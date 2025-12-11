Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. КОСТЮК – о поражении от Фиорентины, моментах и игре 19-летнего воспитанника
Украина. Премьер лига
11 декабря 2025, 23:00 |
2306
2

КОСТЮК – о поражении от Фиорентины, моментах и игре 19-летнего воспитанника

Киевляне проиграли во Флоренции – 1:2

11 декабря 2025, 23:00 |
2306
2 Comments
КОСТЮК – о поражении от Фиорентины, моментах и игре 19-летнего воспитанника
ФК Динамо. Игорь Костюк

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Игорь Костюк ответил на вопросы представителей СМИ после матча 5-го тура основного этапа Лиги конференций против «Фиорентины» (1:2).

– Как вы думаете, такой результат матча справедлив? Была ли команда недостаточно уверенной в первом тайме?

– В обоих таймах мы создавали достаточно моментов и скоростных атак, но, к сожалению, мы не доставляли мяч в зону завершения. Во втором тайме мы немного перестроились, акцентировали внимание на том, что нужно качественнее доставлять мяч в зону завершения. Вы видели, что было больше атак, но, к сожалению, не было качественного завершения, не было качественных передач в штрафную площадь.

Соперник воспользовался своими возможностями, забил два мяча. Конечно, в завершающей зоне там играли качественные игроки, и в результате они забили два мяча.

– На определенном этапе второго тайма показалось, что «Динамо» играет лучше, а «Фиорентина» даже испугалась. Правда, потом из-за смены тактики «Фиорентины» «Динамо» снова начало играть немного хуже...

– Конечно, мы изучали соперника, и статистика – вещь упрямая. Она дала нам во втором тайме повод играть немного агрессивнее, потому что мы понимали, что по статистике во второй половине, особенно в начале, «Фиорентина» проседает. Мы этим воспользовались, перехватили инициативу, забили гол и имели много предпосылок для скоростных атак. Мы их проводили, но не было качественного завершения и передач в завершающую зону.

Мы понимали и видели, что руководитель «Фиорентины» изменил тактику, но мы уже проигрывали 1:2 и шли в атаку большими силами. При этом счете соперник не создавал моментов у наших ворот.

– Вы прекрасно знаете Владислава Захарченко еще со времен команды U19, и сейчас он делает первые шаги в главной команде. Как вы оцените его выступление против таких форвардов, как Мойзе Кин и Эдин Джеко?

– Конечно, я давно знаю Владислава со времен юношеской команды. Считаю, что сегодня он сыграл на должном уровне, но в целом в штрафной площади наши центральные защитники не всегда успевали перестроиться у ворот, и там было преимущество у соперников.

В целом, он надежно сыграл, за исключением тех моментов, когда в штрафной площади были навесы, и антропометрия Джеко и натиск Кина позволили «Фиорентине» забить первый гол и создать второй.

По теме:
Таблица Лиги конференций. Шахтер идет вторым, Динамо выбыло из еврокубков
Забили и добили. Шахтер дожал Хамрун
Захарченко признался, что сказал Костюк после поражения Динамо в матче ЛК
Фиорентина Динамо Киев Игорь Костюк Лига конференций Фиорентина - Динамо
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Иностранный коуч назвал условие для работы в Динамо. Суркис принял решение
Футбол | 11 декабря 2025, 08:17 12
Иностранный коуч назвал условие для работы в Динамо. Суркис принял решение
Иностранный коуч назвал условие для работы в Динамо. Суркис принял решение

Беттони мог в свое время оказаться в киевском клубе и просил купить 7 игроков

Йожеф Сабо спрогнозировал итог матча Фиорентина – Динамо
Футбол | 11 декабря 2025, 07:31 48
Йожеф Сабо спрогнозировал итог матча Фиорентина – Динамо
Йожеф Сабо спрогнозировал итог матча Фиорентина – Динамо

Бывший наставник сборной Украины считает, что во Флоренции киевлянам будет очень сложно

Известна оценка Зинченко после победы Ноттингема в матче Лиги Европы
Футбол | 11.12.2025, 23:11
Известна оценка Зинченко после победы Ноттингема в матче Лиги Европы
Известна оценка Зинченко после победы Ноттингема в матче Лиги Европы
УАФ жестко наказала Ротаня. Длительная дисквалификация и рекордный штраф
Футбол | 11.12.2025, 17:41
УАФ жестко наказала Ротаня. Длительная дисквалификация и рекордный штраф
УАФ жестко наказала Ротаня. Длительная дисквалификация и рекордный штраф
Тренер Полесья идет в Динамо: «Это реально крутой проект»
Футбол | 11.12.2025, 15:31
Тренер Полесья идет в Динамо: «Это реально крутой проект»
Тренер Полесья идет в Динамо: «Это реально крутой проект»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Болельщик с Трибуны 🌊
Что в нем приятно,так это то,что говорит как есть,по факту,,и не врёт, за это ему большой плюс и респект.А насчёт игры.....  при всём уважении,Динамо никакое сегодня было,да забили гол,но больше команды не было на поле......но это взгляд с трибуны,не более 
Ответить
+4
Serebro1233
Нажаль,про100 Ігору Костюку дали до зими 'прохавати' , як це бути головним тренером основної команди за відданість 🤍💙 кольорам🦅
Він,майже усю молодь тренував,усіх знає,ще й Славіка веде😸 
Нічого не зміниться,поки стара школа буде виховувати таких же самих ручних посіпак-коней☝️
Це є - правда й додати нічого)
Ответить
0
Популярные новости
Реал принял решение по Алонсо после поражения от Ман Сити
Реал принял решение по Алонсо после поражения от Ман Сити
11.12.2025, 15:58
Футбол
Фиорентина – Динамо 2:1. Шедевр в ворота Де Хеа. Видеообзор матча
Фиорентина – Динамо 2:1. Шедевр в ворота Де Хеа. Видеообзор матча
11.12.2025, 22:22 5
Футбол
Усик отказался драться со звездным боксером. Бой, о котором мечтал Аль-Шейх
Усик отказался драться со звездным боксером. Бой, о котором мечтал Аль-Шейх
11.12.2025, 08:55
Бокс
Директор команды Усика: «Этот день станет последним в его карьере боксера»
Директор команды Усика: «Этот день станет последним в его карьере боксера»
10.12.2025, 01:32
Бокс
Луис ЭНРИКЕ: «Невероятно счастлив, что в составе ПСЖ есть такой футболист»
Луис ЭНРИКЕ: «Невероятно счастлив, что в составе ПСЖ есть такой футболист»
10.12.2025, 11:51
Футбол
Динамо получило солидное усиление перед матчем ЛК против Фиорентины
Динамо получило солидное усиление перед матчем ЛК против Фиорентины
11.12.2025, 07:44 2
Футбол
Турнирная таблица ЛЧ после 6 туров. Пятеро уже в плей-офф, пауза до января
Турнирная таблица ЛЧ после 6 туров. Пятеро уже в плей-офф, пауза до января
11.12.2025, 06:23 4
Футбол
Матч, который лучше забыть. ПСЖ с Забарным и Сафоновым не обыграл Атлетик
Матч, который лучше забыть. ПСЖ с Забарным и Сафоновым не обыграл Атлетик
10.12.2025, 23:50 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем