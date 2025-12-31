Украина. Премьер лига31 декабря 2025, 17:34 | Обновлено 31 декабря 2025, 17:58
ВИДЕО. Забил в ворота Динамо. Шахтер назвал лучший гол 2025 года
Невертон огорчил Динамо
Шахтер по итогам голосования болельщиков определил лучший гол 2025 года. Такой статус получил атакующий хавбек Невертон, который классным дальним ударом поразил ворота Динамо в матче чемпионата Украины.
Невертон опередил точный удар Егора Назарины со штрафного в матче против ЛНЗ.
