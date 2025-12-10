В четверг, 11 декабря, состоится поединок Основного раунда Лиги конференций, в котором встретятся «Фиорентина» и «Динамо». Матч пройдет во Флоренции на стадионе «Артемио Франки», игра начнется в 19:45 по киевскому времени.

Киевская команда проводит невыразительный сезон. В турнирной таблице Украинской Премьер-лиги «бело-синие» находятся на шестой позиции и в прошлом туре чемпионата сумели прервать свою пятиматчевую проигрышную серию. В Лиге конференций ситуация «Динамо» также не вызывает оптимизма. За два тура до окончания Основного раунда киевляне находятся вне зоны плей-офф: 1 победа и 3 поражения. «Фиорентина» и вовсе находится на последнем месте в Серии А. При этом «фиалки» еще не одержали ни одной победы в турнире. В Лиге конференций дела у команды из Флоренции обстоят получше (2 победы и 2 поражения), но ей еще нужно приложить усилия для выхода в плей-офф.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Фиорентина» – «Динамо», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.43 для хозяев поля и 6.78 для киевской команды. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.