КОСТЮК – о поражении от Фиорентины, моментах и игре 19-летнего воспитанника

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Игорь Костюк ответил на вопросы представителей СМИ после матча 5-го тура основного этапа Лиги конференций против «Фиорентины» (1:2).

– Как вы думаете, такой результат матча справедлив? Была ли команда недостаточно уверенной в первом тайме?

– В обоих таймах мы создавали достаточно моментов и скоростных атак, но, к сожалению, мы не доставляли мяч в зону завершения. Во втором тайме мы немного перестроились, акцентировали внимание на том, что нужно качественнее доставлять мяч в зону завершения. Вы видели, что было больше атак, но, к сожалению, не было качественного завершения, не было качественных передач в штрафную площадь.

Соперник воспользовался своими возможностями, забил два мяча. Конечно, в завершающей зоне там играли качественные игроки, и в результате они забили два мяча.

– На определенном этапе второго тайма показалось, что «Динамо» играет лучше, а «Фиорентина» даже испугалась. Правда, потом из-за смены тактики «Фиорентины» «Динамо» снова начало играть немного хуже...

– Конечно, мы изучали соперника, и статистика – вещь упрямая. Она дала нам во втором тайме повод играть немного агрессивнее, потому что мы понимали, что по статистике во второй половине, особенно в начале, «Фиорентина» проседает. Мы этим воспользовались, перехватили инициативу, забили гол и имели много предпосылок для скоростных атак. Мы их проводили, но не было качественного завершения и передач в завершающую зону.

Мы понимали и видели, что руководитель «Фиорентины» изменил тактику, но мы уже проигрывали 1:2 и шли в атаку большими силами. При этом счете соперник не создавал моментов у наших ворот.

– Вы прекрасно знаете Владислава Захарченко еще со времен команды U19, и сейчас он делает первые шаги в главной команде. Как вы оцените его выступление против таких форвардов, как Мойзе Кин и Эдин Джеко?

– Конечно, я давно знаю Владислава со времен юношеской команды. Считаю, что сегодня он сыграл на должном уровне, но в целом в штрафной площади наши центральные защитники не всегда успевали перестроиться у ворот, и там было преимущество у соперников.

В целом, он надежно сыграл, за исключением тех моментов, когда в штрафной площади были навесы, и антропометрия Джеко и натиск Кина позволили «Фиорентине» забить первый гол и создать второй.