Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сергей ШИЩЕНКО: «Буковина – главное открытие сезона. Такого никто не ждал»
Украина. Первая лига
31 декабря 2025, 19:45 | Обновлено 31 декабря 2025, 19:46
285
0

Сергей ШИЩЕНКО: «Буковина – главное открытие сезона. Такого никто не ждал»

Команда доминирует в Первой лиге

31 декабря 2025, 19:45 | Обновлено 31 декабря 2025, 19:46
285
0
Сергей ШИЩЕНКО: «Буковина – главное открытие сезона. Такого никто не ждал»
ФК Буковина. Сергей Шищенко

Наставник Буковины Сергей Шищенко считает, что именно его команда является главным открытием первой части сезона.

«Оцениваю эту часть сезона в 10 из 10, потому что мы очень хорошо провели первую половину чемпионата. У нас была мощная серия, мы не потерпели ни одного поражения во всех турнирах, поэтому я очень доволен тем, как команда прошла эту дистанцию».

«Открытие сезона на 100% – это Буковина. Я считаю, что немногие ожидали от нас такой содержательной игры и такого результата. Игроков опять же не хочу выделять, потому что в каждой команде есть футболисты, которые хорошо себя проявили», – сказал Шищенко.

Буковина доминирует в Первой лиге и ушла на перерыв с уверенным лидерством.

По теме:
Претендент на выход в УПЛ подпишет 8–9 новичков
Сергей ШИЩЕНКО – о первом месте Буковины, планах и борьбе за Премьер-лигу
Командировка в Бразилию. Левый Берег нашел нескольких новичков
Буковина Черновцы Сергей Шищенко Первая лига Украины
Иван Зинченко Источник: ФК Буковина
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Молодежный ЧМ по хоккею. Определен первый участник борьбы за выживание
Хоккей | 31 декабря 2025, 04:45 0
Молодежный ЧМ по хоккею. Определен первый участник борьбы за выживание
Молодежный ЧМ по хоккею. Определен первый участник борьбы за выживание

Германия будет бороться за выживание в элите

ВИДЕО. Забил в ворота Динамо. Шахтер назвал лучший гол 2025 года
Футбол | 31 декабря 2025, 17:34 0
ВИДЕО. Забил в ворота Динамо. Шахтер назвал лучший гол 2025 года
ВИДЕО. Забил в ворота Динамо. Шахтер назвал лучший гол 2025 года

Невертон огорчил Динамо

Ринат АХМЕТОВ: «Мы пригласили нового главного тренера, знает вкус побед»
Футбол | 31.12.2025, 11:25
Ринат АХМЕТОВ: «Мы пригласили нового главного тренера, знает вкус побед»
Ринат АХМЕТОВ: «Мы пригласили нового главного тренера, знает вкус побед»
Шахтер или Динамо? УПЛ назвала самую популярную команду Премьер-лиги
Футбол | 31.12.2025, 10:57
Шахтер или Динамо? УПЛ назвала самую популярную команду Премьер-лиги
Шахтер или Динамо? УПЛ назвала самую популярную команду Премьер-лиги
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 31.12.2025, 07:40
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ФОТО. Как выглядит побитая машина, в которой находился Джошуа при аварии
ФОТО. Как выглядит побитая машина, в которой находился Джошуа при аварии
29.12.2025, 17:34 11
Бокс
Мадридский Реал принял решение купить вратаря
Мадридский Реал принял решение купить вратаря
30.12.2025, 10:12 7
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Большой камбэк США, 9 шайб и хет-трик у Канады
Молодежный ЧМ по хоккею. Большой камбэк США, 9 шайб и хет-трик у Канады
30.12.2025, 09:59
Хоккей
Будет громкий трансфер. Миколенко потребовал перехода в титулованный клуб
Будет громкий трансфер. Миколенко потребовал перехода в титулованный клуб
29.12.2025, 18:33 24
Футбол
Йожеф САБО: «Он приедет в Динамо, когда привезет с собой жену»
Йожеф САБО: «Он приедет в Динамо, когда привезет с собой жену»
30.12.2025, 08:33 3
Футбол
В Польше отказались от Усика из-за его поступка
В Польше отказались от Усика из-за его поступка
30.12.2025, 08:54 16
Бокс
Вратаря сборной Украины решил купить один из крупнейших клубов в истории
Вратаря сборной Украины решил купить один из крупнейших клубов в истории
31.12.2025, 06:32 12
Футбол
Стало известно, где и когда может состояться бой Усик – Уайлдер
Стало известно, где и когда может состояться бой Усик – Уайлдер
30.12.2025, 04:21 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем