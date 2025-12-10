Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фиорентина – Динамо. Текстовая трансляция матча
Лига конференций
Фиорентина
11.12.2025 19:45 - : -
Динамо Киев
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
10 декабря 2025, 20:23 | Обновлено 10 декабря 2025, 20:25
72
0

Фиорентина – Динамо. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка Основного раунда Лиги конференций

10 декабря 2025, 20:23 | Обновлено 10 декабря 2025, 20:25
72
0
Фиорентина – Динамо. Текстовая трансляция матча
ФК Динамо Киев

В четверг, 11 декабря, состоится поединок Основного раунда Лиги конференций, в котором встретятся «Фиорентина» и «Динамо». Матч пройдет во Флоренции на стадионе «Артемио Франки», игра начнется в 19:45 по киевскому времени.

Киевская команда проводит невыразительный сезон. В турнирной таблице Украинской Премьер-лиги «бело-синие» находятся на шестой позиции и в прошлом туре чемпионата сумели прервать свою пятиматчевую проигрышную серию. В Лиге конференций ситуация «Динамо» также не вызывает оптимизма. За два тура до окончания Основного раунда киевляне находятся вне зоны плей-офф: 1 победа и 3 поражения. «Фиорентина» и вовсе находится на последнем месте в Серии А. При этом «фиалки» еще не одержали ни одной победы в турнире. В Лиге конференций дела у команды из Флоренции обстоят получше (2 победы и 2 поражения), но ей еще нужно приложить усилия для выхода в плей-офф.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Фиорентина» – «Динамо», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.43 для хозяев поля и 6.78 для киевской команды. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Прогноз Sport.ua
Фиорентина
11 декабря 2025 -
19:45
Динамо Киев
Фора Динамо +1.5 1.68 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
С Редушко. Стал известен состав Динамо U-19 на матч против Хиберниана
Тренер Динамо о перспективах: «Есть шанс на еврокубковую весну»
Капитан Фиорентины: «Завтра есть отличная возможность немного подняться»
Фиорентина Динамо Киев Лига конференций Фиорентина - Динамо текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Собачья моча, заправка для салата и прыщ. 5 самых странных травм в футболе
Футбол | 10 декабря 2025, 12:47 10
Собачья моча, заправка для салата и прыщ. 5 самых странных травм в футболе
Собачья моча, заправка для салата и прыщ. 5 самых странных травм в футболе

Далеко не все повреждения игроки получают непосредственно на поле…

Флорентино Перес провел беседу с Луниным. Реал принял важное решение
Футбол | 10 декабря 2025, 06:02 9
Флорентино Перес провел беседу с Луниным. Реал принял важное решение
Флорентино Перес провел беседу с Луниным. Реал принял важное решение

Клуб не будет мешать Андрею уйти, если он сам этого захочет

Луис ЭНРИКЕ: «Невероятно счастлив, что в составе ПСЖ есть такой футболист»
Футбол | 10.12.2025, 11:51
Луис ЭНРИКЕ: «Невероятно счастлив, что в составе ПСЖ есть такой футболист»
Луис ЭНРИКЕ: «Невероятно счастлив, что в составе ПСЖ есть такой футболист»
Йожеф Сабо спрогнозировал итог матча Фиорентина – Динамо
Футбол | 10.12.2025, 14:18
Йожеф Сабо спрогнозировал итог матча Фиорентина – Динамо
Йожеф Сабо спрогнозировал итог матча Фиорентина – Динамо
Лидер команды УПЛ ударил руководителя клуба. Уже применены санкции
Футбол | 10.12.2025, 18:43
Лидер команды УПЛ ударил руководителя клуба. Уже применены санкции
Лидер команды УПЛ ударил руководителя клуба. Уже применены санкции
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Эксперт: «То, что сделал Костюк в Динамо, только бесстрашный так может»
Эксперт: «То, что сделал Костюк в Динамо, только бесстрашный так может»
09.12.2025, 08:09 5
Футбол
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины второй матч завершила в овертайме
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины второй матч завершила в овертайме
09.12.2025, 00:10 15
Хоккей
Второй раз за год. Мудрик получил строгое наказание из-за нарушения закона
Второй раз за год. Мудрик получил строгое наказание из-за нарушения закона
10.12.2025, 10:27 87
Футбол
Динамо объявило важную новость перед матчем с Фиорентиной
Динамо объявило важную новость перед матчем с Фиорентиной
08.12.2025, 19:49 5
Футбол
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины – в топ-3. Таблица после двух туров
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины – в топ-3. Таблица после двух туров
09.12.2025, 08:45
Хоккей
Ротань отправил футболиста в клуб Первой лиги Украины: «Ты не дотягиваешь»
Ротань отправил футболиста в клуб Первой лиги Украины: «Ты не дотягиваешь»
09.12.2025, 11:59
Футбол
Александр УСИК: «Я с ним дрался, и посмотрите на меня, его джеб...»
Александр УСИК: «Я с ним дрался, и посмотрите на меня, его джеб...»
10.12.2025, 03:12
Бокс
УСИК: «Я думаю, что он сейчас лучший боксер, номер один»
УСИК: «Я думаю, что он сейчас лучший боксер, номер один»
08.12.2025, 23:14
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем