Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
31 декабря 2025, 18:49 | Обновлено 31 декабря 2025, 19:24
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Я согласен со словами Маркевича, это провал»

Бывший капитан «Шахтера» назвал команды, которые больше всего разочаровали в УПЛ

Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Я согласен со словами Маркевича, это провал»
УПЛ. Артем Федецкий

Бывший капитан «Шахтера» Артем Федецкий назвал команды, которые больше всего разочаровали в первой части сезона УПЛ.

– Считаете, что динамовцы выбыли из гонки за чемпионский титул?

– Многое будет зависеть от того, усилятся ли они качественными исполнителями. Все же, думаю, будет хорошо, если киевляне сумеют зацепиться за одно из призовых мест.

А в борьбе за чемпионский титул больше шансов у «Шахтера», по индивидуальному мастерству футболистов, игре они все же несколько превосходят других участников.

– Кроме динамовцев, кто еще неприятно удивил?

– «Александрия», которая после «серебряного» взлета сейчас пасет задних. Как по мне, в этом провале виноваты, прежде всего, руководители клуба и тренеры. Не обошлось и без серьезных ошибок на трансферном рынке.

Разочаровали «Карпаты». Кстати, я полностью согласен с комментарием Мирона Маркевича о состоянии дел во львовской команде. Хуже всего, что у «Карпат» отсутствует стратегия, неизвестно, каковы приоритеты в работе на всех уровнях, а это путь в никуда. Грустно.

Артем Федецкий Александрия Динамо Киев Карпаты Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Мирон Маркевич
Дмитрий Олийченко
