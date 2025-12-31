Сергей ШИЩЕНКО: «Буковина – главное открытие сезона. Такого никто не ждал»

Наставник Буковины Сергей Шищенко считает, что именно его команда является главным открытием первой части сезона.

«Оцениваю эту часть сезона в 10 из 10, потому что мы очень хорошо провели первую половину чемпионата. У нас была мощная серия, мы не потерпели ни одного поражения во всех турнирах, поэтому я очень доволен тем, как команда прошла эту дистанцию».

«Открытие сезона на 100% – это Буковина. Я считаю, что немногие ожидали от нас такой содержательной игры и такого результата. Игроков опять же не хочу выделять, потому что в каждой команде есть футболисты, которые хорошо себя проявили», – сказал Шищенко.

Буковина доминирует в Первой лиге и ушла на перерыв с уверенным лидерством.