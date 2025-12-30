Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Маркевич прав, это грустно...»

Бывший игрок национальной сборной Украины Артем Федецкий в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился впечатлениями о ходе событий в осенней части чемпионата УПЛ, выделил лучшего игрока, остановился на неудачниках:

– Сравнивать чемпионаты последних лет во время российской агрессии с предыдущими было бы неправильно. Я вообще считаю большим достижением, что соревнования проводятся на приличном уровне. Поэтому респект организаторам из УАФ, УПЛ, спонсорам, которые в это трудное время находят средства на содержание команд, футболистам, которые не только продемонстрировали неплохую подготовку, но и мужество.

Что же касается непосредственно хода событий в чемпионате, то отрадно, что интрига сохраняется, как в борьбе за призовые места, так и среди аутсайдеров.

– «Зимнее» чемпионство ЛНЗ – неожиданность?

– Согласно предсезонным расписаниям, то да, но этот взлет черкасчан нельзя назвать случайным. Кстати, некоторые эксперты утверждали, что подопечные Виталия Пономарева ничем особенным не впечатлили, да и фарт был на их стороне. На эту тему можно долго дискутировать: да, черкасчане выиграли много матчей со счетом – 1:0, действительно, ситуация могла измениться в любой момент, но с другой стороны, это свидетельствовало о сплоченности команды ради достижения нужного результата. А это уже благодаря надлежащему микроклимату в коллективе, желанию футболистов сыграть через не могу. Вот почему можно только радоваться за Пономарева, который за короткое время создал боеспособную команду, ставшую «грозой авторитетов». Ведь четко следуя взятому курсу на интенсивность, железную игровую дисциплину, черкасчане одолели грандов – «Шахтер» и «Динамо». Поэтому их лидерство – справедливо и интересно, повезет ли им без срывов пройти и вторую половину дистанции.

Как по мне, ближайшим преследователям ЛНЗ – «Шахтеру», «Полесью» и «Динамо» как раз и не хватало стабильности, слишком много они потеряли «своих» очков. Вспоминается, те же киевляне перед началом сезона говорили, что постараются удивить своих болельщиков. Это им удалось только со знаком минус.

– Считаете, что динамовцы выбыли из гонки за чемпионский титул?

– Многое будет зависеть от того, укрепятся ли они качественными исполнителями. Все же, думаю, будет хорошо, если киевляне сумеют зацепиться за одно из призовых мест.

А в борьбе за чемпионский титул больше шансов у «Шахтера», по индивидуальному мастерству футболистов, игре они все же несколько превосходят других участников.

– Кроме динамовцев, кто еще неприятно удивил?

– «Александрия», которая после «серебряного» взлета сейчас пасет задних. Как по мне, в этом провале виноваты, прежде всего, руководители клуба и тренеры. Не обошлось и без серьезных ошибок на трансферном рынке.

Разочаровали «Карпаты». Кстати, я полностью согласен с комментарием Мирона Маркевича о состоянии дел во львовской команде. Хуже всего, что у «Карпат» отсутствует стратегия, неизвестно, каковы приоритеты в работе на всех уровнях, а это путь в никуда. Грустно.

– А кто из игроков чемпионата произвел самое приятное впечатление?

– Проспер Оба из ЛНЗ, поэтому и сделал серьезный карьерный скачок, перейдя в «Шахтер». Остается запастись терпением и дождаться, как «горняки» будут использовать «козыри» африканца, прежде всего, его скорость.

– Тогда в заключение, какая из команд, по вашему мнению, не избежит прямого вылета из УПЛ ?

– «Полтава». Если в межсезонье в «Александрии» не сделают правильных выводов из провала, то ей также реально грозит понижение в классе. Но, повторяю, весной будет острая борьба на всех ступенях турнирной таблицы и поэтому я с нетерпением жду возобновления чемпионата. Еще могут быть сюрпризы.