1:0 Слован Братислава02.10.25 Слован Братислава 1:2 Страсбург 3
30 Хамрун Спартанс 4 1 0 3 3 - 6 11.12.25 22:00 Хамрун Спартанс - Шахтер Донецк27.11.25 Хамрун Спартанс 3:1 Линкольн Ред Импс06.11.25 Самсунспор 3:0 Хамрун Спартанс23.10.25 Хамрун Спартанс 0:1 Лозанна02.10.25 Ягеллония 1:0 Хамрун Спартанс 3
31 Хеккен 4 0 2 2 4 - 6 11.12.25 19:45 Хеккен - АЕК Ларнака27.11.25 Зриньски 2:1 Хеккен06.11.25 Хеккен 1:2 Страсбург23.10.25 Хеккен 2:2 Райо Вальекано02.10.25 Шелбурн 0:0 Хеккен 2
32 Брейдаблик 4 0 2 2 2 - 7 11.12.25 19:45 Брейдаблик - Шемрок Роверс27.11.25 Брейдаблик 2:2 Самсунспор06.11.25 Шахтер Донецк 2:0 Брейдаблик23.10.25 Брейдаблик 0:0 КуПС02.10.25 Лозанна 3:0 Брейдаблик 2
33 Абердин 4 0 2 2 3 - 10 11.12.25 22:00 Абердин - Страсбург27.11.25 Абердин 1:1 Ноа06.11.25 АЕК Ларнака 0:0 Абердин23.10.25 АЕК 6:0 Абердин02.10.25 Абердин 2:3 Шахтер Донецк 2
34 Шелбурн 4 0 1 3 0 - 4 11.12.25 22:00 Шелбурн - Кристал Пэлас27.11.25 АЗ Алкмаар 2:0 Шелбурн06.11.25 Шелбурн 0:1 Дрита23.10.25 Шкендия 1:0 Шелбурн02.10.25 Шелбурн 0:0 Хеккен 1
35 Шемрок Роверс 4 0 1 3 3 - 9 11.12.25 19:45 Брейдаблик - Шемрок Роверс27.11.25 Шемрок Роверс 1:2 Шахтер Донецк06.11.25 АЕК 1:1 Шемрок Роверс23.10.25 Шемрок Роверс 0:2 Целе02.10.25 Спарта Прага 4:1 Шемрок Роверс 1
36 Рапид Вена 4 0 0 4 2 - 12 11.12.25 22:00 Рапид Вена - Омония27.11.25 Ракув 4:1 Рапид Вена06.11.25 Рапид Вена 0:1 Университатя Крайова23.10.25 Рапид Вена 0:3 Фиорентина02.10.25 Лех 4:1 Рапид Вена 0
Прогноз на противостояние

С кем бы ни играло «Динамо» и какая бы ни была текущая ситуация, в прогнозах я упорно ставлю на победу киевлян, даже если этому нет логического объяснения. Но кто ищет логику в футболе?

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.43 для хозяев поля и 6.78 для киевской команды.

Прогноз Sport.ua
Фиорентина
11 декабря 2025 -
19:45
Динамо Киев
Победа Динамо 6.78 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
