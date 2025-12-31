ВИДЕО. Забил в ворота Динамо. Шахтер назвал лучший гол 2025 года

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
31 декабря 2025, 17:34 | Обновлено 31 декабря 2025, 17:58
Невертон огорчил Динамо

ФК Шахтер. Невертон

Шахтер по итогам голосования болельщиков определил лучший гол 2025 года. Такой статус получил атакующий хавбек Невертон, который классным дальним ударом поразил ворота Динамо в матче чемпионата Украины.

Невертон опередил точный удар Егора Назарины со штрафного в матче против ЛНЗ.

Невертон Шахтер Донецк Динамо Киев Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
