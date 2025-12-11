Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  4. Фиорентина – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Лига конференций
Фиорентина – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты матча Лиги конференций

11 декабря проходит матч 5-го тура Лиги конференций сезона 2025/26, в котором «Фиорентина» принимает киевское «Динамо».

Поединок проходит на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции, стартовый свисток прозвучал в 19:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После четырех туров итальянцы имеют в своем активе шесть очков, тогда как киевляне набрали три и сейчас находятся на 27-й позиции в таблице.

Лига конференций. 5-й тур, основной этап, 11 декабря.

Фиорентина – Динамо – 1:1 (обновляется)
Голи: Кин, 18 – Михайленко, 55.

ГОЛ! Кин, 18 мин, 1:0!

ГОЛ! Михайленко, 55 хв, 1:1!

По теме:
ВИДЕО. Динамо забило супергол в ворота Фиорентины. Настоящий шедевр!
ФОТО. Шахтер показал, как выглядит стадион и раздевалка перед матчем ЛК
Арда Туран определил стартовый состав Шахтера на игру с Хамрун Спартанс
